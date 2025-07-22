«Пари НН», «Сочи» и «Ахмат» приземлили. Авторы привозов – в антисборной 1-го тура Российской Премьер-Лиги

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22 июля 2025, 15:55

Изучаем внимательно.

Вратарь

Никита Медведев («Пари НН»)

Понятно, что солидную роль в разгроме от «Краснодара» сыграли защитники «Пари НН», о них ещё скажем ниже. Но Медведев в первом же туре получил разгром. И ведь «быки» были не в форме, в первом тайме преимущество вообще было за нижегородцами. Поэтому даже 0:1 к перерыву выглядели не так страшно. Пока южане не довели до разгрома. Второй гол – Никита потерял створ и не успел вернуться (тут коллективная вина, защитник тоже ошибся с пасом). Эту игру Медведев точно не может занести себе в актив.

Защитники

Илья Вахания («Ростов»)

Защитник проиграл дуэль Луису Энрике, бразилец делал в его зоне всё, что хотел. Отдал в штрафную, после чего «Зенит» сравнял, потом скинул на Дркушича после штрафного. Центрбек пробил в перекладину. Во втором тайме убегал в контратаку – спасло только то, что вингер поскользнулся. Очень много остроты допустил именно Илья.

Виктор Александров («Пари НН»)

Один из виновников разгромного поражения от «Краснодара». У «Пари НН» шла игра, в первом тайме они могли открывать счёт. Но это сделали «быки» – Коста выиграл верх после подачи как раз у Александрова. На второй отрезок хозяева вышли с той же мотивацией. У команды были шансы спасти хотя бы ничью. Ударом под дых стала вторая ошибка Виктора – после простого выноса с половины «быков» под давлением попытался отдать на вратаря, но отправил мяч в ворота.

Виктор Мелёхин («Ростов»)

Защитник южан как будто не вышел на игру. Часто терял игрока, которого опекал – так позволил забить Кассьерре, после потерялся на фланге в эпизоде с пенальти на Энрике. Вратарю пришлось фолить, поскольку вингера никто не накрывал. В итоге «Зенит» реализовал 11-метровый, вырвался вперёд и оформил волевую победу.

Кирилл Заика («Сочи»)

«Локо» мог выигрывать и с более крупным счётом, но вплоть до концовки мяч не шёл в ворота. Заика ничего не мог сделать с игроками в своей зоне. Уже на седьмой минуте с его фланга пошла опасная подача на дальнюю. Потом он не успел за Комличенко в эпизоде с контратакой и ударом Батракова. Застрял на чужой половине, когда Руденко ворвался в штрафную и едва не заработал пенальти. Южане пропустили трижды за последние 10 минут, а Заика сначала проиграл борьбу Руденко, потом метался между Бакаевым и Руденко. Гол Зелимхана – не его вина, но действовал Кирилл крайне неуверенно.

Полузащитники

Мамаду Майга («Пари НН»)

Оборона «Пари НН» в целом в какой-то момент превратилась в проходной двор – со знаком «минус» успел отличиться и опорник нижегородцев Мамаду Майга. Если второй гол – вина Александрова и Медведева, то третий «быкам» подарил лично полузащитник хозяев. Когда Кордоба бежит в давление, нужно действовать максимально осторожно, Майга же откинул мяч далеко вперёд, дав Джону пространство. Дальше – исполнительское мастерство.

Хуссем Мрезегуэ («Динамо» Махачкала)

В оборонительной работе участвовал, но при этом был незаметен, а в ключевых моментах ошибся. «Красно-белые» могли забивать больше – в частности, Солари бил из-под Хуссема, но мяч разминулся со створом. А потом, когда москвичи всё же вырвались вперёд, полузащитник махачкалинцев проиграл верх Умярову.

Богдан Йочич («Рубин»)

Казанцы одержали победу, но их полузащитник не попал в темп игры и схватил жёлтую. Довольно слабая игра от сербского футболиста.

Нападающие

Муми Нгамалё («Динамо»)

«Бело-голубые» слабо начали сезон и поделили очки с «Балтикой». Большие проблемы у команды возникали в атакующей стадии. Одним из немногих, кто брал игру на себя и от кого исходила опасность, был Ярослав Гладышев. На противоположном фланге оказался совершенно незаметен Нгамалё. Страшные цифры – легионер вообще не нанёс ни одного удара по воротам калининградцев.

Иван Сергеев («Динамо»)

Иван просто слился с газоном на 90 минут матча с «Балтикой» и не принёс «Динамо» никакой пользы в завершении. Остроты от него было мало, а единственный свой гол «Динамо» забило после углового. Автором гола стал не кто-то из линии атаки, а крайний защитник Касерес.

Дмитрий Пестряков («Акрон»)

Молодёжь – это практически всегда синоним нестабильности. Дмитрий раскрылся в родной команде, но в игровой темп пока не втянулся. Оборона «Крыльев» не давала вингеру свободного пространства, он отметился ударом в створ в первом тайме, но после этого потерялся. Вдобавок Пестряков под давлением сунул мяч Лончару, соперник успел в подкат, и гости разогнали голевую атаку.

Главный тренер

Алексей Шпилевский («Пари НН»)

Тяжело ставить атакующий футбол, когда нет футболистов подходящего уровня. У «Пари НН» довольно слабый состав по меркам Премьер-Лиги, так что для Шпилевского, который сложился как тренер в «Лейпциге», это тяжелейшее испытание. И против «Краснодара» он не показал тренерской гибкости. Команда полетела вперёд – и это давало определённый эффект. Проблема в том, что качество игроков не позволяло успевать отрабатывать в обороне. Команде не хватило концентрации, сами себе забили глупейший второй мяч, получили третий после грубой ошибки. Шпилевский никак не смог повлиять на исход игры.

Огорчение недели. Пощёчина для обновившегося «Ахмата»

Лучший пример того, что трансферы – не всегда гарантия результата. Грозненцы солидно укрепились в межсезонье: в группу атаки привезли Мансилью и Касинтуру, плюс вернули Конате, в линию обороны приобрели Н’Донга, Сидорова, увеличили глубину состава. Но в первом же матче разбились об организованный «Рубин».

Для «Ахмата», если команда сделает выводы, так даже лучше – поражение поможет избавиться от ложных надежд и сконцентрироваться на поиске рабочих сочетаний.