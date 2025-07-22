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Де Хеа сообщил, что отклонил предложения от других клубов из Англии

вчера, 10:42

Вратарь «Фиорентины» Давид Де Хеа рассказал источнику о том, что не хотел переходить в другой английский клуб после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Испанец покинул МЮ в июле 2023 года после 12 лет в команде. Затем у голкипера последовала годичная пауза, а летом 2024-го он перебрался во Флоренцию.

Я отклонил предложения из Англии, потому что, проведя столько лет в таком клубе, как «Юнайтед», чувствуешь, что больше не хочешь играть за другой клуб в Англии. Я хотел только «Манчестер Юнайтед», и хотя предложения из Англии действительно поступали, я знал, что не смогу играть где-то ещё.

Я провёл там всю свою жизнь. Именно этот клуб сформировал меня и позволил мне сделать замечательную карьеру. Я чувствовал, что пришло время отдохнуть и вернуться ещё сильнее. Меня спрашивали: «Когда ты вернёшься?» Я всех успокаивал: «Всё хорошо, сейчас вернусь». Вполне нормально, что после года отсутствия у людей возникают сомнения, но я был уверен, что после одной-двух игр вернусь к себе прежнему.

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7278x3nrv7vm
вчера в 12:25
Годичная пауза - и спортивная форма уже под большим вопросом.
Гость
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