Новичок «Реала» Хёйсен определился с игровым номером

Защитник Дин Хёйсен подписал контракт с «Реалом» на 5 лет. О переходе игрока сборной Испании стало известно в мае.
Сегодня прошла презентация новичка. После заключения соглашения футболист получил от президента мадридского клуба Флорентино Переса маленькую копию стадиона, часы и футболку со своей фамилией и 24-м номером.
Хёйсен же, помимо защитных функций очень хорош в созидании. Отличается отличным первым пасом, подключениям к атакам, хорошим видением поля.
И один и второй - отличные защитники, просто они заточены под немного разные тактики. Уверен, что Алонсо будет отдавать предпочтение Хёйсену, так как Дин больше подходит под атакующий стиль Хаби. Хотя вполне возможно, что и Асенсио может отлично играть атакующего защитника, просто пока что ему не представлялась возможность показать себя в таком амплуа. Вот Алонсо и предстоит это выяснить.
Хёйсен же, помимо защитных функций очень хорош в созидании. Отличается отличным первым пасом, подключениям к атакам, хорошим видением поля.
И один и второй - отличные защитники, просто они заточены под немного разные тактики. Уверен, что Алонсо будет отдавать предпочтение Хёйсену, так как Дин больше подходит под атакующий стиль Хаби. Хотя вполне возможно, что и Асенсио может отлично играть атакующего защитника, просто пока что ему не представлялась возможность показать себя в таком амплуа. Вот Алонсо и предстоит это выяснить.