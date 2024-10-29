Огорчили звёзды «Зенита» и бывший игрок «Барселоны». Собрали антигероев 13-го тура РПЛ

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29 октября 2024, 19:00

В составе много знаменитостей.

Вратарь

Хидажет Ханкич («Ростов»)

Третий голкипер в воротах «Ростова» с начала сезона. Карпин и Кафанов устроили смотрины в боевых условиях, но трижды ошиблись. Босниец помог «Ахмату» одержать первую победу в новом чемпионате. Стартовый гол Уткина не на совести голкипера. Но когда дважды забивал Садулаев, вратарь не выручил, а во втором случае опрометчиво вышел из ворот.

Защитники

Райан Сенхаджи («Факел»)

Опытный француз проиграл позицию свежему Гуарирапе, вышедшему на замену. У форварда ЦСКА был шанс оказаться на ударной позиции и быстро нанести опасный удар по воротам «Факела». Но защитник клуба из Воронежа принял решение хватать соперника за футболку. Арбитр был рядом и правильно оценил эпизод – красная карточка за наглость.

Георгий Джикия («Химки»)

Бывший капитан «Спартака» и сборной России в «Химках» не показал свой класс. Конечно, когда команда с мячом, то Джикия в полном порядке. Его передачи левой помогают строить атаки. Но стоило «Динамо» ответить через действия Фомина, Нгамалё, Бителло и Артура, оборона с Джикией в качестве организатора огорчала, пропускала гол за голом.

Максим Осипенко («Ростов»)

Опытный центральный защитник и лидер «Ростова» подарил «Ахмату» голы. Максим небрежно исполнил передачу верхом, соперники перехватили мяч и забили важный второй гол в гостях. Также Осипенко не помешал Уткину забить головой. А в кульминационном эпизоде матча центральный защитник не помог, ведь пошел на стандарт у чужих ворот.

Дуглас Сантос («Зенит»)

Самый стабильный левый латераль РПЛ смещался в опорную зону. Умеет оказаться в линии защиты, когда Мантуан и Барриос играют выше. Но перестановки не помогли Дугласу против «Локомотива». Именно Сантос упустил свежего Пиняева, который сделал решающий навес поединка. Сантос был плох, ведь не создавал моменты и не выручил в обороне.

Полузащитники

Кристофер Мартинс («Спартак»)

Удивительный игрок, но в плохом смысле. Физически достаточно крепкий и быстрый, чтобы оказываться на ударных позициях. Но при этом Мартинсу не хватает класса для реализации моментов. Кристофер в матче против «Пари НН» появлялся на позиции ложного форварда, но отметился лишь симуляцией после падения рядом с голкипером соперника.

Клаудиньо («Зенит»)

В Санкт-Петербурге разнесли Клаудиньо после ничьей против «Локомотива». Припомнили ему предыдущие слабые матчи. Не зачли голевой пас на Мостового, поскольку многие фанаты «Зенита» считают, что любой игрок основы Семака может так сыграть. Говорят, бразилец «запустил себя» физически. Мотивацию точно потерял, действовал невпопад.

Миралем Пьянич ( ЦСКА )

ЦСКА дома не имел права играть вничью с «Факелом». Но поскольку оба центральные хавбеки не показали ничего внятного, «армейцы» потеряли очки против аутсайдера. Зделар откатывал мяч ближнему сопернику, а Пьянич не сумел организовать гол до замены. Миралем не готов физически, бывший игрок «Барселоны» пока проваливает дебют в РПЛ .

Нападающие

Бенхамин Гарре («Крылья Советов»)

Был одним из самых интересных легионеров РПЛ , но не ушел вовремя. Вмешались травмы, после которых получили другого Гарре. Старая версия могла обыграть Оласу один в один, создать гол даже в ворота успешного в защите «Краснодара». А теперь Бенхамин был свидетелем поражения своей команды. «Крылья Советов» старались, но не хватило креатива.

Матео Кассьерра («Зенит»)

Лучший снайпер прошлого сезона – забил 21 гол в РПЛ , не повторит свой результат. Дело не только в появлении других нападающих. Но сам факт подписания Глушенкова, Соболева и Гонду показывает отношение тренерского штаба к Кассьерре. Матео не считают стабильным. Против «Локомотива» центральный нападающий сыграл очень бледно и слабо.

Резиуан Мирзов («Химки»)

Опытный Мирзов, бывший игрок «Спартака», сыграл против обороны «Динамо», где многие защитники умеют начудить. «Химки» забили трижды, но ни в одном голевом эпизоде не принял участие опытный Резиуан. Левый вингер помог «Динамо» выиграть, ведь пассивно провел поединок и был заменен на 67-й минуте матча. Мирзов умеет выступать лучше.

Главный тренер

Валерий Карпин («Ростов»)

Вечные заявления тренера об уходе не помогают «Ростову» собраться. Если Карпин хочет смотреть мультфильмы с дочками в Эстонии, то должен принять мужское и четкое решение. А сейчас тренер без мотивации и амбиций медленно душит «Ростов». Команда давно не играет. На выходных сильный по составу середняк проиграл последнему клубу в таблице. «Ахмат» одержал первую победу в сезоне, «Ростов» подарил сопернику три очка.

Тенденция. Проходной двор в защите

В этом туре только три клуба не пропускали, причем ЦСКА и «Факел» сыграли между собой. Были матчи, где случалось мало ударов в створ, но следовали ошибки защиты. Были выносы мяча с линии ворот. Многие футболисты отметились голевыми действиями. Но в этот раз проблема в ляпах защитников. Грубо «привозили» три разных голкипера. Центральные защитники теряли позиции. Могли увидеть ещё больше результативных действий, но 24 мяча в 7 матчах с голами это тоже много.

Судейские претензии тура. Карасёв в Санкт-Петербурге

Нападающий «Локомотива» Воробьёв заявил, что Мантуана нужно было удалить за фол на Батракове. Юный плеймейкер «Локомотива» ответил сопернику из «Зенита» похожей монетой. Был повод показать Алексею вторую желтую карточку, но Карасёв простил атакующего игрока «Локомотива». Хорошо, что Батраков сравнял счет до того эпизода. И плохо, что снова две команды имеют претензии к судейству. Подкат Батракова был рискованным, но судья не подстраховал «Зенит» в важной домашней игре. «Краснодар» продлил успешную серию после шикарного гола Кордобы и стал единоличным лидером.