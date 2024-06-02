«Индепендьенте Ривадавиа» – «Унион» Санта-Фе: прогноз и ставки от БК Pinnacle (5.06.2024)

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вчера, 12:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура Лиги Професиональ чемпионата Аргентины «Индепендьенте Ривадавиа» – «Унион» Санта-Фе, который состоится 5 июня 2024 года

«Индепендьенте Ривадавиа»

«Чёрно-фиолетовые» в турнирной таблице чемпионата Аргентины занимают шестое место после трёх туров. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. С минимальным счётом на выезде «Ривадавиа» выиграла у команды «Сармьенто Жунин» в матче 3-го тура Лиги Професиональ.

30 мая со счётом 1:2 «Индепендьенте» проиграло «Банфилду» в 1/16 Кубка Аргентины.

«Унион» Санта-Фе

«Красно-белые» на данный момент в турнирной таблице аргентинской Примеры находятся на одну строчку выше, чем «Индепендьенте». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Униона», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи. Со счётом 1:1 вничью сыграли «Красно-белые» с командой «Институто».

28-го числа текущего месяца в матче 3-го тура Лиги Професиональ «Унион» выиграл у клуба «Барракас Сентраль» со счётом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Индепендьенте Ривадавиа» – 3.05

Ничья – 3.20

Победит «Унион» Санта-Фе – 2.34

Победит «Унион» Санта-Фе с форой -1.5 гола – 4.55

Тотал голов больше 2.5 – 2.47

Тотал голов меньше 2.5 – 1.50

Статистика

Две победы одержали «Чёрно-фиолетовые» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Унион» выиграл в трёх встречах

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

В будущей встрече компания Pinnacle предлагает сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей за игру с коэффициентом 1.50. Скорее всего, больше двух голов на двоих команды не забьют в предстоящем футбольном поединке.