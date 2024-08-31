Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Эспаньол» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

31 августа 2024, 02:55
«Эспаньол» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Эспаньол» – «Райо Вальекано», который состоится 31 августа 2024 года

«Эспаньол»

Команда не радует своих болельщиков в новом сезоне и пока еще не побеждала в Ла Лиге. В активе «Эспаньола» один набранный балл и предпоследнее место в турнирной таблице. Коллектив принимает более успешный «Райо Вальекано», но рассматривает этого соперника как возможность набрать очки, а возможно и зацепиться за победу.

28 августа «Эспаньол» смог выстоять ничью на выезде с «Атлетико» (0:0), а 24 числа команда на своем поле уступила «Реалу» Сосьедад (0:1).

«Райо Вальекано»

Мадридский клуб за три тура достиг трех разных результатов и логично предположить, что в его активе сейчас четыре пункта. Команда намеревается бороться за место в верхней половине турнирной таблицы, поэтому в подобном матче настраивается на победу, ведь терять очки с аутсайдерами в такой ситуации было бы непростительно.

27 августа «Райо Вальекано» в упорной борьбе проиграл «Барселоне» (1:2), а ранее 24 числа на выезде поделил очки с «Хетафе» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Эспаньол» – 2.85
  • Ничья – 2.95
  • Победит «Райо Вальекано» – 2.9
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2.7
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.47

Статистика

  • «Эспаньол» не может выиграть уже в шести поединках подряд
  • «Райо Вальекано» выиграл только два матча на выезде из десяти последних
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Райо Вальекано»

Прогноз

Поставить на успех «Райо Вальекано», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. Гости имеют хорошую статистику личных встреч с «Эспаньолом» и смогут найти один-два момента у ворот соперника, которые удастся воплотить в забитые мячи.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
31 августа в 08:32
Предположу , что Эспаньол продолжит "падение" - П2 .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 