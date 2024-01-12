Нойер сыграет свой 500-й матч за «Баварию»

Вратарь Мануэль Нойер выйдет в стартовом составе «Баварии» на матч 17-го тура Бундеслиги против «Хоффенхайма».
Эта игра станет для голкипера 500-й в составе мюнхенского клуба. По данному показателю Нойер сравнялся с Бастианом Швайнштайгером.
Только Филипп Лам (517) и Томас Мюллер (685) сыграли больше матчей за «Баварию» в XXI веке, чем Нойер.
Несколько раз спасал Баварию. Нойер, безусловно один из лучших
вратарей мира за всю историю футбола. Спортивного долголетия Мастеру
и новых рекордов!
Несколько раз спасал Баварию. Нойер, безусловно один из лучших
вратарей мира за всю историю футбола. Спортивного долголетия Мастеру
и новых рекордов!
Перечитайте мой комментарий от 10 января 20:18 и вы поймёте, что меня беспокоит. На ваше (с) "кушать" мне, честно сказать, абсолютно фиолетово, а то что я гипотетически могу кому-то помешать (с) "кушать" мне фиолетово ещё больше.
Просто, если вариации ставок были порезаны намеренно (а не из-за ошибок программного обеспечения), то достаточно об этом объявить, и все "холивары" на эту тему будут закончены.
А поскольку ответ был таким (см. скрин внизу), то я всё-таки склонен к тому выводу, что намеренно никто ничего пока не резал
Перечитайте мой комментарий от 10 января 20:18 и вы поймёте, что меня беспокоит. На ваше (с) "кушать" мне, честно сказать, абсолютно фиолетово, а то что я гипотетически могу кому-то помешать (с) "кушать" мне фиолетово ещё больше.
Просто, если вариации ставок были порезаны намеренно (а не из-за ошибок программного обеспечения), то достаточно об этом объявить, и все "холивары" на эту тему будут закончены.
А поскольку ответ был таким (см. скрин внизу), то я всё-таки склонен к тому выводу, что намеренно никто ничего пока не резал