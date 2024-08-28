«Хартс» – «Виктория» Пльзень: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1724857765

28 августа 2024, 18:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Хартс» – «Виктория» Пльзень, который состоится 29 августа 2024 года

«Хартс»

«Хартс» выглядит неважно и проиграл уже несколько матчей подряд. В первом матче в Чехии коллектив уступил с разницей всего в один мяч, поэтому будет иметь возможность изменить ситуацию в свою пользу при родных болельщиках. Больше настораживает, что клуб проигрывает матч за матчем, а в ответной встрече шотландцам нужна только победа.

25 августа «Мотеруэлл» обыграл «Хартс» (3:1), а 22 числа уступил на выезде в Лиге Европы «Виктории» Пльзень (0:1).

«Виктория» Пльзень

«Виктория» Пльзень нанесла 18 ударов по воротам соперника в первой встрече, но сумела лишь однажды поразить ворота соперника. Теперь чешскому клубу придется отстаивать свое преимущество на поле соперника, а любая ошибка может привести к общему ничейному счету. Букмекеры больше верят в гостей, но им придется еще доказать на поле свое право играть в Лиге Европы.

22 августа «Виктория» Пльзень обыграла на своем поле «Хартс» (1:0), а 18 числа коллектив обыграл на выезде «Динамо» Ческе-Будеевице (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хартс» – 3.65

Ничья – 3.6

Победит «Виктория» Пльзень – 2

Тотал больше 2.5 мячей – 1.85

Тотал больше 2.5 мячей – 1.95

Статистика

«Хартс» проиграл уже четыре поединка подряд во всех турнирах

Чешский клуб выиграл семь из восьми последних поединков во всех турнирах

Четыре из десяти последних матчей «Виктории» Пльзень закончились ничейными результатами

Прогноз

Поставить на победу «Виктории» Пльзень, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Предполагаем, что гости снова одержат победу, учитывая что «Хартс» находится не в лучшем состоянии и давно не побеждает.