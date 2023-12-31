«Хиберниан» – «Мотеруэлл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Хиберниан» – «Мотеруэлл», который состоится 2 января 2024 года

«Хиберниан»

«Зелёно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Шотландии находятся на шестой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Хиберниана» за последнее время. На выезде с минимальным счётом «зелёно-белые» взяли верх надо «львами» из Ливингстона в рамках матча 17-го тура Премьер-лиги. Со счётом 0:1 «Хиберниан» уступил в гостях команде «Сент-Джонстон».

27 декабря дома «зелёно-белые» потерпели поражение от «Хартса».

«Мотеруэлл»

«Сталевары» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги занимают восьмое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «жёлто-красных», чтобы оценить шансы клуба в будущей встрече с «Хибернианом». Нулевую ничью раскатал «Мотеруэлл» с командой «Сент-Миррен» в рамках матча 18-го тура чемпионата Шотландии. Пропустив пару мячей, в сухую «сталевары» на своём поле потерпели поражение от «Рейнджерса».

30 декабря со счётом 3:1 «жёлто-красные» выиграли у «Ливингстона».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хиберниан» – 1.85

Ничья – 3.40

Победит «Мотеруэлл» – 4.40

Победит «Хиберниан» с форой -1.5 – 3.10

Обе забьют — нет – 1.84

Обе забьют — да – 1.89

Тотал голов больше 2.5 – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 – 1.75

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

В трёх матчах из пяти крайних «зелёно-белые» проиграли своим соперникам

За аналогичный период «сталевары» уступили в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 2.04 на тотал больше 2.5 голов за игру. Не меньше трёх мячей на двоих команды, скорее всего, забьют в предстоящем матче. Статистика очных встреч подсказывает нам, что данный исход наиболее вероятный.