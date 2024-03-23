«Спортинг Канзас-Сити» – «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.03.2024)

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вчера, 23:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч MLS «Спортинг Канзас-Сити» – «Лос-Анджелес Гэлакси», который состоится 24 марта 2024 года

«Спортинг Канзас-Сити»

«Мастера» на сегодняшний день в турнирной таблице Западной конференции занимают шестое место. Рассмотрим несколько матчей с участием «Спортинга» за последнее время. 3 марта на своём поле «Канзас-Сити» раскатал ничью с «Филадельфией Юнион» (1:1). Без голов завершился матч «Спортинга» с командой «Лос-Анджелес».

17 марта дома со счётом 2:1 «мастера» обыграли дома клуб «Сан-Хосе Эртквейкс».

«Лос-Анджелес Гэлакси»

На сегодняшний день «Гэлакси» в турнирной таблице Западной конференции находится на четвёртой строчке. Вспомним недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи. 3 марта в гостях «Галактика» с разницей в пару мячей выиграла у «Сан-Хосе Эртквейкс» (3:1). Через неделю на выезде «Гэлакси» раскатал ничью с «Нэшвиллом» (2:2).

На прошлых выходных со счётом 3:3 дома «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграл вничью с командой «Сент-Луис Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спортинг Канзас-Сити» – 2.32

Ничья – 3.65

Победит «Лос-Анджелес Гэлакси» – 3.00

Победит «Спортинг Канзас-Сити» с форой -1.5 гола – 4.00

Тотал голов больше 2.5 – 1.63

Тотал голов меньше 2.5 – 2.26

Статистика

Три крайние очные встречи команд завершились вничью

Почти два месяца «Спортинг» не уступает своим соперникам

«Гэлакси» не проигрывает в шести матчах к ряду.

Прогноз

На футбольном поле встретятся две примерно равные по силе команды. Победителя в предстоящем матче с большой долей вероятности мы не увидим. С коэффициентом 3.65 в будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать на ничью.