Шедевр Кордобы и дерзкие соперники «Зенита». Лучшие футболисты 13-го тура Премьер-Лиги

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28 октября 2024, 21:42

В РПЛ появился единоличный лидер.

Вратарь

Гиорги Шелия («Ахмат») – ассист недели

Непростой тур для голкиперов. Шелия пропустил от «Ростова» дважды. Но вряд ли его можно считать виновником произошедшего. У Гиорги три сейва, а также победный голевой пас на Садулаева. Если бы опытный вратарь не сыграл в стиле Эдерсона, то «Ахмат» не смог бы одержать первую победу в чемпионате. Важнейшие три очка, удачная игра вратаря.

Защитники

Дмитрий Кабутов («Рубин») – стабильность осени

Правый латераль отдал третью голевую передачу в шести последних турах РПЛ . Теперь пострадал «Оренбург», против которого «Рубину» пришлось отыгрываться. Дмитрий отдал голевой пас на героя встречи Ходжу, а потом надежно закрывал свой фланг. Отборы Кабутова подстраховали против соперника, который огрызался. Дмитрий набрал неплохую форму.

Жерзино Ньямси («Локомотив») – реванш тура

Француз частенько был в антисборной тура. Огромный защитник «Локомотива» нередко ошибался. Но не в матче с «Зенитом». Видно, что настроился и встречал своих оппонентов своевременно и жестко. Ньямси классно сыграл головой. Закрыл Кассьерру и всех, кто пытался забить в позиционной атаке. Мостовой реализовал контратаку, но это не вина француза.

Игорь Дивеев ( ЦСКА ) – спокойствие недели

По воротам Акинфеева нанесли один точный удар. Случилось это в дебюте встречи, в том эпизоде Игорь вряд ли мог не дотянуться до мяча. Его тезка вместе с напарниками – Лукиным и Мойзесом, организовали линию обороны, которую не прошли Каштанов, Ильин и Марков, три опытных нападающих «Факела». Атака ЦСКА недоработала, но оборона справилась.

Диего Коста («Краснодар») – надёжность сезона

Центральный защитник «Краснодара» забил второй мяч в ворота «Крыльев Советов» в гостях. Если статистика не ошибается, это лишь второй гол в карьере Диего. Коста добавил «горожанам» надежности в обороне, а теперь добавил симпатичный удар головой. Самый стабильный центральный защитник сезона помог «Краснодару» выйти на чистое первое место.

Полузащитники

Даниил Фомин («Динамо») – диспетчер тура

Хотя соперник был скромным, «Химки» пришлось заставить проиграть «Динамо». Сделал это Фомин, устроившись на пост человека, который сначала забил в ворота соперника, а потом своими пасами искал конкретику в атаке. Ему помогали Нгамалё и Артур, но именно Даниила логично отметить по сумме безумия в игре с семью забитыми мячами.

Велдин Ходжа («Рубин») – дубль недели

Центральный хавбек казанцев недавно против «Динамо» был одним из худших. Но молодые футболисты быстро приходят в себя. Хорват в игре с «Оренбургом» оказался героем ключевых эпизодов. Понятно, что второй гол Велдину подарил голкипер – чистый пас в ноги, оставалось не промахнуться. Но Ходжа прекрасно отбирал мяч и вовремя забил первый гол.

Алексей Батраков («Локомотив») – хулиган тура

У девятнадцатилетней звезды «Локомотива» снова гол в РПЛ , теперь у Алексея 8 мячей и 6 ассистов после 13 сыгранных поединков. Также выполнил много черновой работы против «Зенита», не позволил чемпионам одержать домашнюю победу над «Локомотивом». Мог получить вторую желтую, но после жестковатого подката судья Карасёв не наказал Алексея.

Нападающие

Лечи Садулаев («Ахмат») – эмоции тура

Вингер «Ахмата» был заряжен на борьбу. На счету Лечи 5 последних передач и 3 удара по чужим воротам. Два выстрела реализовал. Оба раза немного помогал голкипер «Ростова», но это нюансы. Садулаев навязывал борьбу на фланге, смещался в центр, активно разбивал линию обороны соперника. «Ахмат» одержал первую победу в сезоне благодаря Лечи.

Джон Кордоба («Краснодар») – шедевр недели

Колумбиец хулиганистый футболист. После гола выговаривал сопернику на чистом матерном испанском языке. Но Кордоба создал шедевральный гол в Самаре. Ломаев пропустил дальний удар, Джон по дуге забросил мяч на дальнюю штангу с большого расстояния. Только футболист высокого международного класса поймет, что нужно нанести такой удар.

Муми Нгамалё («Динамо») – чёткость тура

Бразилец Артур тоже сыграл здорово, принял участие в создании голов. Но Нгамалё не только вовремя скинул мяч на защитника Фернандеса – парагваец идеально пробил под штангу, но также забил важнейший четвертый мяч в ворота «Химок». Без четких действий нигерийца «Динамо» могло потерять очки против «Химок» после ассистов Заболотного.

Главный тренер

Михаил Галактионов («Локомотив») – упрямство тура

Непросто играть в Санкт-Петербурге вторым номером, но не уступить в итоге. А если бы «Зениту» не удавалась контратака с голом Мостового, то удар Батракова мог принести «Локомотиву» выездную победу. Разумеется, после игры обе команды рассказывают о судействе. Гости хотели удаления Мантуана, «Зенит» пожаловался на решение Карасёва не удалять Батракова. Но если пересмотреть поединок, то увидите много грамотных ходов Галактионова. Свободный художник Севикян, высота линии обороны, выход в атаку, перемещения на флангах после замен. Михаил Михайлович снова не проиграл Семаку.

Безумие недели. Перестрелка «Химки» – «Динамо»

После счета 3:4 в игре «Химок» и «Динамо» фанаты московского клуба довольны, ведь не упустили два очка. Приятно забить четыре мяча, но неприятно пропускать трижды от новичка сезона в РПЛ . Тренер Личка после матча отметил неудачную игру в защите. Но дело было не в качестве моментов соперника, а в нелепости чужих голов. «Динамо» умеет пропускать на ровном месте, но в этот раз забили ещё больше, живенько включались в атаке.

Гол тура. Кордоба в ворота «Крыльев Советов»