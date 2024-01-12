Нойер сыграет свой 500-й матч за «Баварию»

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вчера, 21:44

Вратарь выйдет в стартовом составе «Баварии» на матч 17-го тура Бундеслиги против «Хоффенхайма».

Эта игра станет для голкипера 500-й в составе мюнхенского клуба. По данному показателю Нойер сравнялся с .

Только (517) и (685) сыграли больше матчей за «Баварию» в XXI веке, чем Нойер.