Хаби Алонсо определился со стартовым составом «Реала» на сезон-2025/26

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вчера, 18:33

Главный тренер «Реала» определился, какой стартовый состав будет чаще всего использовать в новом сезоне.

Скорее всего, основные 11 футболистов «сливочных» будут выглядеть так:

Вратарь: .

Защитники: , /, , .

Полузащитники: , , , .

Нападающие: , .

Стоит отметить, что «Реал» ещё не оформил трансферы Каррераса и Мастантуоно, однако близок к этому.