Явка с повинной Роши и поражение ЦСКА от «Спартака». Антигерои 14-го тура РПЛ

В дерби были стычки и драка.
Вратарь
Андрей Лунёв («Динамо»)
Голкипер Лещук в резерве, но дело его живет. Андрей Лунёв, который отлично сыграл на линии ворот во многих матчах сезона РПЛ, ногами работает куда хуже. Против «Ростова» отдал очередной странный короткий пас. Комличенко, бывший игрок «Динамо», перехватил неправильную передачу и легко забил гол. Москвичи в итоге потеряли два очка.
Защитники
Роман Евгеньев («Крылья Советов»)
Бывалым зрителям РПЛ не нужно рассказывать, что Евгеньев может натворить в неудачном для него поединке. Защитники «Крыльев Советов» толкают Осинькина в отставке, а «Крылья Советов» к зоне вылета. Евгеньев при счете 0:1 в пользу «Акрона», когда ещё были шансы на камбэк, головой скинул мяч на Дзюбу. Артём забил после скидки соперника.
Виллиаш Роша (ЦСКА)
Юристы ЦСКА увидели материалы с матча – саму драку Роши и то, как он общался с помощником арбитра, когда уходил с поля. Посоветовали написать явку с повинной. Агрессивный бразилец, ударивший кулаком Литвинова и Бабича одним замахом, заявил, что примет любое решение КДК. Раскаивается, извиняется, классика работы с юристами.
Руслан Литвинов («Спартак»)
Разумеется, в составе оказался также человек, с которым Роша дрался. Литвинов не бил кулаком Виллиана, как сделал бразилец в ответ. Но именно защитник «Спартака» взял соперника рукой за лицо. Некрасивое поведение, Литвинову тоже надо извиниться перед фанатами «Спартака», семьей и всеми, кто наблюдал некрасивое во всех смыслах дерби.
Казымджан Караташ («Оренбург»)
Легионеры должны быть сильнее, чем российские футболисты, если их выбирают в основу. Караташ против «Краснодара» позволял Петрову, Батши и гостям его левого фланга, вроде Сперцяна, творить голевые атаки. Турецкий левый защитник не остановил оппонентов, а «Оренбург» получил в итоге четыре мяча от лидера РПЛ. Заслуженный разгром гостей.
Полузащитники
Саша Зделар (ЦСКА)
Соотечественник Николич выдал сербу 80 минут на поле. За это время у Саши ноль ударов по воротам «Спартака». И ни одной передачи под удар напарников. Также Зделар был бесполезен в отборе мяча, Умярову и Пруцеву дали достаточно свободы, чтобы появился первый гол в дерби. Полузащитник Зделар подходит для борьбы за шестое место в РПЛ.
Фернандо Костанса («Крылья Советов»)
Крылья обсыпались, слетели перья. Костанса подарил «Акрону» важный первый гол в поединке против «Крыльев Советов». Хавбек неудачно отдал пас и плохо встретил соперника после ошибки. Позже Фернандо пытался исправиться, участвуя в атакующих комбинациях своей команды, но у самарцев не пошла игра. Снова уступили в важном матче.
Хуссем Мрезегуэ («Динамо» Махачкала)
Когда играешь в Санкт-Петербурге, то важно как можно дольше не пропускать. Из-за ошибки Хуссема, который не остановил Нино на стандарте, «Зенит» забил на 12-й минуте матча. Затем алжирец из центра поля «динамовцев» допустил достаточно ошибок, чтобы случились другие набеги чемпионов на ворота Волка и второй мяч. Был мяч престижа, но проиграли.
Нападающие
Иван Обляков (ЦСКА)
Обляков часто отличается футбольным интеллектом, поэтому у него столько последних передач в атаках. Можно умно оказаться в штрафной площади и забить. Но Иван провалил дерби против «Спартака». Ни одного удара по воротам, один жалкий пас на напарника в атаке с выстрелом по воротам. Ещё получил вторую желтую, ЦСКА остался вдевятером.
Иван Сергеев («Крылья Советов»)
Бородатый форвард плохо сыграл против «Акрона». Вернулся в Самару из Санкт-Петербурга, но выступил за весь матч хуже Дзюбы, который появился у соперника на полчаса и забил. Сергеев тоже должен был вписать имя на табло, ведь бил пенальти. Но Иван не попал в створ ворот, мяч прошел мимо правой от голкипера штанги. Не стал лидером с порога.
Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА)
Плохой матч для главного таланта из состава ЦСКА. Молодой узбекский атакующий хавбек проиграл борьбу своим оппонентам. Причем Файзуллаев сыграл настолько плохо, что его решили заменить после удаления Литвинова, хотя вышел свежий центральный защитник и можно было попытать счастья. Но тренерский штаб ЦСКА решил убрать инсайда.
Главный тренер
Марко Николич (ЦСКА)
У тренера, который развивает команду и добивается заметного прогресса, футболисты не бросаются на соперников с кулаками, как Роша. Также в дерби игроки уровня Облякова следят, чтобы грубо не нарушить правила, имея желтую карточку. Николич не подготовил ЦСКА к дерби тактически – «Спартак» был лучше. Заслуженное поражение тренера и его команды.
Испуг недели. Низкая линия обороны
На прошлой неделе было много голов и ошибок в защите. Теперь тренеры перешли к низкому блоку. Даже «Зенит» защищался числом и низко, что не помогло – пропустили от «Динамо» из Махачкалы. Многие команды сыграли в обороне плохо, но без высокого прессинга и активности. Плотный широкий низкий блок вернулся, что испортило впечатления от многих поединков тура. Слабая неделя по качеству футбола в обороне. Хотя голов стало меньше, ошибок хватало. Просто не все неплохие моменты с игры и даже пенальти удалось реализовать.
Огорчения тура. Поведение игроков ЦСКА и «Спартака»
В дерби ЦСКА провалил первую половину матча – ноль ударов в створ ворот, а «Спартак» не мог забить, создавая подходы. Гол Бонгонды выпадал из общего повествования, но в целом качество футбола было низким. А ещё хуже поведение многих футболистов. Кривлялся и падал даже автор двух голевых передач Пруцев. Второй мяч «Спартак» забил на 98-й минуте, но запомнят дерби по непонятным и глупым стычкам. Рошу и Литвинова ждут дисквалификации, футболисты испортили дерби ЦСКА и «Спартака».
Кривлялся и падал когда ему Обляков чуть голову не снес или когда Пьянич на глазах у арбитра ему в подбородок с локтя выписал?
А, всё, вижу кто автор. Вопросов не имею.
Кривлялся и падал когда ему Обляков чуть голову не снес или когда Пьянич на глазах у арбитра ему в подбородок с локтя выписал?
А, всё, вижу кто автор. Вопросов не имею.