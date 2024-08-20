«Барселона» нацелилась на подписание Рафаэля Леау

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру в Испании.
По данным источника, «Барселона» серьёзно рассматривает вариант с трансфером португальца этим летом.
Нападающий «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру в Испании.
По данным источника, «Барселона» серьёзно рассматривает вариант с трансфером португальца этим летом.
Он очень нестабильный - хорошие игры чередуются с провальными. Но потенциал Леао весьма высок. Может он просто не нашёл своего тренера?
Он очень нестабильный - хорошие игры чередуются с провальными. Но потенциал Леао весьма высок. Может он просто не нашёл своего тренера?