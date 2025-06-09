Бывшие игроки «Зенита», ЦСКА и «Спартака». Экс-футболисты РПЛ, которые сыграют на клубном чемпионате мира

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вчера, 22:00

Старт турнира уже почти через неделю.

Бывшие футболисты «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Зенита», «Вест Хэма» и «Эвертона» входят в число забытых футболистов, которые напомнят вам о своем существовании этим летом на клубном чемпионате мира. Оговоримся сразу, что забытыми их можно считать лишь формально, поскольку явно найдутся поклонники футбола, которые пристально следят за игрой данных спортсменов.

ФИФА решила изменить формат проведения КЧМ – расширили количество участников, а также и общий призовой фонд турнира. Гранды мирового футбола на первом этапе сразятся с командами, в составе которых играют футболисты, о которых вы, вероятно, давно не вспоминали.

Итак, вот наша десятка:

Малком

Рубен Невеш, Жоау Канселу, Александар Митрович и Неймар (который уже покинул клуб) за последние годы получили огромные деньги в «Аль-Хиляле». Туда же последовал и бывший игрок «Зенита». В мировом футболе о бразильце давно не вспоминают, ведь после «Барселоны» был переезд в Санкт-Петербург, но при всем уважении к РПЛ , в Европе ее мало кто смотрит. Четыре года Малком провел в России, прежде чем присоединиться к «Аль-Хилялю» в 2023-м. Удивительно, но сезон-2024/2025 стал первым для бразильца, в котором ему не удалось выиграть чемпионский титул с тех пор, как в 2018 году он выступал за «Бордо».

Руй Патрисиу

Опытный португальский вратарь провел последний год, сидя на скамейке запасных в «Аталанте», не сумев потеснить основного вратаря Марко Карнесекки. Отработав годичный контракт в Бергамо, 37-летний кипер покинул европейский футбол после почти двух десятилетий работы — он защищал ворота «Спортинга», «Вулверхэмптона», «Ромы» и «Аталанты». Патрисиу недавно подписал контракт с клубом «Аль-Айн» из Абу-Даби, который квалифицировался на клубный чемпионат мира как победитель азиатской Лиги чемпионов.

Ли Чхон Ен

Вот про этого игрока точно все забыли. Футболист сборной Южной Кореи Ли Чхон Ен играл под руководством Оуэна Койла в «Болтон Уондерерс», а также Сэма Эллардайса в «Кристал Пэлас». Вингер вернулся в Южную Корею в 2020 году, подписав контракт с «Ульсан Хьюндай», который квалифицировался как «команда с лучшим рейтингом зачетных лет в рейтинге Азиатской конфедерации».

Оливер Торрес + Серхио Рамос + Серхио Каналес

Подробно не стоит, наверное, рассказывать про Серхио Рамоса, поскольку он еще недавно был в Европе и играл за «Севилью», а через некоторое время отправился в Мексику. Легендарный защитник будет капитаном «Монтеррея», победителя Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2021 года, и мы ожидаем, что его встречи с «Интером», «Ривер Плейт» и «Уравой Редс» на групповом этапе будут захватывающими. Но Серхио не единственный бывший игрок сборной Испании в заявке «Монтеррея». Есть также Серхио Каналес и некогда раскрученный полузащитник Оливер Торрес, которого называли настоящим вундеркиндом. Торресу сейчас 30 лет, он так и не реализовал свой потенциал, хотя шансы были – выступал за «Порту», «Атлетико» и «Севилью». Вот пусть эта троица сойдет за одну позицию в нашем топ-10.

Саломон Рондон

В «Пачуке» играет бывший таран и гроза защитников РПЛ Рондон — выступал за «Рубин», «Зенит» и ЦСКА . 35-летний игрок сборной Венесуэлы помог своей команде в прошлом году выиграть Кубок чемпионов КОНКАКАФ . Хосе Саломон также известен и болельщикам АПЛ , ведь поиграл за «Вест Бромвич», «Ньюкасл» и «Эвертон».

Дженгиз Юндер

Этот турецкий футболист, которому еще нет 30 лет, играл за клубы Лиги 1, Премьер-Лиги и Серии А. У нападающего были моменты, особенно в «Роме», когда его считали будущей звездой, но он так и не смог взлететь вверх. Да и найти себе постоянное место работы где-либо тоже не смог. После того, как он попал в немилость к Жозе Моуриньо в «Фенербахче», Ундер был отдан в аренду в «Лос-Анджелес» на 2025 год. За американцев также выступают бывший голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис и экс-форвард «Арсенала» Оливье Жиру.

Алекс Сандро

После почти полутора десятилетий выступлений в еврокубках за «Порту» и «Ювентус» опытный бразилец Алекс Сандро в прошлом году вернулся домой и подписал контракт с «Фламенго». Квалифицировались как победители Кубка Либертадорес 2022 года. «Фламенго» тренирует бывший защитник «Челси» и «Атлетико» Филипе Луис. Его в Бразилии считают очень талантливым специалистом.

Ренато Аугусто

Бразильский полузащитник покинул европейский континент тринадцать лет назад. Вроде бы подходит под наше описание забытого игрока. Проведя более ста матчей за «Байер», Ренато вернулся в Бразилию и подписал контракт с «Коринтиансом» в 2013 году. После этого он провел пять лет в Китае в «Бэйцзин Гоань», прежде чем снова вернуться, и в свои 37 лет теперь выступает за «Флуминенсе».

Мануэль Лансини

Наряду с четырьмя последними бразильскими победителями Кубка Либертадорес, аргентинский «Ривер Плейт» квалифицировался как одна из лучших южноамериканских команд. Марсело Гальярдо недавно во второй раз возглавил «Ривер Плейт», но ему пока сложно радовать болельщиков на «Монументале». За 17-летним вундеркиндом Франко Мастантуоно стоит понаблюдать, ведь скоро он отправится в европейский гранд, но за эту команду также выступает бывший игрок «Вест Хэма» Лансини, который всегда мог в одиночку перевернуть ход матча.

Андер Эррера + Серхио Ромеро + Маркос Рохо + Эдинсон Кавани

Необычный случай, когда европеец решил доигрывать карьеру в Южной Америке. В январе баск Андер Эррера во второй раз покинул «Атлетик», чтобы лично посмотреть на «Бомбонеру». В составе «Боки» немало бывших игроков «Манчестер Юнайтед»: в их рядах также значатся Серхио Ромеро, Маркос Рохо, который также играл за «Спартак», и Эдинсон Кавани. Как и в случае с испанцами, включим всех их в одну строчку нашего топа.

А вы будете следить за Клубным чемпионатом мира?