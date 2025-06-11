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Хаби Алонсо определился со стартовым составом «Реала» на сезон-2025/26

вчера, 18:33

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо определился, какой стартовый состав будет чаще всего использовать в новом сезоне.

Скорее всего, основные 11 футболистов «сливочных» будут выглядеть так:

Вратарь: Тибо Куртуа.

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Эдер Милитао/Антонио Рюдигер, Дин Хёйсен, Альваро Каррерас.

Полузащитники: Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде, Франко Мастантуоно, Джуд Беллингем.

Нападающие: Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор.

Стоит отметить, что «Реал» ещё не оформил трансферы Каррераса и Мастантуоно, однако близок к этому.

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Все комментарии
catal
catal ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 00:03
Да еще в предсезонке будет кучка товарищеских игр. И конечно у Алонсо нет права передумать. Уже все решено. Это судьба )
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:24
Интересно, что думают Гюлер, Родриго и Карвахаль.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:06
впереди месяц кчм.
источник новостей думает. что Реал пройдет этот турнир без травм? )
там нет слабых соперников. и почти каждый вставить задачи по максимум.
даже Аль Хилял усилился. новый тренер Индзаги. будут и игроки новые.
напомню. в 2023 они команды играли в финале КЧМ старого формата.
5-3 тогда Реал выиграл.
ABir
ABir
вчера в 20:04
Все лучшие из достойных
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:26
Скорее всего😀
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:44
Очередные выдумки кого-то там...
Как Алонсо может определиться с составом на следующий сезон, если
во-первых, он провёл всего две тренировки с командой,
во-вторых, часть игроков ещё не вернулась со сборных,
в-третьих, ещё не все трансферы осуществлены,
в-четвертых, он ещё никого из команды не видел в деле, то есть в официальных матчах.

Думаю до начала сезона подобных новостей будет ещё очень много, но реальный состав мы увидим только в начале сезона, и то не факт, что этот состав будет окончательным.
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