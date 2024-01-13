Ориентир для Джо Гомеса. Рекордсмены безголевых серий

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вчера, 13:55

От них можно было ждать чего угодно, но не голов.

Англичане, имеющие большое пристрастие к статистике, пусть и меньшее, чем организаторы НХЛ и НБА , решили посчитать полевых футболистов, которые провели наибольшее количество времени на поле без забитых мячей. Статистика не самая полезная, но может оказаться любопытной. Например, вы будете немного иначе смотреть на любые появления защитника «Ливерпуля» Джо Гомеса у чужих ворот, поскольку ему принадлежит невероятный отрезок без забитых мячей.

На данный момент, невзирая на травмы и не всегда регулярную практику, он провёл за «Ливерпуль» 125 матчей в Премьер-Лиге и не забил ни разу. Это около 8695 минут. Более того, безголевая серия Гомеса во всех турнирах составляет 200 матчей, то есть 14 039 минут без голов за «красных» с тех пор, как он присоединился к ним из «Чарльтона», где также не забил ни разу в 24 матчах за основную команду.

Кажется, что для защитника это не основная задача. Так и есть. Однако на подобных отрезках обычно хотя бы один-два гола есть даже у самого неуклюжего и робкого игрока обороны. Давайте посмотрим на тех, кто в Премьер-Лиге дольше всего отыграл без голов. Причём речь пойдёт только об АПЛ , то есть с сезона-1992/1993 и без учёта низших лиг.

10. Джастин Эдинбург: 174 матча/13 646 минут

Левый защитник Эдинбург представлял в АПЛ «Тоттенхэм» восемь сезонов: с 1992 года по 2000-й. Он провёл 174 матча в лиге, не забив ни одного мяча. Хотя один гол за клуб в его активе есть. Он его забил в матче с «Шеффилд Юнайтед», но это случилось в 1991 году, то есть за год до создания Премьер-Лиги. Впрочем, свой небольшой голевой вклад он внёс и позднее, отдав семь результативных передач.

9. Алан Кимбл: 181 матч/ 15 097 минут

Он с первых лет существования АПЛ и до начала нового тысячелетия был практически незаменимым игроком «Уимблдона». Но в чемпионате так и не смог забить ни одного мяча. Зато отдал 24 результативные передачи. Ему принадлежит своеобразный рекорд лиги по количеству созданных голов, но без забитого мяча.

8. Лукас Радебе: 197 матчей/15 724 минуты

Болельщики «Лидс Юнайтед» почитают Радебе как культового героя и по сей день. Он провёл десять лет в Премьер-Лиге и прославился как надёжный капитан и лидер. Южноафриканский защитник даже несколько раз вставал играть в ворота в экстренных случаях. Но ни разу не забил ни одного мяча за «Лидс», проведя суммарно на высшем уровне более 200 матчей.

7. Стив Поттс: 204 матча/16 182 минуты

Трудолюбивый правый защитник Поттс провёл в общей сложности 399 матчей в чемпионате за «Вест Хэм» за время 17-летнего пребывания в клубе. Но забил только один мяч. Это случилось в октябре 1990 года в игре второго дивизиона против «Халл Сити» (7:1). Когда закончил с игрой, выполнял различные тренерские функции в «Вест Хэме», и сейчас он возглавляет молодёжную команду.

6. Дэнни Симпсон: 213 матчей/17 808 минут

Начав свою карьеру в «Манчестер Юнайтед», Симпсон поиграл в Премьер-Лиге за «Блэкберн», «Ньюкасл», КПР и «Лестер», с которым даже выиграл чемпионат в 2016 году под руководством Клаудио Раньери. Симпсон проявлял часто лидерские качества, был заметен на поле, но ему так и не удалось ни разу забить, хотя отыграл в элитном дивизионе он почти 300 часов.

5. Стефан Аншо: 243 матча/20 841 минута

Аншо провёл десять сезонов в Премьер-Лиге, где представлял «Уиган», «Ливерпуль» и «Блэкберн» в период с 1997 по 2007 год. Он сыграл почти 250 матчей на высшем уровне. Но самым результативным достижением защитника сборной Швейцарии была единственная голевая передача, сделанная им в сезоне-2006/07, когда он во второй раз перебрался в «Блэкберн».

4. Тони Хибберт: 265 матчей/21 422 минуты

Отсутствие у Хибберта атакующих способностей стало своеобразной шуткой среди болельщиков «Эвертона», где он провёл 17 лет. Фанаты нередко на «Гудисон Парк» распевали кричалку: «Если Хибберт забьёт, мы взбунтуемся!» Но это были насмешки с любовью. Долгое время Хибберт выступал на позиции крайнего защитника. Честно говоря, один мяч в футболке «Эвертона» он забил. Но это был гол в ворота афинского АЕКа во время прощального матча. Так что в официальную статистику он не был засчитан.

3. Ричард Шоу: 253 матча/22 298 минут

В 1990-х и начале 2000-х Шоу выступал за «Кристал Пэлас», потом играл за «Ковентри Сити». Он заработал себе безупречную репутацию надёжного центрального защитника. О голах не помышлял, да и не это требовалось от героев нынешнего списка. За более чем 370 часов игры в Премьер-Лиге Шоу так и не забил. Но у него было четыре мяча в других турнирах.

2. Дес Уокер: 264 матча/23 308 минут

Характер и репутация Уокера складывались в «Ноттингем Форест», где он даже забил один мяч, но ещё до открытия Премьер-Лиги. Затем перешёл в «Сампдорию» и в «Шеффилд Уэнсдей», за который и провёл все 264 матча в АПЛ в период с 1993 по 2000 год. Уокер был непроходим для многих нападающих соперников, но и сам так и не сумел ни разу огорчить ни одного вратаря в Премьер-Лиге. Зато сделал хотя бы парочку результативных передач.

1. Кенни Каннингем: 335 матчей/29 620 минут