«Твенте» — «Зальцбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 22:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Твенте» — «Зальцбург», который состоится 13 августа 2024 года

«Твенте»

Клуб из Нидерландов проиграл первый матч, но не потерял шансы на выход в финал квалификации Лиги чемпионов. «Твенте» неплохо выглядел в первой игре и проиграл с разницей всего в один мяч. В предстоящей игре хозяева постараются нивелировать эту разницу, а возможно и победить с большим счетом в основное время, чтобы не затягивать игру в дополнительный таймы.

10 августа «Твенте» в чемпионате переиграл «Неймеген» (2:1), а шестого числа уступил в первом матче квалификации «Зальцбургу» (1:2).

«Зальцбург»

Австрийский клуб зарекомендовал себя как сильный клуб, который практически всегда является участником еврокубков. Вот и в этот раз «Зальцбург» стремится в групповой этап и даже выиграл первый матч полуфинала квалификации. Австрийским футболистам остается уверенно провести ответную игру и как минимум добиться ничейного результата в Нидерландах.

10 августа «Зальцбург» не оставил шансов в чемпионате «БВ Линц» (5:1), а шестого числа оказался сильнее «Твенте» (2:1) в Лиге чемпионов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Твенте» – 2.5

Ничья – 3.65

Победит «Зальцбург» – 2.65

Тотал больше 2.5 мячей – 1.62

Тотал больше 2.5 мячей – 2.3

Статистика

Четыре из десяти последних матчей «Твенте» завершились ничьими

«Зальцбург» выиграл шесть из десяти последних выездных матчей

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Твенте», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Предполагаем, что «Твенте» выиграет как минимум в один мяч в основное время и вполне возможно переведет игру в дополнительные таймы.