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«Барселона» нацелилась на подписание Рафаэля Леау

вчера, 23:08

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру в Испании.

По данным источника, «Барселона» серьёзно рассматривает вариант с трансфером португальца этим летом.

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Все комментарии
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 10:20
Зачем им этот улыбчивый?.. Хе.. 😄
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:29
Смешно! Какой Леау? У Барселоны даже на Уильямса денег не хватает, за которого прописаны невысокие отступные, а Милан за Леау заломит бешеную цену, тем более он недавно с клубом контракт продлил.
xzdum7kukmwv
xzdum7kukmwv
сегодня в 00:22
Игрок хорош, талантливый,но не факт что заиграет в Барселоне
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 23:43
100 выньте, да положьте, если сможете.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:29
Такое впечатление, что Леау должен "прийтись ко двору" Барселоне...
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:17
Мне кажется, он слишком переоценённый игрок.
Он очень нестабильный - хорошие игры чередуются с провальными. Но потенциал Леао весьма высок. Может он просто не нашёл своего тренера?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:16
Не так-то просто это будет провернуть...
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