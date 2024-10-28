Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСимволические сборныеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Стала известна символическая сборная группового этапа Пути РПЛ Кубка России

вчера, 17:47

Пресс-служба Кубка России назвала символическую сборную группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Данные приведены на основе цифр РУСТАТ.

Вратарь: Владислав Тороп (ЦСКА)

Защитники: Виллиан (ЦСКА), Надер Гандри («Ахмат»), Юрий Горшков, Густаво Мантуан (оба — «Зенит»)

Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Кристофер Мартинс («Спартак»), Александр Ерохин («Зенит»)

Нападающие: Антон Зиньковский («Спартак»), Артур Гимараеш («Зенит»), Тимур Сулейманов («Локомотив»).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноУЕФА представил команду недели 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов
25 октября
«Краснодар» разгромил «Спартак», а «Химки» сотворили сенсацию. Герои 12-го тура РПЛ
21 октябряВадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии13
Ужасный тур для «Спартака» и «Локомотива». На 12-й футбольной неделе РПЛ начудили звёзды
21 октябряВадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии11
Бекхэм выбрал состав команды для игры 5 на 5
17 октября
У «Манчестер Сити» впечатляющая школа. Планируют вернуть воспитанника за 150 млн евро
17 октябряВадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии8
Защитники «Динамо» и «Ростова» разочаровали на выходных. Антигерои 11-го тура РПЛ
07 октябряВадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии8
Сортировать
Все комментарии
jjkya2qhx29z
jjkya2qhx29z
вчера в 19:43
Спартаковцы здесь явно лишние.
Bad Listener
Bad Listener ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:28, ред.
Проблема в том что в основе у Спартака такие же топы. Такие звёзды как Денисов и Хлусевич затмят любого игрока даже в Европе
sihafazatron
sihafazatron ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:26
Так групповые игры в кубке как раз для резерва. В плей-офф уже будут более или менее основные игроки выходить на поле. Ну, а полностью основа, это уже в финале можно увидеть)
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:14
Интересно было бы их посмотреть в одной команде.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:07, ред.
Обоих игроков сборной Спартак собирается продать зимой. Топ клуб прям, торгует лучшими)))

Насколько же кубок не показателен от слова совсем, в сборную всего группового этапа попали просто два посредственнейших игрока.
борька
борька
вчера в 18:06
Хорошие футболисты
muejyx44yy8x
muejyx44yy8x
вчера в 17:55
Приличная команда, разгромила бы многих.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:52
Тороп- молоток!))
6wenuwwqt5hm
6wenuwwqt5hm
вчера в 17:48
Вполне приличная команда получилась
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 