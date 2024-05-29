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«Монреаль» – «Ди Си Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

вчера, 12:06
«Монреаль» – «Ди Си Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС регулярного чемпионата США «Монреаль» – «Ди Си Юнайтед», который состоится 30 мая 2024 года

«Монреаль»

«Монреальские одиннадцать» в турнирной таблице Восточной конференции находятся на тринадцатой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Сине-бело-чёрных». С общим счётом 2:3 по сумме двух встреч «Клёб де Фут Монреаль» уступил команде «Форге» в четвертьфинале Чемпионшипа.

На прошлых выходных дома нулевую ничью раскатали «Монреальские одиннадцать» с командой «Нэшвилл».

«Ди Си Юнайтед»

«Чёрно-красные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата занимают девятое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Ди Си Юнайтед», чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «Монреалем». С минимальным счётом «Чёрно-красные» проиграли в гостях «Интеру» из Майами.

26-го числа текущего месяца со счётом 1:1 вничью сыграл «Ди Си Юнайтед» с командой «Чикаго Файр».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Монреаль» – 2.70
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Ди Си Юнайтед» – 2.60
  • Победит «Ди Си Юнайтед» с форой -1.5 гола – 4.30
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.58
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.28

Статистика

  • Четыре поражения потерпели «Сине-бело-чёрные» в пяти последних встречах
  • В двух матчах за аналогичный период «Ди Си Юнайтед» уступил своим соперникам
  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.

Прогноз

С коэффициентом 2.28 в предстоящем матче компания Pinnacle предлагает сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей игры.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Монреаль
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:18
игра на три результата, а вот с голами и кефами на них от буков я не согласен. Заграю Тб 2,5
Гость
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