Де Хеа сообщил, что отклонил предложения от других клубов из Англии

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вчера, 10:42

Вратарь «Фиорентины» рассказал источнику о том, что не хотел переходить в другой английский клуб после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Испанец покинул МЮ в июле 2023 года после 12 лет в команде. Затем у голкипера последовала годичная пауза, а летом 2024-го он перебрался во Флоренцию.