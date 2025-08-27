Впервые сыграют в Лиге чемпионов. Неожиданные команды прошли отбор

1756277770

вчера, 09:56

«Кайрат» особенно удивил.

«Будё-Глимт»

До последнего времени норвежцы особых успехов в еврокубках не добивались, только пытались пробиться в основной этап. В сезоне-2021/22 попали Лигу конференций – этот турнир оказался команде по силам, она прошла групповую стадию, в плей-офф выбила АЗ , но в четвертьфинале вылетела от «Ромы».

Сейчас «Будё-Глимт» на подъёме. Ещё весной команда играла в плей-офф Лиги Европы, где дошла до полуфинала. На этом пути норвежцы выбили «Твенте», «Олимпиакос» и «Лацио». А теперь пробились и в основной этап главного еврокубка. К счастью для норвежского клуба, им не пришлось проходить сетку отбора с самого начала – коллектив вышел в квалификационный раунд плей-офф, где сошёлся со «Штурмом». И с австрийцами всё сложилось прекрасно – дома подопечные Кнутсена оформили разгром, а Никита Хайкин записал себе в актив «сухарь» (5:0).

Понятно, что при таком раскладе у австрийцев просто не осталось шансов переломить ход противостояния. К тому же дома они снова пропустили первыми, а включились лишь при 0:1. Сравняли до перерыва, во втором тайме забили победный, но этого не хватило, чтобы пройти в основной этап. А вот «Будё-Глимт» гимн Лиги чемпионов услышит. И это будет их дебют в основном этапе главного еврокубка.

«Пафос»

Киприотам пришлось на порядок тяжелее, чем норвежцам. Во-первых, их путь в отборочном турнире начался раньше. Во-вторых, столкнулись сразу с двумя тяжёлыми соперниками. А главное – последним шагом было столкновение с «Црвеной Звездой», которая годом ранее не пустила в ЛЧ как раз норвежский клуб.

С «Маккаби» после домашней ничьей оформили победу на выезде, дальше встретились с киевским «Динамо». Притом, что состав последних в четыре раза дороже, чем у «Пафоса», оба раза победа оставалась за киприотами. В гостях всё шло к безголевой ничьей, но на последних минутах Андерсон Силва принёс гостям победу. В ответной встрече – более уверенные 2:0.

Столкновение с «Црвеной Звездой» – кульминация. В первом матче, который состоялся на выезде, удача была на стороне кипрского клуба – уже на первой минуте они повели в счёте. Отличился Жоан Коррея. Во втором тайме гости удвоили преимущество, «Звезда» ответила голом с пенальти, а последние минуты проходили в нервной обстановке, но «Пафос» удержал минимальное преимущество.

Дома было очень тяжело. Мяч не шёл в ворота, во втором тайме предательский отскок привёл к голу сербов – символично, что бил капитан «Црвены» Иванич. Игра утекала из рук хозяев, но в самой концовке заработали стандарт. После подачи Жажа отправил мяч на дальнюю штангу, но тот свечой залетел прямо в ворота. С минимальным преимуществом победа за «Пафосом». Для них это тоже будет дебют в ЛЧ .

«Кайрат»

Вот те, кто прошёл отбор с первых стадий и добрался до основного этапа. «Жёлто-чёрные» выбили «Олимпию», «КуПС», «Слован» и оставили все силы в изматывающем поединке с «Селтиком». Шотландцы вязали по рукам и ногам, поединок в Глазго завершился «сухой» ничьей, да и в ответном поединке счёт открыть не удалось. Поединок перешёл сначала в дополнительное время, а потом и в серию пенальти.

Дошло до смешного – даже там после трёх ударов с точки горели 0:0, а победу принесли голы двух центральных защитников и опорника. Сначала счёт размочил Мартынович, а потом Егор Сорокин реализовал точку, которая стала для «Кайрата» победной. Два экс-футболиста «Краснодара» покинули РПЛ задолго до триумфа «быков», зато в «Кайрате» нашли себя и теперь сыграют в ЛЧ .

Главное противостояние – сегодня

Даже в отборочном турнире бывают яркие афиши. Экс-форвард «Виллы» Дуран против Павлидиса. Творцы сенсации Марокко на ЧМ -2022 против молодых португальцев, на которых уже положили глаз европейские гранды. «Особенный», выросший как тренер в «Порту», против принципиального соперника. У «Бенфики» и «Фенербахче» хватает топ-исполнителей, их составы по совокупной стоимости колеблются в районе 300 млн евро, что в 10 раз больше, чем у команд выше.

При этом первый поединок завершился со счётом 0:0. Моуриньо говорит, что «Бенфика» играла на ничью и добилась желаемого, при этом отмечает:

«Бенфика» сыграла так, как сыграла. Это показывает, что они уважают нас. Они обладают более серьёзным потенциалом и мастерством. Они видели, как мы сыграли против «Фейеноорда». Соперник добился стратегически желаемого результата, сыграв в пять защитников. Хороший результат для них. Никакой критики. Я сам использовал десять человек в обороне против «Барселоны».

Для лиссабонцев к лучшему, что победитель будет определяться на их территории. С другой стороны, за Моуриньо – огромнейший опыт в еврокубках, борьбы без права на ошибку. Он как никто другой знает, как выигрываются такие матчи.

Осталось четыре путёвки

Помимо этой встречи, сегодня запланированы ещё три игры. «Карабах» примет «Ференцварош», «Базель» отправится в гости к «Копенгагену», а «Брюгге» и «Рейнджерс» разыграют путёвку в Бельгии. «Брюгге» в гостях добился преимущества в два мяча, что уже сильный козырь, азербайджанцы на удивление легко смяли «Ференцварош» (3:1), тоже на территории соперника. А вот «Базель» и «Копенгаген» отложили разборки до ответного матча – 1:1.