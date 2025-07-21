Топ-форварды ожидают трансферов. «Барселона» берёт скандалиста, МЮ и «Арсенал» забрасывают «Спортинг» деньгами

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21 июля 2025, 12:28

Трансферная сага с клубами АПЛ – главное событие лета.

Виктор Осимхен – из «Наполи» в «Галатасарай»

В 26 лет нигериец готов отправиться в чемпионат Турции, это довольно печально. Виктор играл на топ-уровне в «Наполи» и после чемпионского сезона обратил на себя внимание всех европейских грандов. Нападающий стал заложником своей трансферной стоимости. «Наполи» дорого приобрёл его и не собирался отпускать дешевле. Отношения испортились, последовала аренда в «Галатасарай». И это после того, как ходили разговоры о переходе в «Челси».

Даже сейчас Осимхен легко бы вписался в топ-клуб и стал бы одним из лидеров. Тем более запрос на завершителя есть – как минимум «Арсенал» и МЮ в поисках. Проблема в том, что нигериец уже год провёл в Турции, контракт истекает уже следующим летом, а запросы «Наполи» не снизились. Только «Галатасарай» согласился на эти условия. По последним данным, клубы договорились о полноценном трансфере за 75 млн евро. Вдобавок «Наполи» полагается 10% от суммы перепродажи, а турки не смогут продать Виктора итальянским клубам в ближайшие два года.

Маркус Рэшфорд – из МЮ в «Барсу»

Англичанин дождался-таки предложения от «Барсы», а ведь в столице Каталонии он хотел оказаться ещё зимой, когда ему только начали искать новую команду. Тогда вингер отправился в «Астон Виллу» на правах аренды, «львы» не стали заниматься полноценным трансфером. При этом дорога в МЮ , судя по всему, закрыта. Никуда не делся Рубен Аморим, которому воспитанник «Юнайтед» оказался не нужен.

«Сине-гранатовые», в свою очередь, сохранили интерес к Маркусу. Клуб привлекает его способность играть на острие и на фланге. Май прошёл в наведении справок, при этом изначально «блауграна» отдавала предпочтение Нико Уильямсу и затем Луису Диасу. Трансфер первого внезапно сорвался, трансфер второго признали невыгодным – «Ливерпуль» просил много, переговоры продвигались со скрипом.

Что касается Рэшфорда, «Барсе» удалось уломать МЮ на аренду вместо полноценного трансфера, так ещё и прописать в договоре опцию выкупа за 30-35 млн евро вместо требуемых манкунианцами 50. Вдобавок «сине-гранатовые» договорились на 15-процентное сокращение зарплаты игрока, он будет получать 14 млн евро до вычета налогов. Но даже так эта сделка довольно спорная для каталонцев.

Виктор Дьёкереш – из «Спортинга» в «Арсенал» или МЮ

В свой первый сезон за «Спортинг» Виктор забил 29 мячей за 33 матча чемпионата, в минувшем сезоне за то же количество игр – уже 39 голов. Швед привлёк внимание английских грандов, так что оставаться в Лиссабоне просто не было смысла. Двумя основными претендентами считались МЮ и «Арсенал».

Пока что это вообще главная сага лета. «Канониры» считались главным претендентом, при этом параллельно вели Шешко. Лондонцы предлагали 70 млн евро, португальцы хотели не меньше 80. Когда английский гранд предложил 65+15, «Спортинг» захотел фиксированную сумму не менее 70 миллионов. В то же время с игроком уже договорились о контракте до 2030 года, сам футболист из-за сильного желания перейти не явился на сбор команды.

По последним данным, сложностями в переговорах решил воспользоваться МЮ . Аморим уже работал с Виктором в «Спортинге», так что интерес понятен. «Красные дьяволы» готовы заплатить запрашиваемые 80 млн евро. С другой стороны, агенты считают эти слухи попытками давления «Спортинга», а футболист хочет только в «Арсенал».

Уго Экитике – из «Айнтрахта» в «Ливерпуль»

С Уго получается довольно интересно. Форвард, заново раскрывшийся в «Айнтрахте», изначально заинтересовал «Ньюкасл». «Сороки», видимо, забеспокоились за сохранность ключевого игрока Исака: зимой за шведом приходил «Арсенал», теперь активизировался «Ливерпуль». В Экитике, вероятно, увидели альтернативу своему форварду-универсалу. Только в итоге на Уго переключились сами мерсисайдцы – за своего лидера «сороки» требовали баснословные деньги.

История развивалась довольно быстро – примерно за неделю «красные» с Экитике согласовали условия личного контракта и договорились с «орлами» по компенсации. «Айнтрахт» заработает на продаже 90+ млн евро (сумма с учётом бонусов – 95 млн), контракт с Уго рассчитан на шесть лет.

Гонсалу Рамуш – из ПСЖ в «Милан»

Не сказать, что португалец – лишнее звено в «Пари Сен-Жермен», но к лидерам он не относится. Гонсалу закрепился в статусе футболиста обоймы. В свой дебютный сезон отметился 11 голами в 29 играх чемпионата Франции, в минувшем розыгрыше Лиги 1 провёл 22 игры и забил 10 мячей, отдав при этом три голевые.

Луис Энрике нашёл для себя основного форварда. Как ни странно, это Дембеле. Усман крышесносно начал 2025 год, сейчас результативность несколько снизилась, но для испанца до сих пор это приоритетный вариант. Рамуш остался лишь запасным вариантом. Да, весной выходил в старте на острие, но лишь тогда, когда требовалось дать отдых Усману между матчами плей-офф ЛЧ .

Конечно, в «Милане» тоже есть Сантьяго Хименес. Но в этом случае у Рамуша больше шансов. Это хотя бы равная конкуренция – мексиканец пришёл зимой в команду Сержиу Консейсау. Тренер уже покинул команду, а для Аллегри Хименес и Рамуш будут равны.

По последним данным, «россонери» считают Гонсалу приоритетным вариантом усиления позиции. Руководство уже связалось с представителями форварда для переговоров, парижанам итальянцы готовы заплатить 30 млн евро.