«Лидс» – «Халл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.04.2024)

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сегодня, 00:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 40-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Лидс» – «Халл», который состоится 1 апреля 2024 года

«Лидс»

«Павлины» на данный момент в турнирной таблице Чемпион Лиги занимают второе место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Лидса», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей игры с «Тиграми». В позапрошлом туре Чемпионшипа «Лидс Юнайтед» со счётом 2:0 выиграл у «Миллуола».

29 марта со счётом 2:2 вничью сыграли «Павлины» с «Шершнями» из Уотфорда.

«Халл»

«Чёрно-янтарные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата находятся на девятой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Тигров» за последнее время. С минимальным счётом в товарищеской встрече «Халл» уступил сборной Кюрасао.

29 марта со счётом 2:0 «Сток Сити» в гостях выиграл у «Чёрно-янтарных».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лидс» – 1.41

Ничья – 4.70

Победит «Халл» – 7.00

Победит «Лидс» с форой -1.5 гола – 2.11

Тотал голов больше 2.5 – 1.66

Тотал голов меньше 2.5 – 2.18

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти последних завершились в основное время исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Семь побед одержали «Павлины» в десяти крайних матчах

За такой же период «Халл» обыграл своих оппонентов в трёх встречах.

Прогноз

В будущей игре компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.41 на победу «Лидса». «Павлины» нацелены на прямое попадание в Премьер-лигу, поэтому в предстоящем футбольном поединке вряд ли потеряют очки.