«Бетис» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финал Лиги конференций «Бетис» – «Челси», который состоится 28 мая 2025 года

«Бетис»

«Бетис», как и его соперник прошел длинный путь до финала, но место целиком заслуженное. Коллектив способен обыграть «Челси» и забрать трофей, хотя букмекеры отдают предпочтение лондонскому клубу. «Бело-зеленые» и так сыграют в Лиге Европы, поэтому будут играть на победу с единственной целью – выиграть еврокубок и порадовать собственных болельщиков. Номинальным хозяевам вполне по силам создать проблемы «Челси» и реализовать несколько моментов.

23 мая «Бетис» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1), а ранее проиграл на выезде «Атлетико» (1:4).

«Челси»

«Челси» провел отличный сезон и в следующем году сыграет в Лиге чемпионов. «Синие» очень надеются, что смогут хорошо провести поединок с «Бетисом», однако не стоит недооценивать соперника, ведь в его составе есть несколько опытных футболистов мирового класса, которые будут лидерами своей команды на поле.

25 мая «Челси» обыграл на выезде «Ноттингем Форест» (1:0), а 16 числа команда выиграла с тем же счетом у «Челси» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бетис» — 4.45

Ничья – 3.55

Победит «Челси» – 1.93

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.03

Статистика

«Бетис» не может выиграть на протяжении последних пяти поединков подряд

«Челси» выиграл четыре из пяти последних матчей на выезде

Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.45. «Бетис» является андердогом в этой игре, но вполне может первым забить и удержать свое преимущество.