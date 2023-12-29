«Абердин» – «Сент-Миррен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Абердин» – «Сент-Миррен», который состоится 30 декабря 2023 года

«Абердин»

«Доны» в турнирной таблице Премьер-лиги занимают на данный момент восьмое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Абердина», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече со «святыми». В групповом этапе 6-го тура Лиги конференций «Абердин» взял верх над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:0). С минимальным счётом «красные» уступили в финале Кубка шотландской лиги «Рейнджерсу».

20 декабря со счётом 2:1 «Абердин» одержал победу над «Ливингстоном».

«Сент-Миррен»

«Друзья» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Шотландии находятся на пятой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Сент-Миррена» за последнее время. Нулевую ничью раскатали «святые» с командой «Мотеруэлл» в рамках матча 18-го тура Премьер-лиги. На выезде в сухую, пропустив пару мячей, «Сент-Миррен» проиграл «Хартсу» в позапрошлом туре чемпионата.

27 декабря с минимальным счётом «Килмарнок» выиграл в гостях команду «Сент-Миррен».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Абердин» – 1.95

Ничья – 3.45

Победит «Сент-Миррен» – 3.90

Победит «Абердин» с форой -1.5 – 3.35

Обе забьют — нет – 1.83

Обе забьют — да – 1.91

Тотал голов больше 2.5 – 2.09

Тотал голов меньше 2.5 – 1.71

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру

Три победы одержал «Абердин» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «святые» выиграли в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем матче на победу «Абердина» с коэффициентом 1.95. Еврокубки в текущем сезоне для «красных» завершились и у команды есть возможность сосредоточиться на матчах внутреннего чемпионата.