Хаби Алонсо определился со стартовым составом «Реала» на сезон-2025/26

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо определился, какой стартовый состав будет чаще всего использовать в новом сезоне.
Скорее всего, основные 11 футболистов «сливочных» будут выглядеть так:
Вратарь: Тибо Куртуа.
Защитники: Трент Александер-Арнольд, Эдер Милитао/Антонио Рюдигер, Дин Хёйсен, Альваро Каррерас.
Полузащитники: Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде, Франко Мастантуоно, Джуд Беллингем.
Нападающие: Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор.
Стоит отметить, что «Реал» ещё не оформил трансферы Каррераса и Мастантуоно, однако близок к этому.
источник новостей думает. что Реал пройдет этот турнир без травм? )
там нет слабых соперников. и почти каждый вставить задачи по максимум.
даже Аль Хилял усилился. новый тренер Индзаги. будут и игроки новые.
напомню. в 2023 они команды играли в финале КЧМ старого формата.
5-3 тогда Реал выиграл.
источник новостей думает. что Реал пройдет этот турнир без травм? )
там нет слабых соперников. и почти каждый вставить задачи по максимум.
даже Аль Хилял усилился. новый тренер Индзаги. будут и игроки новые.
напомню. в 2023 они команды играли в финале КЧМ старого формата.
5-3 тогда Реал выиграл.
Как Алонсо может определиться с составом на следующий сезон, если
во-первых, он провёл всего две тренировки с командой,
во-вторых, часть игроков ещё не вернулась со сборных,
в-третьих, ещё не все трансферы осуществлены,
в-четвертых, он ещё никого из команды не видел в деле, то есть в официальных матчах.
Думаю до начала сезона подобных новостей будет ещё очень много, но реальный состав мы увидим только в начале сезона, и то не факт, что этот состав будет окончательным.
Как Алонсо может определиться с составом на следующий сезон, если
во-первых, он провёл всего две тренировки с командой,
во-вторых, часть игроков ещё не вернулась со сборных,
в-третьих, ещё не все трансферы осуществлены,
в-четвертых, он ещё никого из команды не видел в деле, то есть в официальных матчах.
Думаю до начала сезона подобных новостей будет ещё очень много, но реальный состав мы увидим только в начале сезона, и то не факт, что этот состав будет окончательным.