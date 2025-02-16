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Бове: «Я понял, насколько тонка грань между жизнью и смертью»

вчера, 14:40

Полузащитник «Фиорентины» Эдуардо Бове, который пережил остановку сердца во время матча, выступил с речью на фестивали итальянской песни Сан-Ремо.

Для меня большая честь быть здесь, и я благодарю за приглашение.

Я проживаю этот период со взлётами и падениями. Футбол — это моя форма самовыражения, и не иметь возможности заниматься им очень тяжело. Это как певец, у которого больше нет голоса, я чувствую себя неполноценным.

Любовь людей была невероятной, она пришла ко мне без прикрас. Это также заставило меня осознать всю серьёзность ситуации. Я очнулся в больнице, ничего не помня, и только посмотрев на окружающих, понял, что произошло. Они с облегчением смотрели на меня, и это заставило меня понять, насколько велик был страх. Этот случай заставил меня осознать, насколько тонка грань между жизнью и смертью.

Ранее «Фиорентина» определилась с будущим Бове.

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Все комментарии
8kfhr7c5yaur
8kfhr7c5yaur
вчера в 17:53
Бове здоровья, и удачи в дальнейшей карьере
pr2yqujj9hw9
pr2yqujj9hw9
вчера в 17:53
Лишь бы теперь на берег не списали.
Гость
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