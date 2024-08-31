«Эспаньол» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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31 августа 2024, 02:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Эспаньол» – «Райо Вальекано», который состоится 31 августа 2024 года

«Эспаньол»

Команда не радует своих болельщиков в новом сезоне и пока еще не побеждала в Ла Лиге. В активе «Эспаньола» один набранный балл и предпоследнее место в турнирной таблице. Коллектив принимает более успешный «Райо Вальекано», но рассматривает этого соперника как возможность набрать очки, а возможно и зацепиться за победу.

28 августа «Эспаньол» смог выстоять ничью на выезде с «Атлетико» (0:0), а 24 числа команда на своем поле уступила «Реалу» Сосьедад (0:1).

«Райо Вальекано»

Мадридский клуб за три тура достиг трех разных результатов и логично предположить, что в его активе сейчас четыре пункта. Команда намеревается бороться за место в верхней половине турнирной таблицы, поэтому в подобном матче настраивается на победу, ведь терять очки с аутсайдерами в такой ситуации было бы непростительно.

27 августа «Райо Вальекано» в упорной борьбе проиграл «Барселоне» (1:2), а ранее 24 числа на выезде поделил очки с «Хетафе» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эспаньол» – 2.85

Ничья – 2.95

Победит «Райо Вальекано» – 2.9

Тотал больше 2.5 мячей – 2.7

Тотал больше 2.5 мячей – 1.47

Статистика

«Эспаньол» не может выиграть уже в шести поединках подряд

«Райо Вальекано» выиграл только два матча на выезде из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Райо Вальекано»

Прогноз

Поставить на успех «Райо Вальекано», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. Гости имеют хорошую статистику личных встреч с «Эспаньолом» и смогут найти один-два момента у ворот соперника, которые удастся воплотить в забитые мячи.