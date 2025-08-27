Кубковое раздолье. «Спартак», «Зенит» и «Ахмат» в одной компании

1756243328

сегодня, 00:22

Не дали заскучать. Почти.

Чем хороши и одновременно плохи матчи Кубка России? С одной стороны, турнир выглядит затянутым и напичканным матчами ради матчей. С другой – это возможность всегда держаться в соревновательном тонусе, просматривать неожиданные сочетания футболистов, а еще повод лишний раз обсудить чей-то провал или взлет. Причем клубы и тренеры находятся в щекотливой ситуации. Им вроде бы нужно добиваться результата, чтобы избавить себя от давления (особенно участникам сегодняшних поединков), но не хочется на кубковые встречи тратить максимум сил. В этой дихотомии кроется прелесть и беда Кубка России в его современном формате. Тем интереснее то, что происходит порой на его полях.

Никакого праздника

Например, в Оренбург пожаловал «Зенит». И вроде бы должна быть вполне проходная история для команды из Санкт-Петербурга. Однако последние результаты подопечных Сергея Семака не радуют. Нужно не просто отбывать номер во второстепенном турнире, а доказывать, что предыдущие осечки – это несчастный случай.

За доказывание на «Оренбурге» «Зенит» взялся с первых же минут. И уже к середине первого тайма вел со счетом 3:0, сняв все вопросы о победителе, как казалось на тот момент. Но это и вскрыло другую проблему современных петербуржцев – они не могут удерживать игру под контролем и стабильно управлять ею. Собственно, в течение десяти минут после третьего забитого «Зенитом» мяча «Оренбург» это продемонстрировал, отыграв два гола.

Был бы номер, конечно, забей до перерыва хозяева и третий, но вместо этого они пропустили с пенальти, так что на второй тайм «Зенит» все равно выходил в более-менее расслабленном режиме. И вторая половина выдалась менее результативной, зато оба забитых в ней мяча вышли шедевральными. Сначала Максим Глушенков положил идеальный гол в «девятку» со штрафного, потом Азамаз Ревазов ответил не менее блистательным дальним ударом. История с Глушенковым, кстати, достойна отдельного упоминания.

Максим продолжает свои «постголевые» перформансы, адресованные единственному зрителю – его главному тренеру. Снова после голов он не стал их демонстративно праздновать. Есть ощущение, что Семаку понравится держать Глушенкова в таком нервическом напряжении и в режиме непрерывного доказывания – потому что это дает результат, и полузащитник забивает и забивает. Может быть, Глушенкову понравится так оригинально «праздновать» свои голы, и он сделает это своей фишкой. А еще интересно, как он будет реагировать, если забьет в ближайших матчах сборной. Будет забавно наблюдать, когда после тех голов он устроит ликование. В общем, любопытных вопросов много. Как например, что должно случиться, чтобы Глушенков стал радоваться публично голам за «Зенит»? Сигналом чего это будет?

Пока же можно констатировать, что «Оренбург» и «Зенит» знатно повеселили публику, петербуржцы забили пять, нанеся девять ударов по чужим воротам против 13 у хозяев. Отличная реализация, надо заметить.

Сила доказательств

Если «Зениту» в предыдущем случае нужно было доказывать, что неудачный отрезок скорее является недоразумением, то «Спартак» в таком режиме трудится уже несколько лет. В состоянии превозмогания красно-белая команда и сейчас. Деян Станкович нервно смеется, вокруг него кружат слухи, игроков бросает то в жар, то в холод, болельщиков – тоже. Быть фанатом «Спартака» никогда не скучно.

А тут еще новый повод подвезли – дебют Ильи Самошникова, вокруг перехода которого было много кривотолков, что сделало его одной из самых ожидаемых сделок лета. И экс-игрок «Локомотива» не подкачал. (Как и Глушенков из предыдущей части). Для затравки Илья уже на 10-й минуте схлопотал желтую карточку, едва не привезя этой игрой рукой пенальти, но потом разбегался и устроил «Пари НН» уничтожение.

Уже через пару минут Самошников показал, за что среди прочего его взял «Спартак». После ввода мяча из аута от Ильи тот заскакал по штрафной и удачно лег на ногу Роману Зобнину, открывшему счет быстрым голом. «Спартак», воодушевившись, полетел вперед и ближе к концу первого тайма увеличил отрыв. Теперь Самошников отметился голом сам. Удачно сыграл на добивании после штрафного от Даниила Зорина, который парировал вратарь.

Тут бы нижегородцам встрепенуться и поймать «Спартак» на его нестабильности во втором тайме. Но, кажется, «Пари НН» в текущем состоянии еще более плачевен. Побрыкавшись некоторое время, гости пропустили еще два мяча в конце поединка. Общий счет вполне отражает соотношение сил. Спартаковцы нанесли 15 ударов по воротам, 13 из которых пришлись в створ. У «Пари НН» всего четыре попытки и только одна точная.

Эмоциональные качели

На фоне веселья, устроенного «Зенитом» и «Спартаком», поединок «Ахмата» и «Рубина» выглядел как снотворное для тех, кто не любит засиживаться допоздна в будний день. Все интересное уложилось в первые полчаса, когда Лечи Садулаев и Георгий Мелкадзе забили два мяча в ворота «Рубина». Надо сказать, казанцы выставили экспериментальный состав. Даже слишком. Видимо, Рашид Рахимов так увлекся экспериментом, что забыл попросить своих ребят бегать, а не передвигаться пешком.

Расшевелить казанскую команду смогли только замены, которые сделали ее состав более-менее привычным и боевым. Но было уже поздно. «Ахмат» Станислава Черчесова заперся на все засовы, забаррикадировался и не подпускал к себе представителей «Рубина» любыми судьбами. Не помогло гостям даже подобие штурма в самом финале. Но в результате имеем 14 ударов по воротам на двоих и полтора голевых момента.

Тут даже интересен не столько конкретный матч, сколько продолжающийся тренд. Ведь «Ахмат» в первых четырех встречах сезона не побеждал, а «Рубин» – не проигрывал. Теперь настроение такое, словно они поменялись местами. Но вдруг это всего лишь кубковое обманчивое впечатление? В этом прелесть и беда Кубка России. Никогда не знаешь, что все это значит, а тренеры могут в любой момент оправдаться статусом турнира и экспериментами. Только порой, если копнуть глубже, как это было в случае с Валерием Карпиным и «Динамо», окажется, что кубковые трудности есть признак более системных проблем.