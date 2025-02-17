Судья, удаливший Беллингема, получил множество сообщений с угрозами

Судья Хосе Луис Мунуэра Монтеро, который удалил полузащитника «Реала» Джуда Беллингема в матче 24-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (1:1), был вынужден закрыть комментарии в своём аккаунте в социальной сети. Он получил более 100 тысяч сообщений с угрозами и оскорблениями. Ниже приводятся некоторые из них: «Бог призовет тебя к ответу», «Я убью тебя», «Ты должен бояться за своих детей», «Мы встретим тебя на улице и переломаем ноги».
Ранее главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик осудил поведение Беллингема по отношению к Монтеро.
пусть сливочное воинство мигом утихнет. и чего они такие агрессивные?
мы поняли бы ситуацию, если скромный роялист Джуд
хотел сказать Хосе Луису Мунуэру Монтеро
"извините сударь, не изволите ли сделать шаг в сторону, ведь мы здесь интенсивно играем в его величество футбол, может вас случайно задеть и побеспокоить, я лично к вам с уважением"....
а тот безграмотный испанец взял и удалил английского джентльмена ни за что
пусть сливочное воинство мигом утихнет. и чего они такие агрессивные?
мы поняли бы ситуацию, если скромный роялист Джуд
хотел сказать Хосе Луису Мунуэру Монтеро
"извините сударь, не изволите ли сделать шаг в сторону, ведь мы здесь интенсивно играем в его величество футбол, может вас случайно задеть и побеспокоить, я лично к вам с уважением"....
а тот безграмотный испанец взял и удалил английского джентльмена ни за что