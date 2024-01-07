Сравнили РПЛ с элитными лигами. Результативность как в Серии А, а тактика как в Бундеслиге

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вчера, 16:56

Много сходства, но есть различия.

Упала результативность чемпионата

После 18 полных туров и 144 матчей в чемпионате России забили 370 голов. В среднем 2.6 мяча за игру, что значительно меньше, чем год назад, когда было 3.1 гола. Результативность отвечает средней в таких лигах, как Серия А и Лига 1 во Франции. Испанцы немного результативнее, а вот англичане и немцы далеко впереди – уверенно прошли отметку в 3.1 гола за игру. В РПЛ повлияло качество полей в последних турах, самым нерезультативным оказался последний декабрьский уикенд.

В чемпионате России стало меньше пенальти, причем 14 из 59 не реализовали – отдаем должное голкиперам. В РПЛ соотношение голов дальними выстрелами, прямыми ударами со штрафных и с пенальти примерно такое, как в Италии и Франции. В АПЛ и Бундеслиге, самых результативных лигах, намного больше голов со стандартных положений, чем в РПЛ . На таком коротком отрезке тяжело сказать, о чем это сильнее говорит, о качестве работы обороны или о снижении класса форвардом? Скорее второе, защита в этом сезоне подводила многие клубы РПЛ , хотя у отдельных команд, вроде «Краснодара», наблюдали прогресс.

Линия прессинга выше, чем в топ-5

В элитных лигах чуть больше пасов до активного действия оппонента в финальной трети поля. Проще говоря, интенсивность высокого прессинга в РПЛ такая высокая, как в Ла Лиге, и лучше, чем в остальных богатых чемпионатах. Это говорит о тренерском стиле – видим агрессивные и широкие линии атаки у «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара». Одновременно это значит, что линии обороны в РПЛ ошибаются частенько, как и в Испании. Математически между 9.3 и 10.7 маленькая разница, но для этого параметра это пропасть. Во Франции ленивые атаки, дают много времени соперникам. А в Италии грамотные защитники, прессинговать сложно. В РПЛ хвалим нападения за старательность без мяча.

По ударам показатели почти во всех лигах одинаковые. Разница только с Бундеслигой, где нападающие чаще позволяют пробить по воротам, поскольку носятся по полю на высоких скоростях, как «Байер» и «Бавария». А если говорим о переменах внутри РПЛ , то не только уменьшилось среднее количество ударов по воротам, с 13 до 10.7 на команду за матч, но также упало число моментов с 7 до 5.4. Нападающим не хватает опыта, а некоторые бывалые форварды, вроде Дзюбы, провели не лучший первый круг. Плюс середняки этого сезона сильнее, чем «Торпедо» и «Химки» годом ранее.

Тактические методы как в Бундеслиге

Шесть команд из шестнадцати выбирают основную схему с тройкой в центре. Пять команд, почти каждая третья, играют «4-2-3-1». «Испанская» модель «4-3-3» тоже остается, поэтому в целом в РПЛ повторяют тенденции Бундеслиги и Серии А, где логично играть по «итальянской» схеме с тройкой. Во всех чемпионатах есть клубы, которые выбрали классику с двумя нападающими. Только в АПЛ пока мало коллективов с тремя центральными защитниками. Скорее всего, это связано с количеством опытных тренеров и дефицитом великолепных оборонцев, способных угнаться за Холандом, Соном и Салахом, в Англии выбрали атакующий вектор.

Также можно сравнить лиги по количеству тренерских отставок. На момент публикации официального отчета РПЛ в английском высшем дивизионе ни одного увольнения тренера. А в остальных элитных лигах от трех до пяти отставок. Есть команды, которые меняли наставников дважды, как это сделал в РПЛ аутсайдер сезона из Сочи. «Вильярреал» и «Лион» недовольны сезоном. Показательно, что среди всех отставок только одна касается команды, которая мечтала бороться за самые высокие места – «Марсель» пригласил Гаттузо. В остальных случаях наставников меняли середняки и аутсайдеры. Причем в РПЛ тренера Ташуева могли оставить в «Ахмате», ведь он позже справился с «Факелом». А Ярошик ушел из «Оренбурга» по смеси личных и футбольных причин.

В РПЛ футболисты в самом соку

Половину игрового времени в чемпионате забирают игроки в диапазоне от 24 до 29 лет. Выше доля только в Серии А, АПЛ и Бундеслиге, но в целом значение около 50 % общее для всех богатых лиг. Только в Нидерландах и Бельгии перекос в сторону ребят 21-23 лет, поскольку эти чемпионаты работают с местными кадрами на продажу. У португальцев, которые тоже умеют делать трансферы, доля взрослых игроков на поле выше, ведь там немало легионеров, а они не всегда приезжают настолько юными. В РПЛ сразу 28 % игрового времени у футболистов моложе 24 лет, достойный показатель. У молодых не такая большая доля минут на поле, как во Франции, но доверия достаточно, чтобы заявить о смене поколений. Пусть подросла доля времени у игроков старше 30 лет, разница небольшая. РПЛ по распределению игрового времени отвечает богатым европейским лигам.