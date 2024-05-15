«Бранн» – «Саннефьорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (16.05.2024)

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вчера, 19:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Бранн» – «Саннефьорд», который состоится 16 мая 2024 года

«Бранн»

«Красные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Норвегии находятся на второй строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Бранна», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Красно-синими» из Саннефьорда. В рамках матча 6-го тура Элитсерии «Красные» со счётом 3:0 выиграли у «Русенборга».

12 мая «Бранн» в гостях взял верх над «Лиллестрёмом» (2:0).

«Саннефьорд»

«Ребята» на сегодняшний день в турнирной таблице Элитсерии занимают одиннадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Красно-синих» за последнее время. С разницей в пару мячей «Саннефьорд» на своём поле выиграл у «Мольде» в 6-ом туре чемпионата (3:1).

На прошлых выходных «Ребята» дома взяли верх над командой «Сарпсборг 08» со счётом 4:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бранн» – 1.31

Ничья – 5.80

Победит «Саннефьорд» – 8.60

Победит «Бранн» с форой -1.5 гола – 1.84

Тотал голов больше 3.5 – 2.18

Тотал голов меньше 3.5 – 1.63

Статистика

Три победы одержал «Бранн» в пяти крайних матчах

За такой же период «Саннефьорд» выиграл в двух встречах

Три матча из пяти последних завершились вничью.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Бранна» с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.84. С разницей в пару мячей, как минимум, «Красные» обыграют «Ребят» в предстоящем футбольном поединке.