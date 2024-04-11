«Виктория» Пльзень – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый четвертьфинальный матч Лиги конференций «Виктория» Пльзень – «Фиорентина», который состоится 11 апреля 2024 года
«Виктория» Пльзень
«Викторка» входит в тройку самых сильных команд чемпионата Чехии на сегодняшний день. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Красно-синих», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи с «Фиорентиной». С разницей в два гола «Виктория» проиграла дома команде «Слован» Либерец. В позапрошлом туре в сухую, забив три гола, «Красно-синие» обыграли на выезде «Яблонец» в четвертьфинале Кубка МОЛ.
На прошлых выходных нулевую ничью раскатала «Викторка» с «Карвиной».
«Фиорентина»
«Лилии» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии занимают десятое место. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Фиолетовых» за последнее время. В матче позапрошлого тура итальянской Серии A «Фиолетовые» дома уступили с разницей в один мяч «Дьяволам» из Милана (1:2). В первом полуфинальном матче Кубка Италии с минимальным счётом «Лилии» выиграли у «Бергамо Кальчо».
7 апреля со счётом 1:0 «Ювентус» на своём поле одержал победу над «Фиорентиной».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Виктория» Пльзень – 3.95
- Ничья – 3.55
- Победит «Фиорентина» – 1.98
- Победит «Фиорентина» с форой -1.5 гола – 3.45
- Тотал голов больше 2.5 – 2.02
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.80
Статистика
- В трёх матчах из пяти крайних «Виктория» взяла верх над своими соперниками
- За такой же период «Фиорентина» одержала только одну победу
- Три матча с участием «Лилий» из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу «Фиорентины» с коэффициентом 1.98. «Фиолетовые» постараются обеспечить себе выход в следующий раунд уже в первой игре. Скорее всего, гости одержат победу в будущей встрече.