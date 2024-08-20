Отпускают воспитанника и берут главный трансферный провал «Атлетико». У «Челси» новые громкие сделки

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вчера, 21:29

Удача для испанцев.

«Челси» опять главный возмутитель спокойствия. Лондонцы и раньше при Боэли сорили деньгами, скупая перспективную молодёжь, – теперь же стираются последние намёки на логику. Вот-вот «аристократы» продадут своего воспитанника в «Атлетико» — в обратном направлении последует португалец, которого считают одним из главных трансферных провалов мадридцев.

Сдвинулись с мёртвой точки

Существовал риск, что переход Галлахера сорвётся – сначала во всём винили нерешительность Конора. Переговоры начались ещё в июле, на уровне клубов быстро удалось согласовать условия – оставалось убедить самого футболиста. В «Челси» англичанину уже прямо сказали, что у них тот будет игроком ротации, но полузащитник никак не мог принять окончательное решение.

Пока стороны завершали оформление сделки (Конор подписал контракт до 2029 года), «Челси» пытался договориться с «матрасниками» по Жоау Феликсу или Омородиону. «Аристократы» решили отказаться от Саму, а мадридцы нуждались в деньгах от его продажи, чтобы привезти Хулиана Альвареса – и стали угрожать срывом сделки по Конору. Всё это время хавбек находился в Мадриде и ждал завершения истории.

Пока «аристократы» и «Атлетико» пытались согласовать трансфер уже Жоау Феликса, Галлахер вернулся в Лондон и тренировался с молодёжной командой – и только сейчас футболисту разрешили снова отправиться в Мадрирд. Теперь – сообщается – переход точно состоится.

Приметили Феликса ещё при Поттере

Саму моложе Феликса – но в топ-клубе он ещё не играл. Внимание на него обратили после яркого сезона за аутсайдера Ла Лиги «Депортиво» – там он играл на правах аренды. Поэтому выбор в пользу португальца понятен. Жоау, в отличие от одноклубника, успел поиграть в «Атлетико», «Барсе».

И для «Челси» это не кот в мешке, а проверенный футболист. Феликс успел поиграть за лондонцев во второй части сезона-22/23 на правах аренды. Уже тогда форвард во взаимоотношениях с Диего Симеоне прошёл точку невозврата – тренер не видел его в составе «Атлетико» после возвращения Гризманна, а у самого футболиста накопилось недовольство, поскольку ему так и не доверили статус первой скрипки клуба, вернув Антуана.

Феликса, к слову, хотели выкупить тем же летом – но тогда «синие» отдали предпочтение другим игрокам. Так в команду привели Кайседо, Лавию, Палмера, Джексона, Угочукву, Санчеса, Петровича и других. Не всех интегрировали в стартовую обойму – но в то трансферное окно и так потратили 464,1 млн евро. В клубе решили повременить с очередной покупкой.

За год в положении форварда ничего не изменилось – Жоау съездил в «Барсу», но там нет денег, чтобы удовлетворить запросы «Атлетико». Самим мадридцам футболист не нужен – поэтому и договориться проще.

Конору нужна команда, где в него поверят

Молодой полузащитник закрепился в старте «Челси» в сезоне-22/23 – а уже в следующей кампании стал полноценным лидером. Посреди хаоса они с Коулом Палмером выгрызали очки для «аристократов» параллельно развивались слухи, что «синие», несмотря на статус Конора, планируют продать его из-за финансового фэйр-плей. В августе игрока уведомили, что новый главный тренер Мареска не рассматривает его как лидера стартового состава – Конор станет игроком ротации. До этого расставались с Маунтом, Лофтусом-Чиком, Матсеном и другими – Мареска пытается объяснить продажу воспитанников так:

Но это не проблема «Челси», таковы правила. Все клубы в данный момент вынуждены продавать игроков из академии из-за правил. Это проблемы всех клубов Премьер-Лиги. Не только «Челси» тратит деньги на игроков. Все большие клубы пытаются купить игроков. Некоторые клубы тратят больше, некоторые меньше. Мое личное мнение – это обидно, потому что нам нравится видеть футболистов одного клуба, но правила изменились.

В новой команде полузащитнику будет нужно доверие. Он готов к давлению высоких задач и уже показал свой уровень – даже в нестабильном «Челси» Галлахер забил пять мячей и отдал семь голевых передач в 37 играх чемпионата. В Мадриде для футболиста изначально будет более благоприятная среда. Прежде всего, в «Атлетико» сложившийся коллектив, а закупка этим летом связана с необходимостью конкуренции с «Реалом» и «Барсой». При этом костяк давно сформирован, состав меняется планомерно. Плюс «матрасники» уже сейчас регулярно борются за медали Ла Лиги, также выступают в Лиге чемпионов. Учитывая состояние проекта «Челси», для Галлахера это скорее повышение.

«Матрасники» вышли в плюс

Для «Атлетико» трансферное окно вообще складывалось удачно: Альварес, Сёрлот, Ле Норман – топ-приобретения. А теперь – ещё два успеха. Самый главный – расставание с Феликсом. Мадридцы долго мучались в поисках команды для португальца – за него отдали больше 100 млн евро, поэтому «матрасники» хотели отбить хотя бы половину. У «Барсы» таких денег не было – зато «аристократы» готовы вложиться. Вдобавок испанцы нашли в том же «Челси» усиление для центральной оси.

И вишенка на торте – за Феликса, который катается по арендам, лондонцы согласились заплатить 50+5 миллионов евро (ровно столько требовали испанцы). А «Атлетико» лидер «синих» в прошлом сезоне достался за 42 миллиона. Первый даже не мог претендовать на место в старте «матрасников», последний будет бороться за статус лидера.