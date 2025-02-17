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Судья, удаливший Беллингема, получил множество сообщений с угрозами

вчера, 13:56

Судья Хосе Луис Мунуэра Монтеро, который удалил полузащитника «Реала» Джуда Беллингема в матче 24-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (1:1), был вынужден закрыть комментарии в своём аккаунте в социальной сети. Он получил более 100 тысяч сообщений с угрозами и оскорблениями. Ниже приводятся некоторые из них: «Бог призовет тебя к ответу», «Я убью тебя», «Ты должен бояться за своих детей», «Мы встретим тебя на улице и переломаем ноги».

Ранее главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик осудил поведение Беллингема по отношению к Монтеро.

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Перевод с marca.com
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Все комментарии
Hamman
Hamman
сегодня в 00:20
А может каталанские провокаторы решили поднас**ть?
Niagara
Niagara
вчера в 16:48
только неадекватные болелы сливок могут так делать
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:52
Че, прям рил 100тышч? На всех карточек не хватит
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:46
заявление в полицию.
пусть сливочное воинство мигом утихнет. и чего они такие агрессивные?
мы поняли бы ситуацию, если скромный роялист Джуд
хотел сказать Хосе Луису Мунуэру Монтеро
"извините сударь, не изволите ли сделать шаг в сторону, ведь мы здесь интенсивно играем в его величество футбол, может вас случайно задеть и побеспокоить, я лично к вам с уважением"....
а тот безграмотный испанец взял и удалил английского джентльмена ни за что
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:45, ред.
Судить надо нормально)
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:22
Однако "добрые" люди ему написали))))))
hk9zakjkdytm
hk9zakjkdytm
вчера в 14:19
Теперь похоже больше желтой карточки наказания применять не будет.
112910415
112910415
вчера в 14:17
ох, и опасную работу мужик выбрал
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:13, ред.
100000 сообщений подобного рода??!! Он че ? Киллером подрабатывает ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:58
А кому сейчас легко? Всем тяжело, даже судьям...
Гость
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