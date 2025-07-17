«Зенит» вернётся на вершину, удивят Карпин и молодые футболисты. Ожидания от РПЛ сезона 2025/26

Чемпионат России готов к старту.
«Зенит» исправит ошибки весны
Надеемся на достойное сопротивление, но петербуржцы мощнее всех. Они не потеряли статус фаворитов после второго места весной. «Краснодар» выступил красиво, но в финале Суперкубка против ЦСКА «быки» напомнили о короткой скамейке и нюансах на флангах. О московских конкурентах «Зенита» скажем чуть ниже, а пока нахваливаем северян за щедрость. У клуба крутые новички Вега и Жерсон. Хотя даже без них достаточно звёзд. Сомневаемся лишь в Семаке. Тренеру надо восстановить репутацию после невзрачных поединков весной. Остались без Кубка страны и без победы в РПЛ в год столетнего юбилея клуба. Теперь нужно повторить опыт «Баварии». «Зенит» должен вернуться на вершину после сенсационного чемпионства «Краснодара».
Москвичи сыграют более зрело
У «Локомотива» больше проблем до старта сезона, чем у его соседей. Зато Галактионов располагает талантливым молодым составом, который дожимал конкурентов в концовках матчей. У «Динамо» новый тренер Карпин и неплохой рисунок игры. Классный футбол опорника Глебова и защитника Осипенко поднимет шансы москвичей на борьбу за чемпионство. У ЦСКА тоже новый наставник. Челестини выиграл первый трофей в России – Суперкубок, и показал уважение к предшественнику Николичу. Швейцарец развивает идеи бывшего тренера. Также есть многострадальный «Спартак». Станкович не дождался крутых новичков, зато Деян лучше понимает РПЛ. При правильном подходе все столичные клубы заиграют качественнее.
Результативность не просядет
Два года назад результативность в РПЛ вышла на немецкий уровень – 3,04 гола за игру. Затем отечественные клубы немножко просели, а в прошлом сезоне снова порадовали. Забивали по 2,70 гола за матч. Неплохо, особенно если помнить о сейвах главных голкиперов лиги. Некоторые команды РПЛ закрыты по тактической природе, но новички лиги не обладают ресурсами, чтобы остановить форвардов фаворитов. Можно придраться к нападению «Краснодара», где Кордобе нужна поддержка новых крутых вингеров до закрытия трансферного окна. Зато у «Зенита», «Спартака», «Динамо» и даже у ЦСКА немало атакующих вариантов. Результативность должна порадовать. Класс нападающих выше уровня игры защитников в большинстве поединков РПЛ.
Могут очаровать новые тренеры
Карпин ставит размашистый футбол в «Динамо». Теперь у Валерия Георгиевича намного больше ресурсов, чем было в «Ростове», уровень амбиций клуба иной. Не стоит делать выводы по одному матчу о классе наставника Челестини, но швейцарец Фабио подходит ЦСКА по одной важной характеристике – он умеет выигрывать трофеи. В РПЛ «армейцы» не фавориты, но команда была второй в лиге с Федотовым. Также помнят успехи в Кубке России с разными тренерами. ЦСКА может удивить с Челестини, если его идеи приживутся. Также включатся Сторожук с «Ахматом», у команды достойное усиление, и Адиев с «Крыльями Советов», ещё один новый наставник. Дальше будут отставки, и это снова путь к очарованию другим тренером.
Посещаемость матчей вырастет
В прошлом сезоне в федеральном эфире показали 19 поединков «Зенита». По 16 раз транслировали матчи «Динамо», «Спартака» и «Краснодара». Самый высокий рейтинг в категории совершеннолетних зрителей у матчей «Спартака». Также у игр «красно-белых» самая высокая средняя аудитория. Четыре миллиона телезрителей – достойный показатель. Но важно активнее работать с живой публикой. РПЛ смотрят, лига интересна россиянам, невзирая на конкуренцию с другим развлекательным контентом. Вот только есть паспорт болельщика, из-за чего нельзя существенно улучшить посещаемость на многих больших стадионах. Средняя посещаемость лиги пока составляет всего 12 тысяч человек. Далеко до пикового уровня в 16,8 тысяч в 2019 году.
«Краснодар» избежит кризиса
Лидерство «горожан» в таблице после десяти или двадцати туров станет сюрпризом. Но тренер Мусаев знает свою команду, а владелец клуба Галицкий найдет деньги на парочку новичков. Оценят первые матчи, останется время для экстренных сделок. Точно ищут усиление на фланги. Поражение в Суперкубке стало щелчком по носу. «Краснодар» не сыграл лучше ЦСКА, а у «армейцев» вечные проблемы с деньгами и трансферами. Надеемся, что «горожане» не сильно просядут в таблице. Каждый год один из стандартных фаворитов норовит развалиться по игре, но у «Краснодара» неплохая футбольная структура. Только готовность латералей и вингеров вызывает большие вопросы. Важно, чтобы заиграли новый хавбек Дуглас и вингер Фуртадо.
Порадуют молодые футболисты
Батраков из «Локомотива» и Кисляк из ЦСКА, Педро из «Зенита» и Окишор из «Динамо» могут очаровать в будущем сезоне. Хотя про Пиняева тоже не забываем, как и о менее известных футболистах в категории до 23 лет. Может выстрелить человек, в которого раньше не верили. Например, у «Динамо» есть не только молодой форвард Боков, а также 21-летний Бабаев. Ульви не показал себя в «Крыльях Советов» в аренде. Но пока Тюкавин приходит в себя после травмы, у всех нападающих есть шанс впечатлить Карпина. У «Спартака» и «Зенита» проблемы с молодыми воспитанниками, но в РПЛ не два клуба. Кроме привычных Козлова из «Краснодара» и Мелехина из «Ростова», появятся новые молодые футболисты в заметных командах.
Удивит гонка лучших снайперов
Угальде из «Спартака» выиграл приз лучшему снайперу сезона, хотя до этого у него была безголевая серия в РПЛ. Непросто угадать самого результативного футболиста к весне 2026. В лиге много нападающих и мало по-настоящему стабильных игроков атаки. Дзюба постарел, а в составе «Акрона» сложно забить 20 мячей в РПЛ. У Кассьерры конкуренты в «Зените». Неожиданный победитель, вроде Гамида Агаларова, возможен, но вероятнее успех Кордобы из «Краснодара» или Тюкавина, если он быстро восстановится, а «Динамо» порадует результативностью. Впереди интересный забег, в котором не только опытные Кордоба и Даку из «Рубина». Даже Батраков из «Локомотива» в гонке, если Комличенко будет делиться с напарником моментами.