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Новичок «Реала» Хёйсен определился с игровым номером

вчера, 14:11

Защитник Дин Хёйсен подписал контракт с «Реалом» на 5 лет. О переходе игрока сборной Испании стало известно в мае.

Сегодня прошла презентация новичка. После заключения соглашения футболист получил от президента мадридского клуба Флорентино Переса маленькую копию стадиона, часы и футболку со своей фамилией и 24-м номером.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:01
Посмотрим как он будет играть
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 16:25
Не остановить сорокалетнего Роналду и позволить ему отличиться в игре - так себе портфолио для вдвое моложе защитника. Посмотрим, что из него в Реале получится.
sv_1969
sv_1969 ответ catal (раскрыть)
вчера в 15:45
Ну это как раз легко исправить)))
Incredulous
Incredulous ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:56
Асенсио игрок более оборонительный, по спортивному наглый, дерзкий и неуступчивый, очень хорош в подкатах, и в игре один в один. Одним словом - разрушитель. Очень напоминает игровой типаж Рамоса.

Хёйсен же, помимо защитных функций очень хорош в созидании. Отличается отличным первым пасом, подключениям к атакам, хорошим видением поля.

И один и второй - отличные защитники, просто они заточены под немного разные тактики. Уверен, что Алонсо будет отдавать предпочтение Хёйсену, так как Дин больше подходит под атакующий стиль Хаби. Хотя вполне возможно, что и Асенсио может отлично играть атакующего защитника, просто пока что ему не представлялась возможность показать себя в таком амплуа. Вот Алонсо и предстоит это выяснить.
catal
catal
вчера в 14:42
Неплохой защитник, единственный минус - он никогда не играл в Еврокубках.
протон
протон
вчера в 14:16
Парень играет неплохо, но, честно говоря, Асенсио произвёл больше впечатление своей игрой!
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