Судья, удаливший Беллингема, получил множество сообщений с угрозами

1739789786

вчера, 13:56

Судья Хосе Луис Мунуэра Монтеро, который удалил полузащитника «Реала» Джуда Беллингема в матче 24-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (1:1), был вынужден закрыть комментарии в своём аккаунте в социальной сети. Он получил более 100 тысяч сообщений с угрозами и оскорблениями. Ниже приводятся некоторые из них: «Бог призовет тебя к ответу», «Я убью тебя», «Ты должен бояться за своих детей», «Мы встретим тебя на улице и переломаем ноги».

Ранее главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик осудил поведение Беллингема по отношению к Монтеро.