Сане возглавил список ассистентов в топ-5 лигах

В матче 17-го тура Бундеслиги «Бавария» обыграла «Хоффенхайм», нападающий мюнхенцев Лерой Сане в данной игре отдал две голевых передачи. Теперь на счету игрока сборной Германии 10 ассистов в чемпионате Германии. Это лучший показатель в топ-5 лигах и личный рекорд Сане в Бундеслиге.
28-летний вингер выступает за «Баварию» с лета 2020 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне Сане провёл 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает немца в 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Бавария» установила рекорд Бундеслиги.
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