«Абердин» – «Мотеруэлл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Абердин» – «Мотеруэлл», который состоится 27 декабря 2023 года

«Абердин»

Восьмое место на данный момент занимают «красные» в турнирной таблице чемпионата Шотландии. Рассмотрим недавние матчи с участием «Абердина», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Мотеруэллом». В сухую, забив пару мячей, «доны» одержали победу над франкфуртским «Айнтрахтом» в 6-ом туре группового этапа Лиги конференций. С минимальным счётом «красные» уступили «Рейнджерсу» в финале Кубка шотландской лиги.

20 декабря на своём поле со счётом 2:1 «Абердин» взял верх над «Ливингстоном».

«Мотеруэлл»

«Сталевары» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на предпоследней строчке. Освежим в памяти результаты нескольких матчей «Мотеруэлла» за последнее время. В рамках матча 17-го тура Премьер-лиги «красно-жёлтые» раскатали домашнюю ничью с командой «Сент-Джонстон» (1:1). Ничейным исходом без голов завершилась выездная игра с клубом «Сент-Миррен».

Со счётом 0:2 «сталевары» проиграли дома «Рейнджерсу» в игре 19-го тура чемпионата Шотландии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Абердин» – 1.73

Ничья – 3.85

Победит «Мотеруэлл» – 4.50

Победит «Абердин» с форой -1.5 – 2.81

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.82

Тотал голов больше 2.5 – 1.88

Тотал голов меньше 2.5 – 1.88

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Из десяти последних матчей «Абердин» проиграл в четырёх футбольных поединках

Пять поражений потерпели «сталевары» за аналогичный период.

Прогноз

С коэффициентом 1.73 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Абердина». В трёх крайних очных матчах «красные» обыграли «Мотеруэлл». Предстоящий футбольный поединок не станет исключением.