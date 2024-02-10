«Болонья» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 22:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Серии A чемпионата Италии «Болонья» – «Лечче», который состоится 11 февраля 2024 года

«Болонья»

На сегодняшний день «красно-синие» в турнирной таблице чемпионата Италии занимают седьмое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Болоньи», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «волками» из Лечче. С разницей в один гол на выезде «Болонья» уступила команде «Кальяри» в матче 20-го тура Серии A (1:2). Ничейным исходом завершилась выездная игра с миланскими «дьяволами» (2:2).

На прошлых выходных со счётом 4:2 «красно-синие» взяли верх над «Сассуоло».

«Лечче»

Тринадцатую строчку турнирной таблицы Серии A занимают на данный момент «салентийцы». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Лечче» за последнее время. В сухую, пропустив три гола, «волки» потерпели поражение на своём поле от «Ювентуса» в матче 21-го тура чемпионата. В один мяч «Дженоа» выиграла у «салентийцев» в игре следующего тура Серии A (2:1).

2 февраля со счётом 3:2 «салентийцы» дома обыграли «фиолетовых» из Флоренции.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Болонья» – 1.73

Ничья – 3.65

Победит «Лечче» – 5.20

Победит «Болонья» с форой -1.5 гола – 2.95

Тотал голов больше 2.5 – 2.24

Тотал голов меньше 2.5 – 1.65

Статистика

С 2011 года «Лечче» не выигрывает у «Болоньи»

В двух матчах из пяти крайних «борзые» уступили

За тот же период «волки» проиграли своим соперникам в трёх встречах.

Прогноз

Особых сложностей у «красно-синих» не должно возникнуть в будущей игре. С коэффициентом 1.73 компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем футбольном поединке на победу «Болоньи». «Волки» уедут из Болоньи без очков.