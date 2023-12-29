«Жил Висенте» – «Боавишта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Жил Висенте» – «Боавишта», который состоится 30 декабря 2023 года

«Жил Висенте»

«Красно-бело-синие» в турнирной таблице чемпионата Португалии занимают на данный момент предпоследнее место. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «Жил Висенте» в будущей встрече с «Боавиштой». На выезде с разницей в пару голов «красно-бело-синие» потерпели поражение от «Спортинга» в рамках матча 12-го тура чемпионата (1:3). Ничейным исходом завершилась домашняя игра с командой «Морейренси».

16 декабря со счётом 0:3 «Жил Висенте» проиграл «Ароке».

«Боавишта»

«Пантеры» на сегодняшний день в турнирной таблице Примейра-лиги находятся на двенадцатой строчке. Предлагаем вспомнить несколько футбольных поединков с участием «Боавишты» за последнее время. Больше двух месяцев «шахматные» не радуют своих болельщиков победами. В сухую, пропустив четыре гола, «пантеры» потерпели поражение от «Ароки» в рамках матча 12-го тура чемпионата. «Эштрела» на своём поле с разницей в пару мячей выиграла у «Боавишты».

В прошлом туре Примейра-лиги «шахматные» сыграли вничью с командой «Витория» из Гимарайнша.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Жил Висенте» – 2.21

Ничья – 3.45

Победит «Боавишта» – 3.20

Победит «Жил Висенте» с форой -1.5 – 4.00

Обе забьют — нет – 2.11

Обе забьют — да – 1.73

Тотал голов больше 2.5 – 1.91

Тотал голов меньше 2.5 – 1.89

Статистика

Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

В двух матчах из пяти последних «красно-бело-синие» проиграли своим соперникам

За такой же период «шахматные» уступили в четырёх встречах.

Прогноз

В крайней очной встрече команд «Жил Висенте» выиграл со счётом 3:1 у «Боавишты». «Красно-бело-синие» вполне могут повторить данный успех в будущей игре. Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать с коэффициентом 2.21 на победу «Жил Висенте».