«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Германии «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург», который состоится 26 февраля 2025 года

«РБ Лейпциг»

Уже сейчас становится понятно, что «РБ Лейпциг» вероятнее всего не сможет претендовать на чемпионство в Германии, а из Лиги чемпионов команда уже вылетела. Тем не менее, клуб имеет неплохие шансы побороться за кубок страны, ведь в единственном матче четвертьфинала принимает «Вольфсбург» и в случае победы выйдет уже в полуфинал, а там до кубка останется лишь два шага.

23 февраля «РБ Лейпциг» потерял очки на своем поле с «Хайденхаймом» (2:2), а 14 числа поделил очки на выезде с «Аугсбургом» (0:0).

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» набирает очки практически в каждой игре, но чаще всего завершает их вничью. В чемпионате Германии команде только предстоит побороться за места в еврокубках, а в национальном кубке страны им будет противостоять не самый уверенный в себе «РБ Лейпциг». Гости постараются настроиться на этот поединок и возможно смогут оформить выход в полуфинал, если им немного повезет.

22 февраля «Вольфсбург» не смог обыграть на своем стадионе «Бохум» (1:1), а 15 числа одолел на выезде непростой «Штутгарт» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг» – 2.03

Ничья – 3.7

Победит «Вольфсбург» – 3.65

Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

Четыре из пяти последних поединков «Вольфсбурга» завершились вничью

«РБ Лейпциг» не проигрывает на своем поле уже семь поединков подряд

«Вольфсбург» выиграл три из пяти последних матчей с «РБ Лейпциг» при двух поражениях

Прогноз

Поставить на победу «РБ Лейпцпиг», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03 Предполагаем, что будет примерно равный поединок, но более успешными все-таки станут хозяева, оформив место в полуфинале кубка Германии.