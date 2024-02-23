«Дроэда Юнайтед» – «Уотерфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дроэда Юнайтед» – «Уотерфорд», который состоится 23 февраля 2024 года

«Дроэда Юнайтед»

Рассмотрим недавние матчи с участием «Дроэды», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей игры с новичком Премьер-дивизиона. С разницей в пару мячей «бордово-голубые» одержали победу над командой «Малахайд Юнайтед» в рамках товарищеской встречи (4:2). Со счётом 2:1 «Дроэда Юнайтед» обыграла футбольный клуб «Брей Уондерерс».

16 февраля в матче 1-го тура нового сезона «дроги» на выезде уступили «кондитерам» из Дерри.

«Уотерфорд»

Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков команды за последнее время. За право играть в Премьер-дивизионе «синие» сражались с клубом «Корк Сити» в финальном матче плей-офф. После дополнительного времени «Уотерфорд» выиграл у «бунтарей» со счётом 2:1. В товарищеской встрече «синие» с разницей в один мяч взяли верх над клубом «Трити Юнайтед» (3:2).

В первом туре Премьер-дивизиона «Уотерфорд Юнайтед» на своём поле раскатал ничью с «Шелбурном» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дроэда Юнайтед» – 2.31

Ничья – 3.28

Победит «Уотерфорд» – 3.19

Победит «Дроэда Юнайтед» с форой -1.5 гола – 4.30

Тотал голов больше 2.5 – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 – 1.76

Статистика

В двух крайних очных встречах «синие» выиграли у «Дроэды»

Три победы одержали «бордово-голубые» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Уотерфорд» выиграл в четырёх встречах.

Прогноз

Вполне возможно, что новичок сможет удивить в предстоящем матче. Компания Pinnacle предлагает в предстоящем футбольном поединке сделать ставку с коэффициентом 3.28 на ничью.