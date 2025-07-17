«Зенит» вернётся на вершину, удивят Карпин и молодые футболисты. Ожидания от РПЛ сезона 2025/26

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17 июля 2025, 09:01

Чемпионат России готов к старту.

«Зенит» исправит ошибки весны

Надеемся на достойное сопротивление, но петербуржцы мощнее всех. Они не потеряли статус фаворитов после второго места весной. «Краснодар» выступил красиво, но в финале Суперкубка против ЦСКА «быки» напомнили о короткой скамейке и нюансах на флангах. О московских конкурентах «Зенита» скажем чуть ниже, а пока нахваливаем северян за щедрость. У клуба крутые новички Вега и Жерсон. Хотя даже без них достаточно звёзд. Сомневаемся лишь в Семаке. Тренеру надо восстановить репутацию после невзрачных поединков весной. Остались без Кубка страны и без победы в РПЛ в год столетнего юбилея клуба. Теперь нужно повторить опыт «Баварии». «Зенит» должен вернуться на вершину после сенсационного чемпионства «Краснодара».

Москвичи сыграют более зрело

У «Локомотива» больше проблем до старта сезона, чем у его соседей. Зато Галактионов располагает талантливым молодым составом, который дожимал конкурентов в концовках матчей. У «Динамо» новый тренер Карпин и неплохой рисунок игры. Классный футбол опорника Глебова и защитника Осипенко поднимет шансы москвичей на борьбу за чемпионство. У ЦСКА тоже новый наставник. Челестини выиграл первый трофей в России – Суперкубок, и показал уважение к предшественнику Николичу. Швейцарец развивает идеи бывшего тренера. Также есть многострадальный «Спартак». Станкович не дождался крутых новичков, зато Деян лучше понимает РПЛ . При правильном подходе все столичные клубы заиграют качественнее.

Результативность не просядет

Два года назад результативность в РПЛ вышла на немецкий уровень – 3,04 гола за игру. Затем отечественные клубы немножко просели, а в прошлом сезоне снова порадовали. Забивали по 2,70 гола за матч. Неплохо, особенно если помнить о сейвах главных голкиперов лиги. Некоторые команды РПЛ закрыты по тактической природе, но новички лиги не обладают ресурсами, чтобы остановить форвардов фаворитов. Можно придраться к нападению «Краснодара», где Кордобе нужна поддержка новых крутых вингеров до закрытия трансферного окна. Зато у «Зенита», «Спартака», «Динамо» и даже у ЦСКА немало атакующих вариантов. Результативность должна порадовать. Класс нападающих выше уровня игры защитников в большинстве поединков РПЛ .

Могут очаровать новые тренеры

Карпин ставит размашистый футбол в «Динамо». Теперь у Валерия Георгиевича намного больше ресурсов, чем было в «Ростове», уровень амбиций клуба иной. Не стоит делать выводы по одному матчу о классе наставника Челестини, но швейцарец Фабио подходит ЦСКА по одной важной характеристике – он умеет выигрывать трофеи. В РПЛ «армейцы» не фавориты, но команда была второй в лиге с Федотовым. Также помнят успехи в Кубке России с разными тренерами. ЦСКА может удивить с Челестини, если его идеи приживутся. Также включатся Сторожук с «Ахматом», у команды достойное усиление, и Адиев с «Крыльями Советов», ещё один новый наставник. Дальше будут отставки, и это снова путь к очарованию другим тренером.

Посещаемость матчей вырастет

В прошлом сезоне в федеральном эфире показали 19 поединков «Зенита». По 16 раз транслировали матчи «Динамо», «Спартака» и «Краснодара». Самый высокий рейтинг в категории совершеннолетних зрителей у матчей «Спартака». Также у игр «красно-белых» самая высокая средняя аудитория. Четыре миллиона телезрителей – достойный показатель. Но важно активнее работать с живой публикой. РПЛ смотрят, лига интересна россиянам, невзирая на конкуренцию с другим развлекательным контентом. Вот только есть паспорт болельщика, из-за чего нельзя существенно улучшить посещаемость на многих больших стадионах. Средняя посещаемость лиги пока составляет всего 12 тысяч человек. Далеко до пикового уровня в 16,8 тысяч в 2019 году.

«Краснодар» избежит кризиса

Лидерство «горожан» в таблице после десяти или двадцати туров станет сюрпризом. Но тренер Мусаев знает свою команду, а владелец клуба Галицкий найдет деньги на парочку новичков. Оценят первые матчи, останется время для экстренных сделок. Точно ищут усиление на фланги. Поражение в Суперкубке стало щелчком по носу. «Краснодар» не сыграл лучше ЦСКА , а у «армейцев» вечные проблемы с деньгами и трансферами. Надеемся, что «горожане» не сильно просядут в таблице. Каждый год один из стандартных фаворитов норовит развалиться по игре, но у «Краснодара» неплохая футбольная структура. Только готовность латералей и вингеров вызывает большие вопросы. Важно, чтобы заиграли новый хавбек Дуглас и вингер Фуртадо.

Порадуют молодые футболисты

Батраков из «Локомотива» и Кисляк из ЦСКА , Педро из «Зенита» и Окишор из «Динамо» могут очаровать в будущем сезоне. Хотя про Пиняева тоже не забываем, как и о менее известных футболистах в категории до 23 лет. Может выстрелить человек, в которого раньше не верили. Например, у «Динамо» есть не только молодой форвард Боков, а также 21-летний Бабаев. Ульви не показал себя в «Крыльях Советов» в аренде. Но пока Тюкавин приходит в себя после травмы, у всех нападающих есть шанс впечатлить Карпина. У «Спартака» и «Зенита» проблемы с молодыми воспитанниками, но в РПЛ не два клуба. Кроме привычных Козлова из «Краснодара» и Мелехина из «Ростова», появятся новые молодые футболисты в заметных командах.

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