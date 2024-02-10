Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Болонья» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 22:21
«Болонья» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Серии A чемпионата Италии «Болонья» – «Лечче», который состоится 11 февраля 2024 года

«Болонья»

На сегодняшний день «красно-синие» в турнирной таблице чемпионата Италии занимают седьмое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Болоньи», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «волками» из Лечче. С разницей в один гол на выезде «Болонья» уступила команде «Кальяри» в матче 20-го тура Серии A (1:2). Ничейным исходом завершилась выездная игра с миланскими «дьяволами» (2:2).

На прошлых выходных со счётом 4:2 «красно-синие» взяли верх над «Сассуоло».

«Лечче»

Тринадцатую строчку турнирной таблицы Серии A занимают на данный момент «салентийцы». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Лечче» за последнее время. В сухую, пропустив три гола, «волки» потерпели поражение на своём поле от «Ювентуса» в матче 21-го тура чемпионата. В один мяч «Дженоа» выиграла у «салентийцев» в игре следующего тура Серии A (2:1).

2 февраля со счётом 3:2 «салентийцы» дома обыграли «фиолетовых» из Флоренции.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Болонья» – 1.73
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Лечче» – 5.20
  • Победит «Болонья» с форой -1.5 гола – 2.95
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.24
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.65

Статистика

  • С 2011 года «Лечче» не выигрывает у «Болоньи»
  • В двух матчах из пяти крайних «борзые» уступили
  • За тот же период «волки» проиграли своим соперникам в трёх встречах.

Прогноз

Особых сложностей у «красно-синих» не должно возникнуть в будущей игре. С коэффициентом 1.73 компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем футбольном поединке на победу «Болоньи». «Волки» уедут из Болоньи без очков.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Болонья
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 