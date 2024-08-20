Обиделся на тренера и создавал проблемы в коллективе. Гюндоган возвращается в клуб, в котором выиграл Лигу чемпионов

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вчера, 23:42

«Манчестер Сити» готов приютить свою бывшую звезду.

В стартовом матче Ла Лиги «Барселона» в гостях переиграла «Валенсию» с результатом 2:1. Казалось бы, радуйтесь столь успешному началу при новом тренере. Однако из лагеря «сине-гранатовых» весь день приходили тревожные вести.

Лишний на празднике жизни

Новый тренер «Барсы» немец Ханси Флик не нашёл места в составе — ни в стартовом, ни в запасе полузащитнику Илькаю Гюндогану. А 33-летний футболист — ни много ни мало капитан сборной Германии. Илкай хоть и не этнический немец, а турок. Но он не ожидал, что другой согражданин оставит не у дел столь заслуженного игрока.

Илкай не стерпел обиды и заявил, что хочет уйти из «Барселоны». Если он больше не нужен, то и нечего тут ловить. Поэтому попросил руководство «Барселоны» продать его во время текущего трансферного окна. Согласно контракту, Гюндоган принадлежит каталонскому клубу до конца июня 2025 года. Сумма отступных — пятнадцать миллионов евро.

Но Илкай не остановился. Капитан сборной Германии объявил об уходе из национальной команды. За которую он выступал на протяжении 13 лет, сыграл 83 матча и забил 19 мячей. Один из самых опытных игроков Манншафт и её турецкий капитан понял, что стоит сосредоточиться на клубной карьере. Уже стал известен новый капитан — Йозуа Киммих из «Баварии».

Но уход из сборной Германии был ожидаем и в какой-то степени предсказуем из-за возраста, то нежелание играть за «Барселону» стало сюрпризом. Год назад Илкай говорил, что рад перейти из «Манчестер Сити» в «Барсу», что хотел бы сыграть за «сине-гранатовых». Да то, что там год назад. Ещё текущим летом Илкай никуда не собирался, а «Барселона» отклонила предложение нескольких клубов из Саудовской Аравии и Катара. Но стоило один раз не попасть в заявку…

А стоило ли уходить?

В прошлом сезоне Илкай пропустил только два матча в Ла Лиге. При этом выдал великолепную статистику — 5 голов и 14 результативных передач. Немецкий футболист органично заменил в центре поля капитана Серхио Бускетса. Опять же капитаном сборной Германии бывший капитан «Манчестер Сити» стал уже будучи футболистом «Барселоны».

Вскоре после игры с «Валенсией» выяснилось, что Флику Гюндоган не особо нужен. И возрастной, и уже медлительный, вообще не из «Баварии», а дортмундской «Боруссии». И хотя новый тренер каталонцев говорил, что виной всему болезненный удар, пропущенный Илкаем в недавней игре с «Монако» на Кубок Жоана Гаспара и по-прежнему рассчитывает на полузащитника. Поздно.

В течение дня выяснилось, что Илкай и его жена особо уютно чувствовали себя в новом клубе. «Барселона» выделили им отличное жильё, а самому Гюндогану положили зарплату в 20 миллионов. Но при этом «Барса», по словам жены Илкая, не уделяла их семье такого внимания, как «Манчестер Сити». Также поползли слухи, что Илкай не вписался в коллектив, был чрезвычайно требователен к партнёрам. И вообще создаёт внутри коллектива некую токсичность. Никакого официального подтверждения эти слухи не получили. Кроме непопадания немецкого полузащитника в заявку.

Ещё одна причина опалы Гюндогана — приход в команду чемпиона Европы Дани Ольмо. Нельзя сказать, что оба футболиста играют на одной позиции. Ольмо более атакующий игрок. Кроме того, Илкай довольно высокооплачиваемый футболист. И с приходом молодого каталонца он со своей обозначенной выше зарплатой переходил бы из стартового состава в число игроков ротации. Что весьма дорогое удовольствие для испытывающей финансовые проблемы «Барселоны». Поэтому на «Камп Ноу» решили расстаться с полузащитником, отыгравшим лишь год.

Путь домой

Первым, кто обозначил свой интерес к впавшему в немилость игроку, оказался «Фенербахче». Что вполне закономерно. Новая команда Жозе Моуриньо неважно начала сезон. «Фенер» несколько лет интересовался полузащитником. Тем более что Гюндоган, несмотря на выбор в пользу сборной Германии, всегда позиционировал себя как турок и преданный сторонник Реджепа Тайипа Эрдогана. В Стамбуле даже были огорчены, что после истечения контракта с «Манчестер Сити» Илкай поехал в «Барселону», а не к ним. Но барселонцы ненавязчиво намекнули на сумму отступных. Да и сам футболист не особо стремился на историческую родину.

Сразу же возник вариант с возвращением в «Манчестер Сити». Появилась информация, что Илкай созванивался с Пепом Гвардиолой, и наставник чемпионов Англии готов возобновить сотрудничество. Пусть теперь Гюндоган не вернёт прежний статус ключевого, но будет игроком ротации. Как в нынешнее «Барселоне». Но в Манчестере немецкий турок отыграл семь сезонов, а Пеп знает, как его «готовить».

В «Барселоне» тоже не забыли, что Илкай достался им бесплатно после требла в сезоне 2022/23 — чемпионский титул, Кубок Англии и победа в Лиге чемпионов. Поэтому каталонцы готовы отпустить бывшего капитана «горожан» безвозмездно, то есть даром. Неисключено, что стороны ударят по рукам в ближайшие дни, и Гюндоган скоро прибудет на почти родной «Эттихад». Есть одна неувязочка. Многие болельщики «Сити» в обиде на Илкая за то, что он год назад решил сменить дождливый Манчестер на тёплую и парадную Барселону. Но это мелочи. Если Илкай вернётся и будет приносить пользу, то ему простят адюльтер с «Барсой».