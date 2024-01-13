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Сане возглавил список ассистентов в топ-5 лигах

вчера, 12:40

В матче 17-го тура Бундеслиги «Бавария» обыграла «Хоффенхайм», нападающий мюнхенцев Лерой Сане в данной игре отдал две голевых передачи. Теперь на счету игрока сборной Германии 10 ассистов в чемпионате Германии. Это лучший показатель в топ-5 лигах и личный рекорд Сане в Бундеслиге.

28-летний вингер выступает за «Баварию» с лета 2020 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне Сане провёл 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает немца в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» установила рекорд Бундеслиги.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:47
И Рюдигер ушёл из АПЛ и Беллингем, слабые оказались) А Вернера позвали обратно, сразу не разглядели в нём высокий уровень)
112910415
112910415
вчера в 15:57
ишь, полезный какой !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:22
Из серии "первый парень на деревне", поэтому и ушёл из АПЛ) Увидим в ЛЧ его величие))
a-league
a-league
вчера в 12:49, ред.
Исходя из ноль реакции организаторов на предположение о "глюках" и "косяках" и бегло пробежав по играм и ставкам, всё-таки можно сделать вывод о том, что в алгоритм КП дописали фильтр, который просто не пропускает в линию ЛЮБУЮ ставку с кф.>51. Тип ставок при этом роли не играет.
Сказали бы сразу, не было бы двух дней бесполезного словесного срача ...
cke3pbakw36x
cke3pbakw36x
вчера в 12:45
Молодца... думаю что до конца сезона еще улучшит свои показатели.
Гость
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