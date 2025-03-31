«Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Германии «Штутгарт» – «РБ Лейпциг», который состоится 2 апреля 2025 года

«Штутгарт»

«Штутгарт» не лучшим образом сыграл в Лиге чемпионов, но такая нагрузка повлияла и на результаты в чемпионате Германии, которые очень отличаются от прошлого сезона. Тем не менее, команда имеет хороший состав и рассчитывает побороться за кубок Германии, но для этого вначале нужно пройти в полуфинале РБ Лейпциг, которые имеет аналогичные планы.

29 марта «Штутгарт» проиграл на выезде «Айнтрахту» (0:1), а 16 марта уступил на своем поле «Байеру» (3:4).

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» уже в середине сезона понимал, что за чемпионство в этом году побороться не удастся, а в Лиге чемпионов коллектив выступил еще хуже своего нынешнего оппонента. Кубок Германии также является единственным способом получить трофей в этом году, но выездной статус осложняет задачу, ведь полуфинал состоит из одного поединка. Гостям придется что-нибудь придумывать, чтобы пройти непросто соперника в лице «Штутгарта».

29 марта «РБ Лейпциг» проиграл на выезде «Боруссии» М (0:1), а 15 числа на своем поле одолел «Боруссию» Доррмунд (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» – 2.05

Ничья – 3.75

Победит «РБ Лейпциг» – 3.35

Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35

Статистика

«Штутгарт» не может победить уже в шести последних матчах во всех турнирах

«РБ Лейпциг» остается без побед в восьми последних выездных поединках подряд

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Штутгарта, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Оба клуба имеют проблемы с результатами, но на своем стадионе их решать всегда легче. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече.