Василий и Василис: два взгляда с одного угла

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Василий Михайлович Лотков родился в августе 1915 в Кронштадте. Его взросление пришлось на трудные времена для страны. В начале 30-х годов парень работал на Морском заводе в родном городе. И играл за заводскую команду в футбол.

Есть фото этой команды, где Василий Лотков стоит четвёртым слева:

Как известно, первый чемпионат СССР по футболу среди клубных команд был разыгран в 1936 году, причём, было сразу два турнира, весенний и осенний.

Василий Лотков ни в одном из 6 матчей весеннего первенства не сыграл за свой клуб «Красная заря» (Ленинград). А вот в осеннем турнире он сыграл во всех 7 матчах и забил 2 гола.

Тот матч с московским Локомотивом 16 октября в Москве всегда вспоминают историки и железнодорожников, и ленинградского футбола.

К 27-й минуте счёт матча был уже 3:0 в пользу гостей из Ленинграда. Буквально 12 октября Локомотив смог победить сильнейшую команду московского Динамо. И тут — такой конфуз, да ещё и на своём поле.

Но обладатели первого розыгрыша Кубка СССР из Москвы не собирались сдаваться. Во втором тайме сначала случился автогол ленинградцев, а затем 4 подряд гола забили железнодорожники — 5:3 окончательный счёт.

У ленинградцев второй и третий голы забил Василий Лотков. У Локомотива первым отличился Пётр Теренков.

Если вспомнить недавний рассказ про два гола с угловых в одном матче, то эти обе фамилии уже упоминались. Вот так встретились в одном матче и даже забили голы двое игроков, которые позже забьют свои голы напрямую от углового флага.

И если Пётр Теренков забьёт свой гол с углового совсем скоро, в июне 1937 года, то до подобных голов от Василия Лоткова пройдёт более 12 лет.

Василий Лотков был забивным форвардом, весьма мастеровитым, и обладающим сильным ударом. В газетных отчётах то и дело встречаются фразы о том, что левый инсайд Лотков «умело прошёл трёх защитников», а уж одного или двух для него не было проблемой. Много голов он забил со штрафных, нередко были разящие удары и с 30 метров. Забивал и головой, успевал и на добивание, забивал и с подачи угловых ударов. Забивал и пенальти, но бывали и неудачи в этом деле — три удара подряд с 11-метровой отметки он не реализовал в 3 матчах в 1949 году.

Только в 1947 г. в отчёте об одном из матчей отмечалось, что Лотков (тогда в газетах писали Латков) подавал угловые — причём как с левого фланга, так и с правого.

Фото Динамо (Ленинград) в 1947 году с Василием Лотковым в составе:

До сезона 1940 Василий Лотков играл за клуб Красная заря или Электрик, команда меняла названия. В народе их звали Телефонистами, так как «Красная заря» было название Ленинградского телефонного завода, при котором и был основан клуб в 1922 году.

С 1940 по 1951 годы Лотков играл за Динамо (Ленинград). Во время Великой Отечественной Василий Лотков был в эвакуации в районе Казани, как и ещё 6 игроков ленинградского Динамо. Там же недалеко от Казани жили с семьями и трудились на благо фронта с десяток эвакуированных игроков Зенита. Туда же были эвакуированы и четверо футболистов киевского Динамо. Вот они-то и составили в 1942 г. вновь образованную команду Динамо (Казань). Василий Лотков сыграл несколько матчей за местное Динамо.

В сезоне 1949 г. Василий Лотков забил сразу 3 гола напрямую с углового удара. В предыдущей статье были приведены 3 отчёта о тех матчах в газете Советский спорт.

Предлагаю посмотреть отчёты о тех матчах в других советских газетах, там не всё было одинаково подано читателям.

Итак, матч 14 мая 1949 Динамо (Ленинград) — Даугава (Рига). В Советском спорте сказано, что мяч после удара Лоткова от углового флага ударился о землю перед линией ворот и отскочил в ворота.

Но в других газетах есть существенные уточнения этого эпизода.

Вот как описывается момент в «Вечернем Ленинграде»:

Уточнение «виновников» гола дала латвийская газета Cina (Борьба, наверное, в переводе):

Вполне можно предположить, что напрямую мяч в ворота не летел, скорее всего был сильный удар вдоль линии ворот. Хотя в Советском спорте говорится об отскоке мяча от газона — а это уже другой поворот. Тут можно выстроить несколько вариантов и все будут правдоподобными. Мы же помним нелепый гол в ворота Льва Яшина на чемпионате мира 1962 после не очень сильного удара напрямую с угла, тоже с отскоком от земли.

Вратарь рижан Игорь Перельман не справился с ударом. Авторства этого гола Лоткова никто не оспаривает, даже если мяч и коснулся кого-то из защищающихся.

25 июня 1949 в Донецке (тогда назывался Сталино) Василий Лотков в матче с местным Шахтёром единственный раз за свою карьеру в высшем дивизионе оформил хет-трик без гола с 11-метровой отметки, все 3 гола были с игры. Ровно год назад, 22 июня 1948 Василий Лотков забивал уже 3 гола в матче — в ворота московской команды Крылья Советов. Но тогда первый мяч он провёл с пенальти. Кстати, второй гол Лотков забил со штрафного удара, но мяч попал в штангу, от неё в спину защитника, а потом и в сетку.

2 августа в Ленинграде играли два местных клуба в очередном туре чемпионата страны, Зенит принимал Динамо.

В отчёте в Советском спорте сказано, что динамовцы 8 раз подали угловые, и наконец Лотков открыл счёт. Всё, никаких подробностей.

Но в других газетах эти подробности были.

Чётче всех высказалась Ленинградская правда:

Другая ленинградская газета, Смена, не упомянула фамилию Лоткова, но факт гола с углового удара зафиксировала:

В центральных газетах также не упомянули фамилию нанёсшего удар от флага игрока:

25 сентября 1949 в Ленинграде, за 2 тура до финиша турнира, местное Динамо принимало московское Торпедо.

В отчёте в Советском спорте сказано, что В.Лотков послал мяч с угла в ворота.

Но в других изданиях наконец-то появились подробности самого удара, и отмечен сам факт подобных редких голов.

В Комсомольской правде описан сам удар и конечная точка полёта мяча:

Газета Вечерний Ленинград была самой эмоциональной, приведём отчёт в этой газете полностью:

Если в предыдущих эпизодах упоминались касания мяча вратарями или всяческие отскоки и рикошеты, то тут был чистейший гол напрямую с углового.

34-летний Василий Лотков в сезоне 1949 забил наибольшее количество голов в своей карьере — 15 мячей в чемпионате и 1 гол в Кубке. Мог и на 20 голов замахнуться, но из 4 пенальти в сезоне он забил только 1.

Всего же за карьеру В.Лотков в чемпионатах страны забил ровно 70 голов, он входит в первую сотню бомбардиров отечественных чемпионатов с 1936 по нынешний сезон.

Долгое время он оставался лучшим ленинградским бомбардиром в советском футболе.

Привлекался Василий Лотков и в сборную Ленинграда. Выяснить точное количество матчей Лоткова за эту сборную пока не удалось.

Закончил играть Василий Лотков в 1951, но в 1953 сыграл два матча за Динамо-2 (Ленинград) в Кубке страны. Ему шёл 38-й год.

К сожалению, Василий Михайлович Лотков не прожил и 60 лет, он умер 25 июня 1973 на 58-м году жизни. Вот так он выглядел в зрелом возрасте:

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В предыдущей статье было фото тройки нападения ташкентского Пахтакора 70-х Василий Фёдоров, Михаил Ан и Василис Хадзипанагис. Вот о последнем далее и пойдёт речь.

https://www.soccer.ru/blogs/record/1376102

За Пахтакор Василис сыграл в 96 матчах, забил 22 гола в чемпионатах страны. В играх за Кубок СССР у него ещё 9 матчей и 2 гола. Самым памятным для болельщиков стал его гол на глазах 25 тысяч зрителей в Ташкенте 14 мая 1974 г. в ворота Зари (Ворошиловград, ныне Луганск). Получив мяч в 15 метрах от ворот, 19-летний Хадзипанагис ринулся с мячом на четверых защитников, прошёл сквозь них, обыграл вратаря и послал мяч в сетку ворот. Мастером слалома его назвали в советской прессе.

В конце 1975 года Василис решил переехать на родину предков в Грецию.

После возвращения из СССР на родину в Грецию Василис стал своеобразным рекордсменом в Европе по количеству забитых голов напрямую с угловых ударов в высших дивизионах.

Разные источники говорят о 6 или о 7 подобных голах у Хадзипанагиса в чемпионате Греции. Сам футболист в интервью российским журналистам в 2012 г. говорил о 6 «голах олимпико».

Есть видео подборка именно с 6 такими голами от флага после удара Василиса Хадзипанагиса.

В Грецию Василис приехал 22 ноября 1975 года. 7 декабря того же года уже сыграл свой первый матч за клуб Ираклис из Салоников. Более ни за какой другой клуб он не играл, вплоть до 26 октября 1991 г.— именно в день своего 37-летия он и закончил активную футбольную карьеру.

Правда, когда ему было 45 лет, греческая федерация устроила ему прощальный матч, в котором он отыграл первые минут 20 и попрощался с футболом.

В первом же полноценном сезоне Василис помог Ираклису завоевать Кубок страны – единственный подобный трофей клуба и поныне.

Он ведь был мастер дриблинга, пенальтист, прекрасный распасовщик, даже гол пяткой у него на счёту — задним числом его прозвали «греческим Марадоной», хотя время Марадоны тогда ещё не пришло.

Играл-играл Василис в греческом чемпионате и в сезоне 82/83 вдруг в матче с Олимпиакосом 26 сентября 1982 на 8-й минуте он забил прямой гол с углового.

В интервью Спорт-Экспрессу в 2012 Василис говорил, что натренировать такой удар можно за 5 или 10 лет. Видимо, тренировался, да и в Пахтакоре было у кого подучиться до 1975 года.

Источники в интернете утверждают, что все свои 6 «голов олимпико» Хадзипанагис забил в сезоне 82/83 или 83/84. Точных данных нет.

Вот ссылка на подборку 5 голов Василиса Хадзипанагиса с угловых ударов: https://www.youtube.com/watch?v=InKPCuH6uWI&t=176s

А в другой нарезке есть ещё один гол с углового, причём он был забит с третьей попытки! Смотрите сами: https://youtu.be/Ip0ujEjq5PM?t=42

Фото Василиса на греческих футбольных полях:

В 1974 г. 19-летний Василис Хадзипанагис в составе сборной клубов СССР принял участие в мини-турнире из 4 команд — Польши, СССР , Болгарии и Румынии. Турнир был посвящён 30-летию образования Польской Народной Республики, ПНР. Организаторы решили, что команды будут представлены как сборные столиц указанных стран.

В одном полуфинале играли сб. Варшавы и Бухареста, во втором — сб. Москвы и Софии. Василис вышел на замену на второй тайм и забил гол. Кстати, заменил он своего одноклубника Василия Фёдорова. Хет-триком в том матче отметился Олег Блохин. Матч игрался в Кракове 20 июля.

В финале этого скоротечного турнира играли сб. Москвы и Варшавы.

Матч проходил во Вроцлаве. Советские футболисты выиграли крупно 3:0. Дубль оформил Олег Блохин. Василис Хадзипанагис вновь вошёл в игру со второго тайма. Но голов он не забивал.

Чуть раньше, 4 и 7 июня в Ереване Василис сыграл в двух матчах: 4 числа сборная СССР сыграла по нулям с Араратом, а 7 числа основной состав сборной разгромил со счётом 6:1 сборную Первой лиги.

В матче 4 июня Хадзипанагис выходил на замену за борную СССР . В втором матче он играл до 75 мин за сборную Первой лиги.

6 сентября 1974 вся тройка нападения Пахтакора играла против сборной СССР в Москве, пахтакорцы входили в состав второй сборной Союза. Матч на стадионе Динамо завершился со счётом 3:3, Хадзипанагис забил гол.

В конце сентября Василис сыграл за сборную СССР в двух матчах в Роттердаме и Риме против клубов Спарта и Рома.

Но все эти матчи были неофициальные.

В 1975 Хадзипанагис принял участие в своём первом официальном матче за сборную СССР .

Было это 21 мая 1975 в Лужниках. Ливень прервал тот матч в первом тайме минут на 20. Это был ответный матч первого этапа отбора на Олимпиаду-76. Играли против Югославии после ничьей 1:1 в гостях.

Хадзипанагис отыграл весь матч и забил третий гол в матче. Счёт 3:0. Это была олимпийская сборная. Но матч оказался вполне официальным и сослужил недобрую услугу Василису в его футбольной карьере в Греции.

6 мая 1976 г. В.Хадзипанагис вышел в составе сборной Греции на товарищеский матч против сборной Польши. Тот матч оказался единственным за сборную Греции у него в карьере.

Дело в том, что поляки узнали пышноволосого игрока, который играл в 1974 у них в мини-турнире за сборную Москвы. Нашли и его официальный матч против Югославии за олимпийскую сборную — и привет, это официальный матч, играть за другую страну Василис не мог.

По другой версии — Хадзипанагису был дан запрет (причём, дважды) от ФИФА за матч не в составе олимпийской сборной СССР , а в составе молодёжной сборной Союза в официальном матче. Это сегодня олимпийские сборные называют молодёжными, а тогда никаких возрастных ограничений не было. Поэтому играл он за олимпийскую сборную СССР .

Знате ли вы, что свой греческое гражданство и греческий паспорт Хадзипанагис получил только в 1980 г., а до этого жил в Греции с советским паспортом и с видом на жительство.

В составе сборной Варшавы в 1974 г. играли 7 футболистов, входивших в заявку сборной Польши на ЧМ -74. Трое из них играли против Греции 6 мая 1976 года в товарищеском матче. Сами ли поляки решили напакостить Хадзипанагису или проявили «социалистическую солидарность» и действовали по подсказке советских чиновников — дело прошлое. Но в сборной Эллады Василис не играл. Хотя успел 4 матча сыграть за молодёжную (или олимпийскую) сборную Греции и забил 1 гол.

Вполне рабочей выглядит такая версия. На футбольном турнире Олимпиады-76 советская сборная выиграла бронзовые медали, обыграв бразильцев 2:0 в матче за 3-е место. А это призовые, звания, кому-то чины. И вот так взять и скрыть от ФИФА , что в отборочном цикле играл грек? Медаль отберут, звания и чины также — кому нужен был такой «пердимонокль»?

Занятно, что в конце 70-х тренером клуба Ираклис был поляк Антони Бжежанчик, который потом входил в тренерский штаб сборной Польши.

В 2003 году к своему полувековому юбилею УЕФА попросила все входящие в её состав ассоциации определить лучшего игрока последнего 50-летия.

И что же вы думаете — с большущим отрывом в Греции победил Василис Хадзипанагис. За сборную Греции так толком и не сыгравший. Ни разу не становившийся чемпионом страны. Никогда не был лучшим бомбардиром сезона. Просто он был лучшим! Харизматичным!

Кстати говоря, левша Хадзипанагис играл как на левом фланге атаки, так и на правом. Благодаря видеофрагментам точно известно, что Василис подавал свои угловые не только с правого фланга, но и с левого тоже. Но тогда он закручивал мяч от ворот.

А ведь и за Динамо Василис Хадзипанагис тоже играл. Он хоть и родился в семье киприота и гречанки, но было это на территории СССР , в Ташкенте. Поэтому рос и мужал на советской земле. Начал играть в футбол в 17 лет в команде Динамо (Ташкент).

Вот и фото той команды. Конечно, трудно узнать в пареньке будущего «греческого Марадону». Но вы не ошибётесь — Василис с мячом:

И ещё забавный поворот в карьере «узбекского» грека. Российские журналисты поинтересовались у Василиса — не называли ли его в сборной Союза Васей? Оказалось — нет! Партнёры называли его либо ВасИлис, либо Лакис. А вот по иронии судьбы Васей его стали называть после приезда в Грецию. Так во многих источниках до сих пор приписывают Vasia.

Да, греки произносят его фамилию с ударением на последний слог, а не так, как привыкли мы. Да и латинскими буквами его сложную фамилию как только ни пишут: Chatzipanagis, Hatzipanagis, или Hatzipanayis, Xatzipanagis. А в оригинале вот так: Χατζηπαναγής

Не сыграл Василис Хадзипанагис ни на одной Олимпиаде ни за какую сборную. Но вот «олимпийский» след в истории футбола оставил — целых 6 «голов олимпико» на его счету.

В этом году Василис Хадзипанагис отметит 70-летний юбилей. Здоровья мастеру «сухого листа»!