16-летний подросток подарил «Ливерпулю» победу. Чемпионы драматично сломили «Ньюкасл»

1756190034

сегодня, 09:33

Также едва не сломали ван Дейка.

Воспитанник школы «Челси» выручил «Ливерпуль»

Рио Нгумоха родился в Лондоне. С восьми лет он воспитывался в школе «Челси». Лишь год назад «Ливерпуль» перехватил левого вингера. Подросток, которому в пятницу исполнится 17 лет, неожиданно удачно влился в первую команду на сборе «красных». Выходца из семьи нигерийцев тепло встретили футболисты основного состава Слота. Салах, ван Дейк и Гакпо опекали юного парня, а Рио отметил профессионализм старших коллег. «Ливерпуль» спокойно готовился к сезону без Клубного чемпионата мира, но начал со скрипом.

Поражение от «Кристал Пэлас» в финале Суперкубка Англии не отрезвило оборону. Они не стали защищать Алиссона надежнее. У «Ливерпуля» очень слабая игра в обороне, что доказали два гола Семеньо из «Борнмута» в первом туре. А «Ньюкасл» отыгрался с 0:2 вдесятером. Но к защите Слота мы ещё вернемся, ведь ошибки перекрыл мастерский удар 16-летнего парня. Рио, когда рассказывает о свежих приключениях, описывает себя словом «ребенок». Речь идет о недавнем школьнике, который словно оказался во сне.

Нгумоха вышел на 90+5-й минуте матча, в котором «Ливерпуль» не собирался мириться с ничьей. Через четыре минуты лучший футболист АПЛ прошлого сезона Салах нашел силы на прострел с правого фланга, а хавбек Собослаи, формально игравший правого защитника из-за травмы новичка Фримпонга, умно пропустил мяч за спину на Нгумоха. Важно подчеркнуть уверенность венгра в напарнике и умение хавбека оценивать позиции участников атаки. Рио технично закрутил мяч в ворота – «Ливерпуль» вырвал гостевую победу.

Безумная развязка, которая не мешает похвалить «Ньюкасл». Футболисты Хау завелись из-за фанатов: после скандала с Исаком они восприняли этот матч как дерби. Болельщики перекрутили с эмоциями, и не выдержали нервы одного из игроков «сорок». Гордон не забивал в двадцати матчах подряд. Для крайнего форварда, который также выходит в центре атаки – это слишком долго. Игрок атаки получил красную карточку, хотя даже до этого у «Ньюкасла» не держался мяч. В итоге получили шоу, где эмоции доминировали.

Всем клубам сложно играть на «Сент-Джеймс Парк»

Два года назад на этом знаменитом стадионе «Ньюкасла» гостил некий ПСЖ . Французов ожидал разгром 4:1, Мбаппе и Дембеле не спасли в тот вечер. Эдди Хау – классный тренер, а бывшие менеджеры собрали «сорокам» неплохой состав. Им трудно заманивать и удерживать в основе выдающихся мастеров, как показывает история Исака. Зато прав Тьерри Анри: многие футболисты не понимают магию «Сент-Джеймс Парк», пока впервые не сыграют на этой арене. «Ньюкасл» поддерживают верные и шумные болельщики.

Только «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» в прошлом сезоне чаще побеждали в родных стенах, чем «Ньюкасл». А вчера они уступили 2:3 вдесятером. Удаление Гордона сказалось на результате игры. В конце первого тайма нападающий «Ньюкасла» прыгнул открытыми шипами в ноги ван Дейку. В последний момент Гордон понял, что натворил, и попытался убрать стопу. Из-за этого вместо перелома Вирджил получил лишь две глубокие борозды на лодыжке. Гордон снял шипами бутсы гетру с ноги соперника и подставил «Ньюкасл».

Легенда «сорок» Ширер написал, что это красная карточка в любую пору дня и ночи, назвав бросок Гордона глупостью. Согласимся с Аланом, но отметим: футболисты становятся такими умными, когда больше не играют. В пылу борьбы спортсмен часто сначала делает, а потом думает. Отсюда столько нелепых оправданий грубых фолов – человеку неприятно осознавать, что он явно слупил. «Ньюкасл» остался на тайм вдесятером. Но отдаем должное характеру команды – Бруно и Осула продавили защитников, они сравняли счет.

Тренер Слот недоволен качеством игры «Ливерпуля»

Голландец заявил, что не увидел футбольный матч. Было много забросов вперед и стандартов. Голы забивали словно на ровном месте. В первом случае был фол в пользу «Ливерпуля», но судья позволил продолжить атаку: Гравенберх технично пробил в угол низом, а небольшой рикошет не оставил Поупу шансов. Второй гол «Ливерпуля» на старте второго тайма – еще один крутой удар от Экитике. «Ливерпуль» забил 3 гола после 4 ударов в створ чужих ворот за матч, а у «Ньюкасла» два гола после всего трех метких выстрелов.

Многие справедливо ругают защитников «Ливерпуля» Конате и ван Дейка, но Керкеж и Гравенберх тоже ошибались в пользу «сорок». Также важно отметить, что пока не работает атакующая линия «Ливерпуля». Их выручают персональные подвиги Экитике, а Гакпо вчера дважды удачно откатил мяч напарникам. Но нет гармоничной четверки нападения с Вирцем и Салахом. Скорее всего, это связано с графиком нагрузок. «Ливерпуль» не форсировал форму к старту сезона. Прогресс Вирца и компании ждут к старту ЛЧ .

Но у Слота собрались славные парни, им сейчас немного везет. Гравенберх забил впервые за 16 месяцев, сделал себе подарок ко дню рождения первенца. Фанаты «Ливерпуля» пишут, что младенца назовут Йотс в честь Жоты, но это похоже на выдумку. Вингеру Рио Нгумоха будет что рассказать одногруппникам в колледже. А хавбек Собослаи поставил ещё одну галочку – подменил правого защитника «Ливерпуля». Самовлюбленный венгр, у которого дома есть ростовая фигура самого себя, учится быть командным игроком.

А весь «Ливерпуль» словно подхватил летний неприятный грипп. Чувствуют себя паршиво, но надо идти на работу. Ничего толком не клеится. Не нужно быть тренером уровня Слота, чтобы правильно оценить низкое качество работы «Ливерпуля» без мяча в свежих матчах. Зато форвард Экитике стал вторым за последние 50 лет новичком «Ливерпуля», который забил в трех стартовых матчах. Первым был Старридж, и желаем французу сыграть стабильнее. «Ливерпулю» важно собраться, на выходных у команды матч с «Арсеналом».