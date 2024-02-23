Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Дроэда Юнайтед» – «Уотерфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 02:05
«Дроэда Юнайтед» – «Уотерфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дроэда Юнайтед» – «Уотерфорд», который состоится 23 февраля 2024 года

«Дроэда Юнайтед»

Рассмотрим недавние матчи с участием «Дроэды», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей игры с новичком Премьер-дивизиона. С разницей в пару мячей «бордово-голубые» одержали победу над командой «Малахайд Юнайтед» в рамках товарищеской встречи (4:2). Со счётом 2:1 «Дроэда Юнайтед» обыграла футбольный клуб «Брей Уондерерс».

16 февраля в матче 1-го тура нового сезона «дроги» на выезде уступили «кондитерам» из Дерри.

«Уотерфорд»

Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков команды за последнее время. За право играть в Премьер-дивизионе «синие» сражались с клубом «Корк Сити» в финальном матче плей-офф. После дополнительного времени «Уотерфорд» выиграл у «бунтарей» со счётом 2:1. В товарищеской встрече «синие» с разницей в один мяч взяли верх над клубом «Трити Юнайтед» (3:2).

В первом туре Премьер-дивизиона «Уотерфорд Юнайтед» на своём поле раскатал ничью с «Шелбурном» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Дроэда Юнайтед» – 2.31
  • Ничья – 3.28
  • Победит «Уотерфорд» – 3.19
  • Победит «Дроэда Юнайтед» с форой -1.5 гола – 4.30
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.07
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.76

Статистика

  • В двух крайних очных встречах «синие» выиграли у «Дроэды»
  • Три победы одержали «бордово-голубые» в пяти последних матчах
  • За аналогичный период «Уотерфорд» выиграл в четырёх встречах.

Прогноз

Вполне возможно, что новичок сможет удивить в предстоящем матче. Компания Pinnacle предлагает в предстоящем футбольном поединке сделать ставку с коэффициентом 3.28 на ничью.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Дроэда
Все комментарии
feydcam6bdg8
feydcam6bdg8
сегодня в 09:55
Наиболее вероятным исходом данного матча является ничья.
Вещий
Вещий
сегодня в 08:53
Думаю что игра будет происходит в основном в центре поля и результативного матча мы не увидим.
jka5d9r267uj
jka5d9r267uj
сегодня в 07:55
Прогнозирую ничью или минимальная победа «Уотерфорда».
hhuz3pj7767a
hhuz3pj7767a
сегодня в 07:48
Учитывая результаты команд за последнее время, можно предположить, что игра будет напряженной и завершится со счетом 1:1 или 2:1 в пользу одной из команд.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 