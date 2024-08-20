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Защитник «Торино» может перейти в «Аталанту»

вчера, 22:38

«Аталанта» близка к подписанию защитника «Торино» Рауля Беллановы.

По данным источника, команда из Бергамо заплатит за трансфер футболиста 20 млн евро (плюс бонусы).

Условия личного контракта с игроком уже согласованы.

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Alex_67
Alex_67
вчера в 22:50, ред.
Дорогой игрок, для Италии...
Значит его берут не для ротации.
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 22:41
Я уж грешным делом подумал о Сазонове речь. Ну, естественно нет, тому только в Серию Б двигаться дальше.
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