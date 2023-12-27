«Бирмингем» – «Бристоль Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Бирмингем» – «Бристоль Сити», который состоится 29 декабря 2023 года

«Бирмингем»

«Синие» на текущий момент в турнирной таблице Чемпионшипа занимают девятнадцатое место. Предлагаем рассмотреть недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «зарянками». Со счётом 2:3 на своём поле «Бирмингем» уступил клубу «Лестер» в рамках матча 22-го тура чемпионата. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Плимутом» (3:3).

Со счётом 1:3 «синие» проиграли дома команде «Сток Сити» в прошлом туре Чемпион Лиги.

«Бристоль Сити»

«Красно-белые» в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на восьмой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «зарянок» за последнее время. В трёх крайних матчах «Бристоль» обыграл своих соперников. Дома с минимальным счётом «Бристоль Сити» выиграл у «чёрных котов» из Сандерленда в рамках матча 22-го тура чемпионата. С разницей в один мяч «красно-белые» одержали победу над «тиграми» в позапрошлом туре чемпионата (3:2).

26 декабря со счётом 4:1 «зарянки» взяли верх над «Уотфордом» в гостях.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бирмингем» – 2.55

Ничья – 3.20

Победит «Бристоль Сити» – 2.70

Победит «Бирмингем» с форой -1.5 – 4.70

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.79

Тотал голов больше 2.5 – 2.09

Тотал голов меньше 2.5 – 1.71

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Только одну победу одержали «синие» в пяти последних встречах

За такой же период «зарянки» обыграли своих оппонентов в трёх поединках.

Прогноз

Крайний раз на футбольном поле встречался «Бирмингем» с «красно-белыми» в августе месяце текущего года. В той встрече со счётом 2:0 «синие» на выезде обыграли соперника. В предстоящем матче у «зарянок» будет возможность взять реванш. Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 2.70 на победу команды «Бристоль Сити».