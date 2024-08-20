Защитник «Торино» может перейти в «Аталанту»

«Аталанта» близка к подписанию защитника «Торино» Рауля Беллановы.
По данным источника, команда из Бергамо заплатит за трансфер футболиста 20 млн евро (плюс бонусы).
Условия личного контракта с игроком уже согласованы.
«Аталанта» близка к подписанию защитника «Торино» Рауля Беллановы.
По данным источника, команда из Бергамо заплатит за трансфер футболиста 20 млн евро (плюс бонусы).
Условия личного контракта с игроком уже согласованы.
Значит его берут не для ротации.
Значит его берут не для ротации.