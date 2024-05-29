«Монреаль» – «Ди Си Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС регулярного чемпионата США «Монреаль» – «Ди Си Юнайтед», который состоится 30 мая 2024 года
«Монреаль»
«Монреальские одиннадцать» в турнирной таблице Восточной конференции находятся на тринадцатой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Сине-бело-чёрных». С общим счётом 2:3 по сумме двух встреч «Клёб де Фут Монреаль» уступил команде «Форге» в четвертьфинале Чемпионшипа.
На прошлых выходных дома нулевую ничью раскатали «Монреальские одиннадцать» с командой «Нэшвилл».
«Ди Си Юнайтед»
«Чёрно-красные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата занимают девятое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Ди Си Юнайтед», чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «Монреалем». С минимальным счётом «Чёрно-красные» проиграли в гостях «Интеру» из Майами.
26-го числа текущего месяца со счётом 1:1 вничью сыграл «Ди Си Юнайтед» с командой «Чикаго Файр».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Монреаль» – 2.70
- Ничья – 3.55
- Победит «Ди Си Юнайтед» – 2.60
- Победит «Ди Си Юнайтед» с форой -1.5 гола – 4.30
- Тотал голов больше 2.5 – 1.58
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.28
Статистика
- Четыре поражения потерпели «Сине-бело-чёрные» в пяти последних встречах
- В двух матчах за аналогичный период «Ди Си Юнайтед» уступил своим соперникам
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.
Прогноз
С коэффициентом 2.28 в предстоящем матче компания Pinnacle предлагает сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей игры.