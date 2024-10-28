Стала известна символическая сборная группового этапа Пути РПЛ Кубка России

Пресс-служба Кубка России назвала символическую сборную группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Данные приведены на основе цифр РУСТАТ.
Вратарь: Владислав Тороп (ЦСКА)
Защитники: Виллиан (ЦСКА), Надер Гандри («Ахмат»), Юрий Горшков, Густаво Мантуан (оба — «Зенит»)
Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Кристофер Мартинс («Спартак»), Александр Ерохин («Зенит»)
Нападающие: Антон Зиньковский («Спартак»), Артур Гимараеш («Зенит»), Тимур Сулейманов («Локомотив»).
Насколько же кубок не показателен от слова совсем, в сборную всего группового этапа попали просто два посредственнейших игрока.
Насколько же кубок не показателен от слова совсем, в сборную всего группового этапа попали просто два посредственнейших игрока.