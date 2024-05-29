«Монреаль» – «Ди Си Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

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вчера, 12:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС регулярного чемпионата США «Монреаль» – «Ди Си Юнайтед», который состоится 30 мая 2024 года

«Монреаль»

«Монреальские одиннадцать» в турнирной таблице Восточной конференции находятся на тринадцатой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Сине-бело-чёрных». С общим счётом 2:3 по сумме двух встреч «Клёб де Фут Монреаль» уступил команде «Форге» в четвертьфинале Чемпионшипа.

На прошлых выходных дома нулевую ничью раскатали «Монреальские одиннадцать» с командой «Нэшвилл».

«Ди Си Юнайтед»

«Чёрно-красные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата занимают девятое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Ди Си Юнайтед», чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «Монреалем». С минимальным счётом «Чёрно-красные» проиграли в гостях «Интеру» из Майами.

26-го числа текущего месяца со счётом 1:1 вничью сыграл «Ди Си Юнайтед» с командой «Чикаго Файр».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монреаль» – 2.70

Ничья – 3.55

Победит «Ди Си Юнайтед» – 2.60

Победит «Ди Си Юнайтед» с форой -1.5 гола – 4.30

Тотал голов больше 2.5 – 1.58

Тотал голов меньше 2.5 – 2.28

Статистика

Четыре поражения потерпели «Сине-бело-чёрные» в пяти последних встречах

В двух матчах за аналогичный период «Ди Си Юнайтед» уступил своим соперникам

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.

Прогноз

С коэффициентом 2.28 в предстоящем матче компания Pinnacle предлагает сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей игры.