Явка с повинной Роши и поражение ЦСКА от «Спартака». Антигерои 14-го тура РПЛ

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сегодня, 11:59

В дерби были стычки и драка.

Вратарь

Андрей Лунёв («Динамо»)

Голкипер Лещук в резерве, но дело его живет. Андрей Лунёв, который отлично сыграл на линии ворот во многих матчах сезона РПЛ , ногами работает куда хуже. Против «Ростова» отдал очередной странный короткий пас. Комличенко, бывший игрок «Динамо», перехватил неправильную передачу и легко забил гол. Москвичи в итоге потеряли два очка.

Защитники

Роман Евгеньев («Крылья Советов»)

Бывалым зрителям РПЛ не нужно рассказывать, что Евгеньев может натворить в неудачном для него поединке. Защитники «Крыльев Советов» толкают Осинькина в отставке, а «Крылья Советов» к зоне вылета. Евгеньев при счете 0:1 в пользу «Акрона», когда ещё были шансы на камбэк, головой скинул мяч на Дзюбу. Артём забил после скидки соперника.

Виллиаш Роша ( ЦСКА )

Юристы ЦСКА увидели материалы с матча – саму драку Роши и то, как он общался с помощником арбитра, когда уходил с поля. Посоветовали написать явку с повинной. Агрессивный бразилец, ударивший кулаком Литвинова и Бабича одним замахом, заявил, что примет любое решение КДК . Раскаивается, извиняется, классика работы с юристами.

Руслан Литвинов («Спартак»)

Разумеется, в составе оказался также человек, с которым Роша дрался. Литвинов не бил кулаком Виллиана, как сделал бразилец в ответ. Но именно защитник «Спартака» взял соперника рукой за лицо. Некрасивое поведение, Литвинову тоже надо извиниться перед фанатами «Спартака», семьей и всеми, кто наблюдал некрасивое во всех смыслах дерби.

Казымджан Караташ («Оренбург»)

Легионеры должны быть сильнее, чем российские футболисты, если их выбирают в основу. Караташ против «Краснодара» позволял Петрову, Батши и гостям его левого фланга, вроде Сперцяна, творить голевые атаки. Турецкий левый защитник не остановил оппонентов, а «Оренбург» получил в итоге четыре мяча от лидера РПЛ . Заслуженный разгром гостей.

Полузащитники

Саша Зделар ( ЦСКА )

Соотечественник Николич выдал сербу 80 минут на поле. За это время у Саши ноль ударов по воротам «Спартака». И ни одной передачи под удар напарников. Также Зделар был бесполезен в отборе мяча, Умярову и Пруцеву дали достаточно свободы, чтобы появился первый гол в дерби. Полузащитник Зделар подходит для борьбы за шестое место в РПЛ .

Фернандо Костанса («Крылья Советов»)

Крылья обсыпались, слетели перья. Костанса подарил «Акрону» важный первый гол в поединке против «Крыльев Советов». Хавбек неудачно отдал пас и плохо встретил соперника после ошибки. Позже Фернандо пытался исправиться, участвуя в атакующих комбинациях своей команды, но у самарцев не пошла игра. Снова уступили в важном матче.

Хуссем Мрезегуэ («Динамо» Махачкала)

Когда играешь в Санкт-Петербурге, то важно как можно дольше не пропускать. Из-за ошибки Хуссема, который не остановил Нино на стандарте, «Зенит» забил на 12-й минуте матча. Затем алжирец из центра поля «динамовцев» допустил достаточно ошибок, чтобы случились другие набеги чемпионов на ворота Волка и второй мяч. Был мяч престижа, но проиграли.

Нападающие

Иван Обляков ( ЦСКА )

Обляков часто отличается футбольным интеллектом, поэтому у него столько последних передач в атаках. Можно умно оказаться в штрафной площади и забить. Но Иван провалил дерби против «Спартака». Ни одного удара по воротам, один жалкий пас на напарника в атаке с выстрелом по воротам. Ещё получил вторую желтую, ЦСКА остался вдевятером.

Иван Сергеев («Крылья Советов»)

Бородатый форвард плохо сыграл против «Акрона». Вернулся в Самару из Санкт-Петербурга, но выступил за весь матч хуже Дзюбы, который появился у соперника на полчаса и забил. Сергеев тоже должен был вписать имя на табло, ведь бил пенальти. Но Иван не попал в створ ворот, мяч прошел мимо правой от голкипера штанги. Не стал лидером с порога.

Аббосбек Файзуллаев ( ЦСКА )

Плохой матч для главного таланта из состава ЦСКА . Молодой узбекский атакующий хавбек проиграл борьбу своим оппонентам. Причем Файзуллаев сыграл настолько плохо, что его решили заменить после удаления Литвинова, хотя вышел свежий центральный защитник и можно было попытать счастья. Но тренерский штаб ЦСКА решил убрать инсайда.

Главный тренер

Марко Николич ( ЦСКА )

У тренера, который развивает команду и добивается заметного прогресса, футболисты не бросаются на соперников с кулаками, как Роша. Также в дерби игроки уровня Облякова следят, чтобы грубо не нарушить правила, имея желтую карточку. Николич не подготовил ЦСКА к дерби тактически – «Спартак» был лучше. Заслуженное поражение тренера и его команды.

Испуг недели. Низкая линия обороны

На прошлой неделе было много голов и ошибок в защите. Теперь тренеры перешли к низкому блоку. Даже «Зенит» защищался числом и низко, что не помогло – пропустили от «Динамо» из Махачкалы. Многие команды сыграли в обороне плохо, но без высокого прессинга и активности. Плотный широкий низкий блок вернулся, что испортило впечатления от многих поединков тура. Слабая неделя по качеству футбола в обороне. Хотя голов стало меньше, ошибок хватало. Просто не все неплохие моменты с игры и даже пенальти удалось реализовать.

Огорчения тура. Поведение игроков ЦСКА и «Спартака»