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Представлена сборная первых 6 раундов Пути регионов Кубка России

вчера, 12:54

Пресс-служба Кубка России представила символическую сборную первых шести раундов Пути регионов. Данные приведены на основе цифр РУСТАТ.

Вратарь: Тимофей Митров («Шинник»)

Защитники: Павел Маслов («Сочи»), Артем Мамин, Мингиян Бевеев (оба -«Урал»), Сергей Дудкин («Динамо-Владивосток»), Данил Сподарец («Луки-Энергия»)

Полузащитники: Владислав Лазарев («Сочи»), Алекс Фернандес («Балтика»), Азамаз Ревазов («Кубань Холдинг»), Александр Саплинов («Спартак», Кострома)

Нападающие: Владислав Агалаков («Композит»).

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:32
Вот их и послать с Брунеем сыграть!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:10
Из Композита даже кто-то попал))
shlomo
shlomo
вчера в 12:56
Теперь к ним будут присматриваться команды из РПЛ...
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