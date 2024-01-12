Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаГермания. Бундеслига 2023/2024

Нойер сыграет свой 500-й матч за «Баварию»

вчера, 21:44
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 0Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймМатч завершен

Вратарь Мануэль Нойер выйдет в стартовом составе «Баварии» на матч 17-го тура Бундеслиги против «Хоффенхайма».

Эта игра станет для голкипера 500-й в составе мюнхенского клуба. По данному показателю Нойер сравнялся с Бастианом Швайнштайгером.

Только Филипп Лам (517) и Томас Мюллер (685) сыграли больше матчей за «Баварию» в XXI веке, чем Нойер.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ориентир для Джо Гомеса. Рекордсмены безголевых серий
Сегодня, 13:55Сергей Иванов в блоге "Соккер" Топ
Сане возглавил список ассистентов в топ-5 лигах
Сегодня, 12:40
Ламин Ямаль — самый молодой автор гола в истории Суперкубка Испании
Вчера, 00:16
Аллегри проводит 400-й матч во главе «Ювентуса»
Вчера, 00:10
Стали известны фавориты Кубка Африканских Наций
11 января Фото
Сравнили РПЛ с элитными лигами. Результативность как в Серии А, а тактика как в Бундеслиге
07 январяВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии3
Сортировать
Все комментарии
Алексей Бобров
Алексей Бобров
сегодня в 12:37
Мюллера вряд ли сможет догнать, но на чистом 2 месте будет точно
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:21
И сыграл этот матч просто блестяще!
Несколько раз спасал Баварию. Нойер, безусловно один из лучших
вратарей мира за всю историю футбола. Спортивного долголетия Мастеру
и новых рекордов!
4fkc5mtbactp
4fkc5mtbactp
вчера в 23:39
Нойер может стать рекордсменом, его амплуа это позволяет
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:38
Отличный результат,продолжать в том же духе.
drug01
drug01
вчера в 21:55
Результат очень впечатлительный, пожелаем в этой игре сухой победы!
a-league
a-league
вчера в 21:53, ред.
2 протон:
Перечитайте мой комментарий от 10 января 20:18 и вы поймёте, что меня беспокоит. На ваше (с) "кушать" мне, честно сказать, абсолютно фиолетово, а то что я гипотетически могу кому-то помешать (с) "кушать" мне фиолетово ещё больше.

Просто, если вариации ставок были порезаны намеренно (а не из-за ошибок программного обеспечения), то достаточно об этом объявить, и все "холивары" на эту тему будут закончены.

А поскольку ответ был таким (см. скрин внизу), то я всё-таки склонен к тому выводу, что намеренно никто ничего пока не резал
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 