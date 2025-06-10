Новичок «Реала» Хёйсен определился с игровым номером

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вчера, 14:11

Защитник подписал контракт с «Реалом» на 5 лет. О переходе игрока сборной Испании стало известно в мае.

Сегодня прошла презентация новичка. После заключения соглашения футболист получил от президента мадридского клуба Флорентино Переса маленькую копию стадиона, часы и футболку со своей фамилией и 24-м номером.