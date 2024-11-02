Представлена сборная первых 6 раундов Пути регионов Кубка России

Пресс-служба Кубка России представила символическую сборную первых шести раундов Пути регионов. Данные приведены на основе цифр РУСТАТ.
Вратарь: Тимофей Митров («Шинник»)
Защитники: Павел Маслов («Сочи»), Артем Мамин, Мингиян Бевеев (оба -«Урал»), Сергей Дудкин («Динамо-Владивосток»), Данил Сподарец («Луки-Энергия»)
Полузащитники: Владислав Лазарев («Сочи»), Алекс Фернандес («Балтика»), Азамаз Ревазов («Кубань Холдинг»), Александр Саплинов («Спартак», Кострома)
Нападающие: Владислав Агалаков («Композит»).