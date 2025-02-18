В «Ювентусе» раскрывается форвард. Сверкнул в Бундеслиге, не нужен Энрике

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сегодня, 09:28

Качественное усиление для туринцев.

Парижане потратили 95 млн евро на игрока запаса

Подписание Рандаля – объективный промах «Пари Сен-Жермен». Не потому, что это слабый футболист – просто парижане «уступили» «Айнтрахту» в переговорах. Для Франкфурта это был стопроцентный лидер, с которым не были готовы так быстро расставаться – и потому требовали баснословный ценник (отказались даже от 80 миллионов евро).

В то же время ПСЖ позарез было нужно усиление – Килиан Мбаппе уже не скрывал, что не останется в команде, надо было искать альтернативу. Плюс французский гранд потерял Месси и Неймара. Де-факто клуб оказался под угрозой остаться вообще без лидеров атаки к следующему лету. Поэтому селекционерами руководила скорее паника, чем расчёт.

Так в команде появились Марко Асенсио и Гонсалу Рамуш – тоже сомнительные сделки. Асенсио ещё можно списать на статус свободного агента (можно хотя бы заработать на продаже), но тот же Гонсалу не проявил себя как лидер – и всё же за него заплатили 65 миллионов евро. Переговоры по Рандалю затянулись до самого закрытия трансферного окна – и это, вероятно, помогло «Айнтрахту» продавить свои требования. Немцы получили 95 миллионов евро за игрока с одним топ-сезоном на элитном уровне.

По количеству игровой практики сразу было видно, что Энрике форварда не воспринимает – Коло Муани осел на скамейке и получал минимум игровой практики.

Влахович не отвечает требованиям Мотты

«Бьянконери» в этот сезон вступали с новым тренером – перестройку клуба доверили Тиаго Мотте, который до этого ударно поработал с «Болоньей» и вывел скромный коллектив в ЛЧ . Из-за огромной разницы в стиле между ним и Аллегри было ясно, что «Юве» предстоит тяжёлый этап. И одна из острых проблем – позиция нападающего.

Душан Влахович изначально слабо подходил «старой синьоре». Адаптация под руководством Аллегри складывалась тяжело, статистика не радовала. А тут требовалось ещё и подстроиться под новые требования. Серб не вписывался в структуру прессинга Мотты, плюс в целом так и остался прямолинейным нападающим – итальянец же ценит более универсальных форвардов. Тех, кто не только в чужой штрафной делает разницу, но и за её пределами приносит пользу.

И всё же туринцы потратились на усиление на другие позиции, так что с Душаном пришлось искать общий язык. Не сказать, что серб провалился. Статистика осталась примерно на том же уровне. К экватору сезона в Серии А он забил восемь мячей, по итогам предыдущего чемпионата – 16. Но для борьбы за место в ЛЧ и титул этого недостаточно. Показательно, что и команда в первой части сезона смотрелась скверно (в январе стало ещё хуже) – проблемы с созиданием, завершением, постоянные ничьи. Трансфер нападающего напрашивался.

Рандаль быстро вписался

В ходе переговоров возникли непредвиденные трудности в связи с другими арендами парижан, поэтому окончательное оформление сделки затянулось – Коло Муани появился в расположении «старой синьоры» в конце января. Но пока своей игрой Рандаль заставляет забыть обо всех проблемах. Он дебютировал против лидера чемпионата «Наполи». И сам матч сложился неудачно – «бьянконери» уступили 1:2. С другой стороны, автором единственного забитого мяча стал как раз француз.

В следующей же игре Коло Муани поучаствовал в разгроме «Эмполи» (4:1) – оформил дубль. А ещё через неделю отметился ещё одним дублем – на этот раз француз сделал результат для своего нового клуба. Игра с «Интером» была ещё одной контрольной точкой – «Юве» набирает ход и медленно приближается к топ-3. Конкурировать предстоит с «Лацио», «Аталантой» и как раз «Интером». Туринцы взяли победу над действующим чемпионом – и в эпизоде с единственным голом ассистентом выступил именно Рандаль.

Адаптация форварда продвигается быстро, а что самое главное – им доволен главный тренер. Вот что отмечает Тиаго Мотта:

Коло Муани забивает голы, но он также может прибавить. Он должен продолжать работать, голы — важная часть футбола, но не единственная, поскольку у нападающего есть и другая работа. Мне нравится его улыбка, он помогает команде с первого дня здесь.

Отличный вариант для усиления

Пока Коло Муани для «Ювентуса» – попадание 100 из 10. У команды в системе Мотты огромные проблемы в атакующей стадии и особенно в завершении. Влахович объективно не отвечает его требованиям. Так что «бьянконери» в любом случае пришлось бы искать для нападающего новую команду, параллельно подбирая более подходящего кандидата на эту позицию. А тут альтернативу нашли довольно быстро и с первой попытки. Так что уже летом можно пристроить серба.

Также вполне вероятно, что и переговоры по полноценному трансферу Рандаля будут не такими уж тяжёлыми. Опять же, форвард не входил в планы Луиса Энрике – и тем более не входит сейчас. Зимой парижане привезли ещё одно усиление в линию атаки – Хвичу Кварацхелию. В команде перебор вингеров, так что испанский менеджер варьирует их роли – и кого-то отправляет на острие (в основном это Дембеле).

Поэтому Коло Муани могут отпустить так же просто, как отпустили Хави Симонса в «Лейпциг». Туринцам осталось продать Влаховича и найти свободные деньги – всё же затраты в 95 млн евро наверняка скажутся на запросах парижан.