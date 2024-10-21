Soccer.ru
ГлавнаяБлогиСимволические сборные туров и сезоновСимволические сборныеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Краснодар» разгромил «Спартак», а «Химки» сотворили сенсацию. Герои 12-го тура РПЛ

вчера, 18:35
Химки - Локомотив
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Бакаев Зелимхан
Бакаев Зелимхан
Полузащитник
Клаудиньо
Клаудиньо
Полузащитник
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
Защитник

Собираем мастеров крупных побед.

Вратарь

Евгений Латышонок («Зенит») – концентрация тура

Пока Акинфеев обходил Месси по количеству игр за один клуб, его молодой коллега подстраховал оборону «Зенита». Однажды помог защитник Нино, но ещё трижды Латышонок сыграл выше всяких похвал. «Акрон» ведь смелая команда. Хотя их разгромили, аутсайдер матча огрызался. Но Латышонку нравятся футбольные «сухари», Евгений не пропустил.

Защитники

Александр Кутицкий («Динамо») – универсал тура

Не лучший тур для правых защитников и латералей. Но если искать человека, который сыграл аккуратно, а также учитывать, что Кутицкий – опорник, то выбор упрощается. «Динамо» разгромило «Рубин», а талантливые соперники не сумели пройти Кутицкого, чтобы навредить Лунёву. Хавбек подстраховал команду после травмы правого латераля «Динамо» Дасы.

Фабиан Бальбуэна («Динамо») – опыт выходных

Ветерана из «Динамо» в этом сезоне чаще ругали, поскольку защита Лунёва не раз делала голкиперу больно. Но в поединке против «Рубина» допустили всего один удар в створ. Для «Динамо» казанцы раньше были неудобным соперником. Но в игре, где команда Лички не летала над полем, собрали пенальти, а Бальбуэна добавил свой первый гол в новом чемпионате.

Диего Коста («Краснодар») – стабильность сезона

На этот раз молодой бразилец порадовал выносом мяча с линии ворот. Прекрасно читает игру, постоянно страховал напарников. У Диего Косты против «Спартака» 8 выносов мяча куда подальше. Также дважды отбирал мяч в борьбе один в один и грамотно сыграл на втором этаже. Из центральных защитников в лиге Коста выделяется в этом сезоне сильнее всех.

Дуглас Сантос («Зенит») – классический участник

Новоиспеченный гражданин РФ снова в составе, поскольку остается самым сильным левым латералем РПЛ с отрывом и на протяжении многих лет. Против «Акрона» Сантос проявил себя в атаке. На его счету четыре созданных момента, в том числе голевая передача на Кассьерру. Дуглас Сантос также надежно закрывал свой фланг в обороне. Очень стабилен.

Полузащитники

Джимми Марин («Оренбург») – камбэк тура

«Крылья Советов» вели в два мяча против «Оренбурга». Но дальше Марин показал себя. Сначала игрок из Коста-Рики реализовал пенальти, а потом подсуетился после чужого удара по воротам. Джимми оказался самым эффективным на поле, ведь реализовал два удара из двух. Опытный правый вингер добавляет «Оренбургу» шансов на спасение в сложном сезоне.

Кевин Ленини («Краснодар») – подмена сезона

Центрального хавбека «горожан» словно подменили. Кевин не играл раньше в РПЛ настолько круто. А сейчас его не остановить. Помогает Черникову в опорной зоне, успевает ходить в атаку. Ленини забил первый мяч в ворота «Спартака» после удачного подключения вперед. У Кевина иногда случаются мелкие проколы, но 27-летний футболист сейчас на пике формы.

Клаудиньо («Зенит») – передачи выходных

Плеймейкер «Зенита» отметился двумя голевыми передачами. И хотя не всегда был в центре внимания именно как ассистент, оказался одним из самых заметных на поле в игре с «Акроном». Клаудиньо постоянно бил по воротам. Сам не отличился, зато напарникам своим помог. Когда у соперника настолько индивидуально сильный игрок, то гол – вопрос времени.

Нападающие

Зелимхан Бакаев («Химки») – творец сенсации

Отправил Ньямси и Погостнова в антисборную. Центральные защитники «Локомотива» сдались старшему из двух заметных братьев. Зелимхан раньше представлял «Спартак» и «Зенит», но там не был главным действующим лицом. В «Химках» у него есть шанс стать лидером. Классно цеплялся за мяч и дважды воспользовался жесткими ошибками Погостнова и Баринова.

Алексей Каштанов («Факел») – дубль тура

Центральный нападающий прекрасно сыграл против обороны «Ахмата» в гостях. Каштанов опасно бил по воротам, сравнял счет в дебюте поединка. А в самом конце опытный бывший форвард «Урала» грамотно открылся у чужих ворот и на 90+3-й минуте принес «Факелу» важнейшую победу. Команда ведет борьбу за выживание, переиграла своего конкурента.

Андрей Мостовой («Зенит») – уверенность недели

Мостовой побегал с игроками сборной и воспрял духом. Хотя Андрею в этом сезоне непросто попадать в основу «Зенита», много конкурентов, против «Акрона» сыграл шикарно. В Самаре на счету крайнего форварда дубль. Два мяча Мостового завершили сопротивление «Акрона». Дальнейшие события – дело техники для фаворита, довели разницу до пяти мячей.

Главный тренер

Мурад Мусаев («Краснодар») – грамотность тура

В прошлом туре тоже был здесь. «Краснодар» обыграл «Локомотив», «Зенит» и «Спартак» за последние месяцы в РПЛ. Поединок в Москве был важен. Тренер Станкович намудрил с составом, а вот Мусаев выбрал понятный для футболистов, но при этом неприятный для соперника план на игру. Голкипер Агкацев не стал главным героем матча и тура. В обороне были разовые проколы, но без пропущенных мячей. А в атаке всё получалось намного лучше.

Тренд тура. Результативные матчи

В пяти поединках забили от трех мячей, в четырех – от четырех голов. Три разгрома, «Краснодар», «Динамо» и «Зенит» одержали «сухие» победы с разницей от трех до пяти мячей. Также была результативная перестрелка «Ахмата» и «Факела» с первой победой воронежцев в гостях в РПЛ именно с тремя забитыми мячами. А «Крылья Советов» упустили викторию против «Оренбурга», хотя вели 2:0, камбэк тоже есть в меню тура.

Главный итог тура. «Краснодар» – единоличный лидер

Девять побед подряд вывели «горожан» на чистое первое место после осечки «Локомотива». Мусаев и его подопечные четко сработали в матче со «Спартаком». А факт, что команда Станковича сопротивлялась и брыкалась, делает разгром в Москве ещё более весомым результатом. «Краснодар» продолжает удачно встречать столичные клубы в чемпионате. В следующем туре им может помочь сосед по таблице – «Локомотив» сыграет против «Зенита». А самого Мусаева ждёт визит в Самару, где важно продлить серию из побед в РПЛ до десяти поединков.

Ужасный тур для «Спартака» и «Локомотива». На 12-й футбольной неделе РПЛ начудили звёзды
Вчера, 09:32Вадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии11
Бекхэм выбрал состав команды для игры 5 на 5
17 октября
У «Манчестер Сити» впечатляющая школа. Планируют вернуть воспитанника за 150 млн евро
17 октябряВадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии9
Защитники «Динамо» и «Ростова» разочаровали на выходных. Антигерои 11-го тура РПЛ
07 октябряВадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии8
У «Краснодара» клубный рекорд, а «Спартак» разгромил Карпина. Герои 11-го тура РПЛ
07 октябряВадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии10
Глушенков из «Зенита» и много футболистов «Спартака». Антисборная 10-го тура РПЛ
30 сентябряВадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии8
Сортировать
Все комментарии
acs3fu4f62yz
acs3fu4f62yz ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:24
Спартак дороже Акрона, а проигрывает одинаково, а насчет истории, в советское время все время в тени Динамо Киев, а в 21 веке в середине турнирной таблицы, многие не помнят побед спартака, особенно над Зенитом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Chiefgen (раскрыть)
вчера в 22:09
И новость и мой комментарий сосем не об этом.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ukqc27xpg794 (раскрыть)
вчера в 22:05
Ну посмотри во сколько Спартак дороже и тутулованее акрона и приходи, а нет, историю посмотри Спартака и Акрона, и Зенита не забудь.
Краснодар вынес в гостях того от которого Семак еле еле ноги унес?
есть ещё остроты?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ 9vw65pummtbm (раскрыть)
вчера в 22:00
По обычаю...какому обычаю нет игроков Спартака...?..)
Chiefgen
Chiefgen ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:22
А что, победа над Спартаком великий подвиг, Зенит с 2017 года и дома и в гостях такое делает и никому в голову не придет это назвать великим достижением.
9vw65pummtbm
9vw65pummtbm
вчера в 21:12
Сборная как сборная, чего возмущаться, как будто это что-то решает, жаль, что по обычаю здесь нет игроков спартака.
ukqc27xpg794
ukqc27xpg794 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:09
А Краснодар что у Баварии выиграл, у обычного середняка с шестого места, который даже не сопротивлялся, в отличие от Акрона.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:40
Вова, привет! Если бы они только РПЛ правили, было бы полбеды, но они всем правят
valt134
valt134
вчера в 20:22
Лично я бы, дабы не ущемлять другие клубы, поставил в сборную тура Кордобу вместо Ленини. Джон хоть и не забил, но сыграл очень продуктивно. Умеет навязать борьбу и цепляться за мячи. МАШИНА!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:02, ред.
Три игрока Зенита, ах, даже четыре? а они что, Баварию разгромили?
Два динамовца? за два пенальти?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:37, ред.
Толя Привет...!А чему удивляться они же сейчас правят РПЛ . Вон и Сантосу быстренько дали гражданство ...значить ждем сокращения легионеров в нашем футболе...)
K_TS_16
K_TS_16 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:22
Подонки сэр (((
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:52
Я не могу знать подчиняются ли Газпром Медиа те люди, которые назначают сборную тура, но могу утверждать, что там они получают зарплату. Выбрать 4-х (четверых!!!!) из Зенита лучшими за игру против нулевого в этом матче Акрона, при том, что из Краснодара за победу над Спартаком выбрано всего 2 (два!!!) игрока - это не просто дурной тон, это демонстрация справедливости того лозунга, что сейчас гуляет по стадионам страны.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 