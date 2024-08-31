«Эспаньол» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Эспаньол» – «Райо Вальекано», который состоится 31 августа 2024 года
«Эспаньол»
Команда не радует своих болельщиков в новом сезоне и пока еще не побеждала в Ла Лиге. В активе «Эспаньола» один набранный балл и предпоследнее место в турнирной таблице. Коллектив принимает более успешный «Райо Вальекано», но рассматривает этого соперника как возможность набрать очки, а возможно и зацепиться за победу.
28 августа «Эспаньол» смог выстоять ничью на выезде с «Атлетико» (0:0), а 24 числа команда на своем поле уступила «Реалу» Сосьедад (0:1).
«Райо Вальекано»
Мадридский клуб за три тура достиг трех разных результатов и логично предположить, что в его активе сейчас четыре пункта. Команда намеревается бороться за место в верхней половине турнирной таблицы, поэтому в подобном матче настраивается на победу, ведь терять очки с аутсайдерами в такой ситуации было бы непростительно.
27 августа «Райо Вальекано» в упорной борьбе проиграл «Барселоне» (1:2), а ранее 24 числа на выезде поделил очки с «Хетафе» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эспаньол» – 2.85
- Ничья – 2.95
- Победит «Райо Вальекано» – 2.9
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.7
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.47
Статистика
- «Эспаньол» не может выиграть уже в шести поединках подряд
- «Райо Вальекано» выиграл только два матча на выезде из десяти последних
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Райо Вальекано»
Прогноз
Поставить на успех «Райо Вальекано», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. Гости имеют хорошую статистику личных встреч с «Эспаньолом» и смогут найти один-два момента у ворот соперника, которые удастся воплотить в забитые мячи.