«Твенте» — «Зальцбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Твенте» — «Зальцбург», который состоится 13 августа 2024 года
«Твенте»
Клуб из Нидерландов проиграл первый матч, но не потерял шансы на выход в финал квалификации Лиги чемпионов. «Твенте» неплохо выглядел в первой игре и проиграл с разницей всего в один мяч. В предстоящей игре хозяева постараются нивелировать эту разницу, а возможно и победить с большим счетом в основное время, чтобы не затягивать игру в дополнительный таймы.
10 августа «Твенте» в чемпионате переиграл «Неймеген» (2:1), а шестого числа уступил в первом матче квалификации «Зальцбургу» (1:2).
«Зальцбург»
Австрийский клуб зарекомендовал себя как сильный клуб, который практически всегда является участником еврокубков. Вот и в этот раз «Зальцбург» стремится в групповой этап и даже выиграл первый матч полуфинала квалификации. Австрийским футболистам остается уверенно провести ответную игру и как минимум добиться ничейного результата в Нидерландах.
10 августа «Зальцбург» не оставил шансов в чемпионате «БВ Линц» (5:1), а шестого числа оказался сильнее «Твенте» (2:1) в Лиге чемпионов.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Твенте» – 2.5
- Ничья – 3.65
- Победит «Зальцбург» – 2.65
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.62
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.3
Статистика
- Четыре из десяти последних матчей «Твенте» завершились ничьими
- «Зальцбург» выиграл шесть из десяти последних выездных матчей
- Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Твенте», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Предполагаем, что «Твенте» выиграет как минимум в один мяч в основное время и вполне возможно переведет игру в дополнительные таймы.