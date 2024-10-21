«Краснодар» разгромил «Спартак», а «Химки» сотворили сенсацию. Герои 12-го тура РПЛ

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вчера, 18:35

Собираем мастеров крупных побед.

Вратарь

Евгений Латышонок («Зенит») – концентрация тура

Пока Акинфеев обходил Месси по количеству игр за один клуб, его молодой коллега подстраховал оборону «Зенита». Однажды помог защитник Нино, но ещё трижды Латышонок сыграл выше всяких похвал. «Акрон» ведь смелая команда. Хотя их разгромили, аутсайдер матча огрызался. Но Латышонку нравятся футбольные «сухари», Евгений не пропустил.

Защитники

Александр Кутицкий («Динамо») – универсал тура

Не лучший тур для правых защитников и латералей. Но если искать человека, который сыграл аккуратно, а также учитывать, что Кутицкий – опорник, то выбор упрощается. «Динамо» разгромило «Рубин», а талантливые соперники не сумели пройти Кутицкого, чтобы навредить Лунёву. Хавбек подстраховал команду после травмы правого латераля «Динамо» Дасы.

Фабиан Бальбуэна («Динамо») – опыт выходных

Ветерана из «Динамо» в этом сезоне чаще ругали, поскольку защита Лунёва не раз делала голкиперу больно. Но в поединке против «Рубина» допустили всего один удар в створ. Для «Динамо» казанцы раньше были неудобным соперником. Но в игре, где команда Лички не летала над полем, собрали пенальти, а Бальбуэна добавил свой первый гол в новом чемпионате.

Диего Коста («Краснодар») – стабильность сезона

На этот раз молодой бразилец порадовал выносом мяча с линии ворот. Прекрасно читает игру, постоянно страховал напарников. У Диего Косты против «Спартака» 8 выносов мяча куда подальше. Также дважды отбирал мяч в борьбе один в один и грамотно сыграл на втором этаже. Из центральных защитников в лиге Коста выделяется в этом сезоне сильнее всех.

Дуглас Сантос («Зенит») – классический участник

Новоиспеченный гражданин РФ снова в составе, поскольку остается самым сильным левым латералем РПЛ с отрывом и на протяжении многих лет. Против «Акрона» Сантос проявил себя в атаке. На его счету четыре созданных момента, в том числе голевая передача на Кассьерру. Дуглас Сантос также надежно закрывал свой фланг в обороне. Очень стабилен.

Полузащитники

Джимми Марин («Оренбург») – камбэк тура

«Крылья Советов» вели в два мяча против «Оренбурга». Но дальше Марин показал себя. Сначала игрок из Коста-Рики реализовал пенальти, а потом подсуетился после чужого удара по воротам. Джимми оказался самым эффективным на поле, ведь реализовал два удара из двух. Опытный правый вингер добавляет «Оренбургу» шансов на спасение в сложном сезоне.

Кевин Ленини («Краснодар») – подмена сезона

Центрального хавбека «горожан» словно подменили. Кевин не играл раньше в РПЛ настолько круто. А сейчас его не остановить. Помогает Черникову в опорной зоне, успевает ходить в атаку. Ленини забил первый мяч в ворота «Спартака» после удачного подключения вперед. У Кевина иногда случаются мелкие проколы, но 27-летний футболист сейчас на пике формы.

Клаудиньо («Зенит») – передачи выходных

Плеймейкер «Зенита» отметился двумя голевыми передачами. И хотя не всегда был в центре внимания именно как ассистент, оказался одним из самых заметных на поле в игре с «Акроном». Клаудиньо постоянно бил по воротам. Сам не отличился, зато напарникам своим помог. Когда у соперника настолько индивидуально сильный игрок, то гол – вопрос времени.

Нападающие

Зелимхан Бакаев («Химки») – творец сенсации

Отправил Ньямси и Погостнова в антисборную. Центральные защитники «Локомотива» сдались старшему из двух заметных братьев. Зелимхан раньше представлял «Спартак» и «Зенит», но там не был главным действующим лицом. В «Химках» у него есть шанс стать лидером. Классно цеплялся за мяч и дважды воспользовался жесткими ошибками Погостнова и Баринова.

Алексей Каштанов («Факел») – дубль тура

Центральный нападающий прекрасно сыграл против обороны «Ахмата» в гостях. Каштанов опасно бил по воротам, сравнял счет в дебюте поединка. А в самом конце опытный бывший форвард «Урала» грамотно открылся у чужих ворот и на 90+3-й минуте принес «Факелу» важнейшую победу. Команда ведет борьбу за выживание, переиграла своего конкурента.

Андрей Мостовой («Зенит») – уверенность недели

Мостовой побегал с игроками сборной и воспрял духом. Хотя Андрею в этом сезоне непросто попадать в основу «Зенита», много конкурентов, против «Акрона» сыграл шикарно. В Самаре на счету крайнего форварда дубль. Два мяча Мостового завершили сопротивление «Акрона». Дальнейшие события – дело техники для фаворита, довели разницу до пяти мячей.

Главный тренер

Мурад Мусаев («Краснодар») – грамотность тура

В прошлом туре тоже был здесь. «Краснодар» обыграл «Локомотив», «Зенит» и «Спартак» за последние месяцы в РПЛ . Поединок в Москве был важен. Тренер Станкович намудрил с составом, а вот Мусаев выбрал понятный для футболистов, но при этом неприятный для соперника план на игру. Голкипер Агкацев не стал главным героем матча и тура. В обороне были разовые проколы, но без пропущенных мячей. А в атаке всё получалось намного лучше.

Тренд тура. Результативные матчи

В пяти поединках забили от трех мячей, в четырех – от четырех голов. Три разгрома, «Краснодар», «Динамо» и «Зенит» одержали «сухие» победы с разницей от трех до пяти мячей. Также была результативная перестрелка «Ахмата» и «Факела» с первой победой воронежцев в гостях в РПЛ именно с тремя забитыми мячами. А «Крылья Советов» упустили викторию против «Оренбурга», хотя вели 2:0, камбэк тоже есть в меню тура.

Главный итог тура. «Краснодар» – единоличный лидер