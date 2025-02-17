Выиграл 69 трофеев и дважды покорил футбольную Европу. Теперь легенду заменил бывший тренер «Зенита»

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Ушёл из жизни человек, раскрывший Моуриньо.

Пинту да Кошта сделал «Порту» великим клубом

Легко назвать прекрасные клубы без побед в кубке чемпионов. Достаточно вспомнить об «Арсенале» с их богатой английской историей. Но в еврокубках «канониры» чаще всего уступают в решающий момент. А вот «Порту» с президентом Пинту да Коштой выиграл кубок чемпионов дважды. Впервые до очередной денежной революции в футболе, когда «драконы» съели в финале КЕЧ легендарную «Баварию». Сенсация случилась в австрийской Вене весной 1987-го.

Прошло 25 лет с победы «Бенфики» с Эйсебиу, предыдущего триумфа португальцев. Мало кто думал, что местные игроки – в основе «Порту» было девять своих ребят, польский вратарь и алжирский форвард, обыграют будущих чемпионов мира из Германии. Фаворит вёл до 77-й минуты, а затем алжирец Рабах Маджер огорчил легендарного бельгийского голкипера Пфаффа. А через три минуты бразилец Жуари, вышедший на замену, подарил главную сенсацию года.

«Бавария» уступила, а «Порту» впервые в истории выиграл кубок чемпионов. Никому не известный тогда Жозе Моуриньо смотрел тот финал и мечтал однажды оказаться на месте Артура Жорже. Будущий наставник ЦСКА стал тренером года в Европе. А его молодой коллега тогда тренировал юношей. Спустя семнадцать лет экстравагантный Жозе Моуриньо выиграет для «Порту» Лигу чемпионов. Разумеется, состав изменился, а вот общий знаменатель в клубе оставался.

В Артура Жорже и Жозе Моуриньо поверил Пинту да Кошта. Не такой знаменитый в футбольном мире президент, как Флорентино Перес из «Реала». Зато именно да Кошта один из самых титулованных менеджеров в истории спорта. У Пинту 69 трофеев за 42 года на посту босса португальского клуба. Его решения позволили создать несколько легендарных составов. Жорже и Моуриньо приходили в «Порту» из скромных клубов без значимых успехов.

Пинту да Кошта угадывал, имея выбор из доброго десятка одарённых португальских наставников. Также в «Порту» организовали клубную систему, которая постоянно работала на усиление состава без невероятных расходов. Достаточно вспомнить заявку «драконов» на финал Лиги чемпионов против «Монако». Команду Дешама разгромили футболисты, за которых Моуриньо не отдавал много денег. Известный вратарь Байя вернулся из «Барселоны» свободным агентом.

Защитник Карвалью был воспитанником «Порту», как и его напарник Жорже Кошта. Правого латераля Феррейру взяли за 2 млн евро, а отдали в «Челси» за 20 миллионов. Коштинью и Манише подписали свободными агентами. Аленичев оказался в команде Моуриньо за 3 миллиона, забивал в двух финалах еврокубков два года подряд. Бразилец Деку был одним из самых дорогих в той заявке. Натурализованный португальцами хавбек пришёл за 8 миллионов, а ушёл за 21.

Спустя двадцать лет у «Порту» новая порция интересных футболистов. Ситуация непростая. Пока президент Пинту да Кошта лечился, его молодые коллеги нарушали финансовые правила. В УЕФА отстранили клуб от еврокубков на три года. А затем дали шанс закрыть долги, навести порядок с финансами. «Драконы» год назад вылетели от «Арсенала» в Лиге чемпионов лишь по пенальти. А сейчас пробуют почтить память Пинту да Кошты проходом «Ромы» в Лиге Европы.

Знакомые и фанаты с теплотой вспоминают старика

Моуриньо сложно назвать сентиментальным человеком. Жозе эгоист, таким родился и покинет этот мир. Даже в прощальном посте, посвящённом памяти Пинту да Кошты, который умер накануне в возрасте 87 лет, известный тренер начал с цитаты, где президент «Порту» хвалил Моуриньо. Но именно доверие со стороны опытного футбольного менеджера позволило Моуриньо стать тем, кем его знают в мире. Одним из самых титулованных тренеров в истории игры.

Жозе называет да Кошту «мой президент». Благодарит за улыбчивую первую встречу, когда бывшего переводчика тренера Бобби Робсона никто не считал выдающимся специалистом. Моуриньо выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов за два года, а да Кошта был человеком, который стоял за кулисами и управлял работой «Порту». Даже двадцать лет назад было непросто создать победителя главного клубного соревнования в Европе за пределами богатых лиг.

Выбор Пинту да Кошты повлиял также на историю «Челси». Если бы Абрамович не заполучил на тот момент самого перспективного тренера мира, то вряд ли создал бы фундамент для побед в Европе. Как видите, когда «Манчестер Юнайтед» не нашёл аналог Жозе в молодости на пике формы после Фергюсона, то громадные расходы не помогли «красным дьяволам» сохранить статус. Пробуют метод «Челси», пригласили талантливого португальца Аморима, но опоздали.

А Пинту да Кошта многое делал вовремя, был грамотным руководителем. Фанаты «Порту» отзываются о его кончине, словно мир покинул их родной дедушка. Ультрас «драконов» вывесили на мосту огромный баннер, посвященный экс-президенту клуба. Невзирая на многолетнюю борьбу с коварной болезнью, Пинту да Кошта был главой «Порту» до мая прошлого года. Принял «драконов» в мире без привычного всем Интернета в 1982-м, а оставляет клубом с именем.

У Пинту да Кошты пять европейских трофеев. «Порту» дважды брал кубок чемпионов, дважды кубок УЕФА и раз выиграл в финале Суперкубка. Пинту создал сильные команды, ведь «Порту» с Халком и Фалькао, Моутиньо и Гуарином, Отаменди и Хамесом тоже был прекрасной бандой. В финале Лиги Европы 2011-го в Дублине обыграли «Брагу». Руководил командой ещё один молодой тренер, которому поверил Пинту да Кошта. Речь о бывшем наставнике «Зенита».

Андре Виллаш-Боаш, ученик Моуриньо, не сумел развить тренерский талант на сто процентов. «Зенит» покинул со скандалом, поскольку посчитал смену лимита на легионеров обманом его надежд на создание клуба для борьбы в матчах плей-офф Лиги чемпионов. В Китае и Франции не получилось набрать форму, чтобы снова позвали в Англию. Зато в прошлом году Виллаш-Боаш вернулся в «Порту». Где работал в легендарном штабе Моуриньо 20 лет тому назад.

Виллаш-Боаш уверенно выиграл президентские выборы у Пинту да Кошты, которого безмерно уважает. Начинается новая страница в истории клуба. Удачно купили у «Атлетико» молодого форварда сборной Испании Саму. Вратарь Диогу Кошта интересует богатые клубы, принесёт деньги. Хотя команду покинул тренер Консейсау, искал новый вызов и оказался в «Милане», Виллаш-Боаш не уничтожит наследие Пинту да Кошты. «Порту» активно перестраивается.