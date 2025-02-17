Сыновья Консейсау, Тюрама и Симеоне в ударе. Наследники футболистов покоряют большие лиги

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сегодня, 14:59

А Холанд намного круче, чем его папаша.

Консейсау выручил «Ювентус»

У туринского клуба много сыновей футболистов. Хавбек Кефрен Тюрам – сын чемпиона мира и Европы Лилиана. Форвард Тимоти Веа забивает голы в Серии А, это наследник обладателя «Золотого мяча» либерийца Джорджа Веа. Наконец, молодой вингер Консейсау вчера придумал единственный мяч в поединке против «Интера». Индзаги считает, что «Ювентус» не наиграл на победу. Но кто чаще попадал по воротам, тот и забрал три очка. Франсишку Консейсау навредил «Интеру» вслед за отцом, ведь тренер «Милана» забрал у соседей Суперкубок Италии.

Холанд – надежда «Ман Сити»

В среду главный матч недели, «Реал» против «Манчестер Сити» в Испании. Англичанам нужно отыграть один мяч против команды, которая уступала «Эспаньолу» и не сумела реализовать моменты против «Осасуны». Пока в Мадриде заняты скандалом с арбитрами, в Манчестере внедряют новичков в состав. Холанд получил напарника Мармуша, египтянин сделал хет-трик на выходных против «Ньюкасла». Сам Эрлинг подстраивается под работу с новым напарником. «Реалу» забил дважды, но сыграл не лучшим образом. Зато отца Альфа по классу давно обошел.

Симеоне в основе «Атлетико»

Три сына Симеоне играют в футбол. Джованни застрял в запасе «Наполи». Джанлука в четвертой лиге Испании, его карьера не складывается. Самым талантливым может оказаться Джулиано. В 22 года закрепился на правом фланге атаки «Атлетико», куда вернулся после аренды в «Алавес». Стоит признать, что вся тройка сыновей Симеоне слабее, чем был папа, игравший за «Лацио», «Интер» и «Атлетико». Зато все наследники достаточно молодые, чтобы набрать форму. Симеоне сыграет в плей-офф Лиги чемпионов под руководством отца, прекрасная история.

Тюрам – снайпер из «Интера»

Маркус забил больше, чем Лаутаро Мартинес, лидер «Интера». Высокая результативность ведет к разговорам о переходе старшего сына Тюрама в другой клуб. Ушиб лодыжки помешал Маркусу сыграть против «Ювентуса» в основе. Вышел на замену, не помог отыграться. А вот когда великан в порядке, то это форвард мирового класса. Тюрама рассматривают как резервного нападающего «Реал», где есть много французов. «Барселона» тоже в поисках форварда. В АПЛ активно присматриваются, ведь Тюраму 27 лет и близок к выходу на пик формы.

Алексис помогает «Ливерпулю»

Аргентинский чемпион мира не является самым заметным из героев «красных». У МакАллистера много черновой работы. С мячом частенько дружит Гравенберх, его отмечают. Но Алексис забил «Эвертону», тот гол в итоге помог избежать поражения. «Ливерпуль» полагается на таланты сына бывшего напарника Марадоны, защитника Карлоса. Старший МакАллистер воспитал троих футболистов. Пока у сына Кьезы проблемы в «Ливерпуле», Алексис является одним из ключевых хавбеков и надеждой Слота перед сложнейшей концовкой сезона.

Мальдини теперь в «Аталанте»

У сыновей Паоло Мальдини было мало шансов показать себя на высоком уровне. Дедушка Чезаре и папа задали слишком высокую планку. Старший Кристиан в 28 лет завершил карьеру. Центральный защитник не раскрылся и решил, что лучше быть сыном миллионера. А вот Даниэль Мальдини моложе. Форварду 23 года, и упрямее. Даже из состава «Монцы» попадал в сборную Италии. На форварда обратили внимание в «Аталанте». Мальдини заявлен на Лигу чемпионов, а его команде нужен джокер после поражения от «Брюгге».

Ван Боммел забивает за АЗ

Клуб из Алкмаара предложил контракт молодому крайнему форварду, сыну знаменитого кровожадного хавбека Марка ван Боммела. Наследника зовут Рубен, играет слева в атаке. И у него двойная причина стать хорошим футболистом. Кроме папы, в семье другая знаменитость. Вице-чемпион мира 2010 года Берт ван Марвейк, наставник той прекрасной сборной Нидерландов, является дедушкой Рубена. Младший ван Боммел в 20 лет забивает в Лиге Европы и чемпионате Нидерландов. Может доиграться до сборной и перехода в топ-5.

Редондо учится в «Майами»

Помните Фернандо Редондо, хавбека сборной Аргентины и «Реала»? Умный игрок дважды побеждал в Лиге чемпионов с «Реалом». Теперь его сын, став опорником, заинтересовал европейские клубы. Игру полузащитника молодежной сборной Аргентины оценивали «Реал» и МЮ . А также другие клубы, где хотят найти правильного разрушителя с хорошим пасом. В результате Федерико Редондо доверился команде, где доигрывает ужасающий Бускетс, а в атаке Месси. Странный выбор для 22-летнего игрока. Но если Редондо раскроется – будет в Европе.

Клюйверт ожил в «Борнмуте»

Сын знаменитого форварда «Барселоны» Патрика Клюйверта играет за скромный, но успешный клуб в Англии. В отличие от папы, Джастин не забивал в юности в финале Лиги чемпионов за «Аякс». Зато крайний форвард не сдался после неудачи в «Роме» и серии аренд в разные клубы. Переход в «Борнмут» оказался правильным решением. С «вишенками» Клюйверт снова на слуху. Команда на пятой строчке в АПЛ , а у Джастина 11 голов и 5 ассистов в мощном чемпионате. Большой успех, в 25 лет Клюйверт заиграл эффективнее и результативнее.

Приходит новое поколение наследников на смену Касперу Шмейхелю, Маркосу Алонсо, Тьяго Алькантаре, Дейли Блинду и другим ветеранам, чьи отцы тоже играли в большой футбол. Редко патриархи и наследники на одном уровне, когда говорим именно о мировом классе. Но в известных клубах часто знакомые фамилии. А дальше попробуют сыграть в большой футбол сыновья Месси и Роналду. Они точно слишком хороши для академий «Интер Майами» и «Аль-Насра», где разрывают соперников. Если гены сработают, то останется побороть давление теней великих отцов. И понимание, что футбол не нужен сыновьям легенд для изменения уровня жизни.

Непросто раскрыть талант в спорте и постоянно пахать, если твой папа миллиардер. А вот многие сыновья футбольных миллионеров уже посвятили себя профессиональной игре. Ситуация у всех двоякая. Есть преимущество, парни часто учатся в хороших академиях крутых клубов. Но давление тоже огромное. Клюйверту, Симеоне и Мальдини тяжелее, чем Холанду. Отец Эрлинга точно не спорит, что его наследник намного, намного талантливее. А вот когда папа был заметнее, то часто в футболе ждёт неудача, как сыновей великого Зинедина Зидана.