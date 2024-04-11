«Виктория» Пльзень – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.04.2024)

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сегодня, 03:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый четвертьфинальный матч Лиги конференций «Виктория» Пльзень – «Фиорентина», который состоится 11 апреля 2024 года

«Виктория» Пльзень

«Викторка» входит в тройку самых сильных команд чемпионата Чехии на сегодняшний день. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Красно-синих», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи с «Фиорентиной». С разницей в два гола «Виктория» проиграла дома команде «Слован» Либерец. В позапрошлом туре в сухую, забив три гола, «Красно-синие» обыграли на выезде «Яблонец» в четвертьфинале Кубка МОЛ.

На прошлых выходных нулевую ничью раскатала «Викторка» с «Карвиной».

«Фиорентина»

«Лилии» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии занимают десятое место. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Фиолетовых» за последнее время. В матче позапрошлого тура итальянской Серии A «Фиолетовые» дома уступили с разницей в один мяч «Дьяволам» из Милана (1:2). В первом полуфинальном матче Кубка Италии с минимальным счётом «Лилии» выиграли у «Бергамо Кальчо».

7 апреля со счётом 1:0 «Ювентус» на своём поле одержал победу над «Фиорентиной».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Виктория» Пльзень – 3.95

Ничья – 3.55

Победит «Фиорентина» – 1.98

Победит «Фиорентина» с форой -1.5 гола – 3.45

Тотал голов больше 2.5 – 2.02

Тотал голов меньше 2.5 – 1.80

Статистика

В трёх матчах из пяти крайних «Виктория» взяла верх над своими соперниками

За такой же период «Фиорентина» одержала только одну победу

Три матча с участием «Лилий» из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу «Фиорентины» с коэффициентом 1.98. «Фиолетовые» постараются обеспечить себе выход в следующий раунд уже в первой игре. Скорее всего, гости одержат победу в будущей встрече.