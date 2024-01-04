Иран – Буркина-Фасо: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на международный товарищеский матч Иран – Буркина-Фасо, который состоится 5 января 2024 года

Иран

«Персидские леопарды» на данный момент в мировом рейтинге ФИФА находятся на двадцать первой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием иранской сборной, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с национальной командой Буркина-Фасо. В товарищеской встрече со счётом 4:0 иранцы выиграли у «бордовых» из Катара. С таким же счётом «Принцы Персии» взяли верх над сборной Гонконга в рамках матча 1-го тура группового этапа квалификации на ЧМ .

21 ноября со счётом 2:2 вничью «Персидские леопарды» сыграли с национальной командой Узбекистана.

Буркина-Фасо

«Жеребцы» на сегодняшний день в международном рейтинге ФИФА занимают 57-ое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков команды за последнее время. В товарищеском матче с разницей в один мяч национальная команда Буркина-Фасо выиграла у сборной Мавритании (2:1). Ничейным исходом завершилась домашняя игра со сборной Гвинеи-Бисау в матче 1-го тура группового этапа квалификации на ЧМ (1:1).

Со счётом 3:0 «жеребцы» обыграли национальную команду Эфиопии.

Котировки БК Pinnacle

Победит Иран – 1.66

Ничья – 3.50

Победит Буркина-Фасо – 5.22

Победит Иран с форой -1.5 – 2.97

Обе забьют — нет – 1.62

Обе забьют — да – 2.16

Тотал голов больше 2.5 – 2.27

Тотал голов меньше 2.5 – 1.56

Статистика

Четыре победы одержали «Персидские леопарды» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «жеребцы» выиграли в двух встречах

В пяти крайних матчах сборная Буркина-Фасо не пропускала больше одного гола за матч.

Прогноз

С коэффициентом 1.66 компания Pinnacle в предстоящем матче ставку сделать предлагает на победу сборной Ирана. Больше года иранцы не проигрывают своим соперникам. Без особых трудностей «Принцы Персии» обыграют «жеребцов».